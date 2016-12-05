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بالفيديو : شاهد تفاعل الملك ”سلمان “ مع العرضة خلال استقباله اليوم بالدوحة

5 ديسمبر, 2016 , 15:32 م
بالفيديو : شاهد تفاعل الملك ”سلمان “ مع العرضة خلال استقباله اليوم بالدوحة
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صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العرض الذي أدته فرقة فنون شعبية بالدوحة، احتفاءً بزيارته التاريخية لدولة قطر في ثاني محطات جولته الخليجية التي بدات بالإمارات أمس.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع بين المغردين، رفع الملك لعصاه والتمايل رقصا وتفاعلا مع الفرقة. وكان قد وصل خادم الحرمين إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    زمن يخوف

    الله يحفظك ما اجمل روحك ونحمد الله ان جعلك ملكا وقائدا لنا حبك من القلب ياسلمان تجبر بخواطر من شاركوك الفرح اللهم احفظ خليجنا من كل شر وادم عليه نعمك ظاهرة وباطنه
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  2. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 16:58 م

    عمر

    ربي يحفظك يالغاااااااااااااااالي***
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  3. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    احمد بن سلمان

    اللهم احفظ ولي امرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان . محب آل سعود .
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  4. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 16:34 م

    نسري

    وربي احس الروافض قلوبهم تغلييييي علي زيارات ابوفهد لي دول مجلس التعاون لانهم عارفين ايش المقصود منها لاكن ربي يوفقك يابوفهد وخسئت ياخمئني وخ نبوق
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  5. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    الزهراني

    تعيش الخليج والله يحفظ بلدنا صراحه انبسط من رقصه كم انت خطير صقر العروبه
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  6. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    حفظ الله ملك الحزم سلمان وحكام الخلليج من كل مكروه
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  7. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 16:06 م

    مرصداوي قديم

    يالبيه يا ابو فهد ويا تميم أنا اشهد انكما رجال وحكماء .موت قهر يا قلم الخنبقة
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  8. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    اطياف راحلة

    اتمنى يكون فيه تقارب اكثر بين بين عمان والكويت .. ونكون جميعا يد واحدة ونترك بعض الاشياء التي احيانا تطفو على علاقاتنا كمجلس جليجي موحد لما في ذلك فائدة لجميع دول مجلس التعاون . ونحاول ننبذ كل عابث .
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  9. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 15:42 م

    اسمرعبر

    ما اجمل اللحمة الخليجية ممثلة بحكامها .. خليج الخير و العز و الفخر 🇸🇦
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  10. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    واضح

    لبى قلبك يا ابو فهد والله ابتسامتك تسعد العرب الشرفاء وتضغط المستعربين اتباع الولي السفيه
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