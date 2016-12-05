بالفيديو : شاهد تفاعل الملك ”سلمان “ مع العرضة خلال استقباله اليوم بالدوحة

صحيفة المرصد: تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العرض الذي أدته فرقة فنون شعبية بالدوحة، احتفاءً بزيارته التاريخية لدولة قطر في ثاني محطات جولته الخليجية التي بدات بالإمارات أمس.
وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع بين المغردين، رفع الملك لعصاه والتمايل رقصا وتفاعلا مع الفرقة. وكان قد وصل خادم الحرمين إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
تعليقات ( 10 )
زمن يخوفالله يحفظك ما اجمل روحك ونحمد الله ان جعلك ملكا وقائدا لنا حبك من القلب ياسلمان تجبر بخواطر من شاركوك الفرح اللهم احفظ خليجنا من كل شر وادم عليه نعمك ظاهرة وباطنه
عمرربي يحفظك يالغاااااااااااااااالي***
احمد بن سلماناللهم احفظ ولي امرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان . محب آل سعود .
نسريوربي احس الروافض قلوبهم تغلييييي علي زيارات ابوفهد لي دول مجلس التعاون لانهم عارفين ايش المقصود منها لاكن ربي يوفقك يابوفهد وخسئت ياخمئني وخ نبوق
الزهرانيتعيش الخليج والله يحفظ بلدنا صراحه انبسط من رقصه كم انت خطير صقر العروبه
مرصداوي قديميالبيه يا ابو فهد ويا تميم أنا اشهد انكما رجال وحكماء .موت قهر يا قلم الخنبقة
اطياف راحلةاتمنى يكون فيه تقارب اكثر بين بين عمان والكويت .. ونكون جميعا يد واحدة ونترك بعض الاشياء التي احيانا تطفو على علاقاتنا كمجلس جليجي موحد لما في ذلك فائدة لجميع دول مجلس التعاون . ونحاول ننبذ كل عابث .
اسمرعبرما اجمل اللحمة الخليجية ممثلة بحكامها .. خليج الخير و العز و الفخر 🇸🇦
واضحلبى قلبك يا ابو فهد والله ابتسامتك تسعد العرب الشرفاء وتضغط المستعربين اتباع الولي السفيه