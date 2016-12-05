خطأ احتساب ذكرى المولد النبوي يثير سخرية النشطاء على مواقع التواصل في الأردن

صحيفة المرصد: حالة من الاستياء انتابت مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بيان مجلس الوزراء الأردني الذي حدد الاثنين المقبل عطلة رسمية في البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بدلا من الأحد القادم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وقع في بلاغه الرسمي وتناولته وكالة الأنباء الأردنية بترا الناطقة باسم الحكومة، خطأً باحتساب التاريخ فيما يتعلق بالعطلة الرسمية والتي من المفترض ان تصادف الأحد المقبل ، خاصة وان التعميم ربط الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1438 في يوم الاثنين عوضاً عن يوم الأحد الحادي عشر من كانون الأول الجاري.