بالفيديو : شاهد تفاعل الملك ”سلمان “ مع العرضة خلال استقباله اليوم بالدوحة

صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العرض الذي أدته فرقة فنون شعبية بالدوحة، احتفاءً بزيارته التاريخية لدولة قطر في ثاني محطات جولته الخليجية التي بدات بالإمارات أمس.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع بين المغردين، رفع الملك لعصاه والتمايل رقصا وتفاعلا مع الفرقة. وكان قد وصل خادم الحرمين إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.