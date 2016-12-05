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أمير قطر يهدي خادم الحرمين سيف ” المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني ” – صور

5 ديسمبر, 2016 , 18:30 م
أمير قطر يهدي خادم الحرمين سيف ” المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني ” – صور
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صحيفة المرصد : أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيف المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني تقديرا له.

و قد رحب أمير قطر باسمه و باسم شعبه بزيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر و أكد الشيخ تميم اعتزازه الشديد بالعلاقات الودية والتاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وحرصه على مواصلة تقويتها وتعزيزها وتطويرها لما فيه خير للبلدين.

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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    F15

    إن شاء الله قريب تتحقق طموحات الشعوب الخليجية وتتحد دول المجلس 🖐🏾
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  2. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    البراك

    يا حيآ الله هذه الوجوه الخيرة تميم القيادة و سلمان الحزم .. شكراً لقطر و أميرها و شعبها
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