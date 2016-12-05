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بالفيديو:خادم الحرمين يصل إلى الدوحة

5 ديسمبر, 2016 , 14:34 م
بالفيديو:خادم الحرمين يصل إلى الدوحة
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صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة قطر، ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار حمد الدولي كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله – صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 14:48 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    سعيد جداً، #الله يحفظه في حله وترحاله.
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  2. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((( الحمد لله على سلامة وصول سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه )))))
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  3. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    ابو شدى

    يوصل بالسلامه في ضيافة اهل الدوحه
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