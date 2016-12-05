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شاهد: لواء مصري متحدثا عن جهاز الكفتة ويوجه رسالة إلى جميع المرضى المصريين

5 ديسمبر, 2016 , 15:31 م
شاهد: لواء مصري متحدثا عن جهاز الكفتة ويوجه رسالة إلى جميع المرضى المصريين
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صحيفة المرصد:  دعا  اللواء حمدي بخيت كل المرضى  المصريين  من يريد العلاج من مرض الإيدز أو فيرس “سي” عليه التوجه فورًا لمستشفيات القوات المسلحة، مؤكدًا  أن  القوات المسلحة  عالجت  المئات  وحققت نجاحا باهرًا، على حد قوله.
وأضاف بخيت، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على فضائية صدى البلد، موجهًا حديثه للمصريين:” القوات المسلحة تعني الحزم والانضباط والثقة العالية ودي نقطة بثيرها دلوقتي للرأي العام عشان تعرف إن القوات المسلحة لما قالت كدا مكنتش بتاكل بعقلنا حلاوة”، داعيا إلى الحفاظ على سرية هذا الجهاز العظيم.
وتابع بخيت:” مش عارف الأمريكان والطليان وغيرهم زعلانين ليه!.. هو أنا هعالج ناسهم بيها، أنا هعالج ناسي وناسي راضيين أنت مالك!.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 17:46 م

    ابونادر

    تدهور غير مسبوق... كارثة
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  2. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    علي. العمري

    الي متي. هذا. الكذاب. علي الشعب.
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  3. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    لم اشاهد انصب من هؤلاء !!!!
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  4. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    العويد

    لو عندكم هالعلاج كان فضحتوا العالم وابتزيتوا الشعوب
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  5. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    كلما

    هكذا لنموذج العسكري الناجح، ولو كان يسآل أو يفكر لما كان لواء
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  6. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 17:27 م

    نايـــف الـــعنزي

    اهم شي السرية للجهاز وقترح يوضع الجهاز بغرفة سيادة الرئس عبد الفتاح سيسي للحيطة والحذر من السرقة
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  7. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    جحدر

    العلم عند الله أمس داعية يقول شاف خالدين الوليد في الزي العسكري واليوم لواءيقول بيعالج الأمراض المستعصية بجهاز الكفته السري كل شيء في ام الدنيا جائز
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  8. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    إستشاري صح

    الجهاز محفوظ داخل خزنة واللي مريض يورونه الخزنة وبعدين يعتذرون منه ...مفتاح الخزنة ضاع ....كذب على العقلاء + كذب على البسطاء .
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  9. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    وين قلم الطعميه ..سي سيسي !!!
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  10. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    ههههههههه

    قال ايش خل هذا الجهاز العظيم سري
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  11. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    راكاااان

    كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلم صاحيهم ومجنونهم : فيهم ***ليست في اي شعب من شعوب العالم بأسره
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  12. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    مبسوط
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  13. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    ألو .. سجل عندك ::: واحد كفته على الفحم .. وأثنين كورونا شوايه ،،، رز بشاور .. لا سفري ،، شكرا .. فيه توصيل ،، ططط ططط
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  14. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 16:37 م

    REALITY

    من أسلوب الحديث و طريقة الكلام و الصراخ و رفع الصوت يتأكد للجميع أن الذي يتكلم جاهل و مهرج و هذا ديدنهم .
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  15. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    19 سلمان .. كفته خنبوقه !! كفته زنوده !! كفته خنبوقه !! كرونا زنوده !! ههههههه
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  16. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    خذوا الكورونا .. وسيبوا لنا الكفته !! ما تلطشوا التنتين !! حيبقا معي أيه
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  17. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    الكفته حقي جني شلك !! أزي دي الكفتة بتعتنا
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  18. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:58

    ana wbas

    لاحول ولاقوة الا بالله ماخلصنا من الموضوع الارجعنا له الله يعيين المرضى عليكم وتعليقهم بامال كاذبه
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  19. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    كفته أسلمها الأخوان !! وكفته انقلب عليها الاخوان (( الكفته هي الحل ))
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  20. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    الكفتة كفتتنا والمصريين مش أخوتنا
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  21. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 16:19 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    الكفتة اليمانية الاخوانية (( حلال )) مكذوبة وفق الشريعة الأخوانية وغيرها رجس وحرام
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  22. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 16:19 م

    تركي

    خنبوقة روح تعالج بجهاز الكفته
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  23. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    سلمان

    كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه كفته خنبوقه ههههههه
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  24. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    عبدالعاطي يعالج عند الزنداني
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  25. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    3 حسن ... كفتة الزنداني ،، اعجاز علمي،، وكفتة عبد العاطي لحم حمير ؟!!
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  26. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    تركي

    كرم الله الشيخ الزنداني عن ***
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  27. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    1 العويد مثلك مثل رئيسك*** (( ليه ما يكون مثل الزنداني ومرشده ))
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  28. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 16:06 م

    سلمان

    جهاز كفته ههههه ما في جهاز كباب او جهاز خنبوقة او ثلاجة هههههههه
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  29. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    سلمان

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا )) خنبوقة ابو المعرفات هههههه
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  30. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    الدكتورة سناء فلمبان :: غالبية الحالات المصابة بالإيدز التي تلقت العلاج على يد الزنداني، عادت إلى المستشفيات السعودية وهي شبه منتهية و جثث هامدة.
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  31. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    سلمان

    هههههه فيه شبه من خنبوقة ابو معرفات ههههه
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  32. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    اسمرعبر

    خذ وخل .. لا زنداني ولا صعيدي كلهم خراط فاضي
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  33. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    بذمتكم هذا لواء

    كارثة من يصدق هذا الهراء من هذا اللواء جهاز كفته يعالج الإيدز وفايروس سي وهكذا يستمر مسلسل الاستخفاف بشعب يصدق كل شيء طالما مصدره مصري.
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  34. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    لا كفتة تعلو فوق كفتتي الايدز وكورونا الزنداني
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  35. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    سبقك بها الزنداني يا عبدالعاطي
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  36. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    الزنداني الصيدلاني وعلاج (( الايدز وكورونا ))

    الزنداني وعلاج الايدز وكورنا حكايا ننساها
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  37. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    ما بين الزنداني وعبد العاطي (( ايدز وكورونا ))

    01‏/09‏/2015 - محمد الزنداني: تواصلنا مع الصحة وعلاج كورونا مجانا وتم تجربته على 20 حالة وانتهى المرض خلال 72 ساعة. .
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  38. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    ما بين الزنداني وعبد العاطي (( ايدز وكورونا ))

    الجزيرة نت // أعلن الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني أنه حصل على براءة اختراع دواء لعلاج مرض الإيدز، من المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وقال إن علاجه قابل للتصنيع،و يسعى لحماية اختراعه
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  39. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    حسن

    هذا مفعول لحم الحمير
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  40. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 15:42 م

    mar

    ردينا على ياطير ياللي كفته واصبع كفته والل ملوخيه بالاسود
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  41. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    العويد

    مثلك مثل رئيسك***
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