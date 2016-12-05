صحيفة المرصد: حالة من الاستياء انتابت مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بيان مجلس الوزراء الأردني الذي حدد الاثنين المقبل عطلة رسمية في البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بدلا من الأحد القادم.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وقع في بلاغه الرسمي وتناولته وكالة الأنباء الأردنية بترا الناطقة باسم الحكومة، خطأً باحتساب التاريخ فيما يتعلق بالعطلة الرسمية والتي من المفترض ان تصادف الأحد المقبل ، خاصة وان التعميم ربط الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1438 في يوم الاثنين عوضاً عن يوم الأحد الحادي عشر من كانون الأول الجاري.
خطأ احتساب ذكرى المولد النبوي يثير سخرية النشطاء على مواقع التواصل في الأردن
صحيفة المرصد: حالة من الاستياء انتابت مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بيان مجلس الوزراء الأردني الذي حدد الاثنين المقبل عطلة رسمية في البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بدلا من الأحد القادم.
تعليقات ( 8 )
زينب...هاهم المسلمون اليوم. .يتمسكون بالشكليات والقشور. والبدع التي لم يشرعها الإسلام. ويتركون جوهر الإسلام.واحكامه لأنهم فقط يبحثون عن (اللهو والطقطقه ) حتى لو كان في الدين ؟ ؟
زينب...سبحان الله يحتفلون بمولده وهم أصلا لايطبقون سنته في كثير من أفعالهم.و لو كان الاحتفال مشروعا لفعله من هم أشد الناس حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. أعني الصحابه وآل بيته. ؟
سيرايفوااللهم صلي وسلم على محمد واله وازواجة واصحابة الطاهرين الطيبين الى يوم الدين
غوغائي حزبيخطأ والسلام ختام
انوسوذكرهم بأيام اللة