أمير قطر يهدي خادم الحرمين سيف ” المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني ” – صور

صحيفة المرصد : أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيف المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني تقديرا له.

و قد رحب أمير قطر باسمه و باسم شعبه بزيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر و أكد الشيخ تميم اعتزازه الشديد بالعلاقات الودية والتاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وحرصه على مواصلة تقويتها وتعزيزها وتطويرها لما فيه خير للبلدين.