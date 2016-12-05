بالفيديو:خادم الحرمين يصل إلى الدوحة

صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة قطر، ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار حمد الدولي كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله – صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
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تعليقات ( 3 )
أبو غيث - مكة المكرمةسعيد جداً، #الله يحفظه في حله وترحاله.
عدد التعليقات:14484
برق الحرم((((( الحمد لله على سلامة وصول سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه )))))
ابو شدىيوصل بالسلامه في ضيافة اهل الدوحه