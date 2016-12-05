صحيفة المرصد: دعا اللواء حمدي بخيت كل المرضى المصريين من يريد العلاج من مرض الإيدز أو فيرس “سي” عليه التوجه فورًا لمستشفيات القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة عالجت المئات وحققت نجاحا باهرًا، على حد قوله.
وأضاف بخيت، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على فضائية صدى البلد، موجهًا حديثه للمصريين:” القوات المسلحة تعني الحزم والانضباط والثقة العالية ودي نقطة بثيرها دلوقتي للرأي العام عشان تعرف إن القوات المسلحة لما قالت كدا مكنتش بتاكل بعقلنا حلاوة”، داعيا إلى الحفاظ على سرية هذا الجهاز العظيم.
وتابع بخيت:” مش عارف الأمريكان والطليان وغيرهم زعلانين ليه!.. هو أنا هعالج ناسهم بيها، أنا هعالج ناسي وناسي راضيين أنت مالك!.
شاهد: لواء مصري متحدثا عن جهاز الكفتة ويوجه رسالة إلى جميع المرضى المصريين
صحيفة المرصد: دعا اللواء حمدي بخيت كل المرضى المصريين من يريد العلاج من مرض الإيدز أو فيرس “سي” عليه التوجه فورًا لمستشفيات القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة عالجت المئات وحققت نجاحا باهرًا، على حد قوله.
تعليقات ( 41 )
ابونادرتدهور غير مسبوق... كارثة
علي. العمريالي متي. هذا. الكذاب. علي الشعب.
العويدلو عندكم هالعلاج كان فضحتوا العالم وابتزيتوا الشعوب
كلماهكذا لنموذج العسكري الناجح، ولو كان يسآل أو يفكر لما كان لواء
نايـــف الـــعنزياهم شي السرية للجهاز وقترح يوضع الجهاز بغرفة سيادة الرئس عبد الفتاح سيسي للحيطة والحذر من السرقة
جحدرالعلم عند الله أمس داعية يقول شاف خالدين الوليد في الزي العسكري واليوم لواءيقول بيعالج الأمراض المستعصية بجهاز الكفته السري كل شيء في ام الدنيا جائز
إستشاري صحالجهاز محفوظ داخل خزنة واللي مريض يورونه الخزنة وبعدين يعتذرون منه ...مفتاح الخزنة ضاع ....كذب على العقلاء + كذب على البسطاء .
هههههههههقال ايش خل هذا الجهاز العظيم سري
راكاااانكبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلم صاحيهم ومجنونهم : فيهم ***ليست في اي شعب من شعوب العالم بأسره
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))ألو .. سجل عندك ::: واحد كفته على الفحم .. وأثنين كورونا شوايه ،،، رز بشاور .. لا سفري ،، شكرا .. فيه توصيل ،، ططط ططط
REALITYمن أسلوب الحديث و طريقة الكلام و الصراخ و رفع الصوت يتأكد للجميع أن الذي يتكلم جاهل و مهرج و هذا ديدنهم .
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))19 سلمان .. كفته خنبوقه !! كفته زنوده !! كفته خنبوقه !! كرونا زنوده !! ههههههه
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))خذوا الكورونا .. وسيبوا لنا الكفته !! ما تلطشوا التنتين !! حيبقا معي أيه
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))الكفته حقي جني شلك !! أزي دي الكفتة بتعتنا
عدد التعليقات:58
ana wbasلاحول ولاقوة الا بالله ماخلصنا من الموضوع الارجعنا له الله يعيين المرضى عليكم وتعليقهم بامال كاذبه
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))كفته أسلمها الأخوان !! وكفته انقلب عليها الاخوان (( الكفته هي الحل ))
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))الكفتة كفتتنا والمصريين مش أخوتنا
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))الكفتة اليمانية الاخوانية (( حلال )) مكذوبة وفق الشريعة الأخوانية وغيرها رجس وحرام
تركيخنبوقة روح تعالج بجهاز الكفته
سلمانكفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه ههههههه
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))عبدالعاطي يعالج عند الزنداني
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))3 حسن ... كفتة الزنداني ،، اعجاز علمي،، وكفتة عبد العاطي لحم حمير ؟!!
تركيكرم الله الشيخ الزنداني عن ***
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))1 العويد مثلك مثل رئيسك*** (( ليه ما يكون مثل الزنداني ومرشده ))
سلمانجهاز كفته ههههه ما في جهاز كباب او جهاز خنبوقة او ثلاجة هههههههه
سلمانالزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا )) خنبوقة ابو المعرفات هههههه
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))الدكتورة سناء فلمبان :: غالبية الحالات المصابة بالإيدز التي تلقت العلاج على يد الزنداني، عادت إلى المستشفيات السعودية وهي شبه منتهية و جثث هامدة.
سلمانهههههه فيه شبه من خنبوقة ابو معرفات ههههه
اسمرعبرخذ وخل .. لا زنداني ولا صعيدي كلهم خراط فاضي
بذمتكم هذا لواءكارثة من يصدق هذا الهراء من هذا اللواء جهاز كفته يعالج الإيدز وفايروس سي وهكذا يستمر مسلسل الاستخفاف بشعب يصدق كل شيء طالما مصدره مصري.
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))لا كفتة تعلو فوق كفتتي الايدز وكورونا الزنداني
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))سبقك بها الزنداني يا عبدالعاطي
الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))الزنداني وعلاج الايدز وكورنا حكايا ننساها
ما بين الزنداني وعبد العاطي (( ايدز وكورونا ))01/09/2015 - محمد الزنداني: تواصلنا مع الصحة وعلاج كورونا مجانا وتم تجربته على 20 حالة وانتهى المرض خلال 72 ساعة. .
ما بين الزنداني وعبد العاطي (( ايدز وكورونا ))الجزيرة نت // أعلن الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني أنه حصل على براءة اختراع دواء لعلاج مرض الإيدز، من المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وقال إن علاجه قابل للتصنيع،و يسعى لحماية اختراعه
حسنهذا مفعول لحم الحمير
marردينا على ياطير ياللي كفته واصبع كفته والل ملوخيه بالاسود
العويدمثلك مثل رئيسك***