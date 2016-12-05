شاهد: لواء مصري متحدثا عن جهاز الكفتة ويوجه رسالة إلى جميع المرضى المصريين

صحيفة المرصد: دعا اللواء حمدي بخيت كل المرضى المصريين من يريد العلاج من مرض الإيدز أو فيرس “سي” عليه التوجه فورًا لمستشفيات القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة عالجت المئات وحققت نجاحا باهرًا، على حد قوله.

وأضاف بخيت، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على فضائية صدى البلد، موجهًا حديثه للمصريين:” القوات المسلحة تعني الحزم والانضباط والثقة العالية ودي نقطة بثيرها دلوقتي للرأي العام عشان تعرف إن القوات المسلحة لما قالت كدا مكنتش بتاكل بعقلنا حلاوة”، داعيا إلى الحفاظ على سرية هذا الجهاز العظيم.

وتابع بخيت:” مش عارف الأمريكان والطليان وغيرهم زعلانين ليه!.. هو أنا هعالج ناسهم بيها، أنا هعالج ناسي وناسي راضيين أنت مالك!.