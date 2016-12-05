بالفيديو : كلب يفترس رجل في الشارع وسط ذهول المارة

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكلب وهو يفترس رجل في الشارع ، وذلك وسط ذهول المارة الذين عجزوا عن مساعدته .
كما بين الفيديو وصول بعض الأشخاص وهم يحملون عصي استطاعوا تخليص الرجل من معاناته مع الكلب الذي هاجمهم لكنه فشل في ذلك .
تعليقات ( 15 )
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦مقطع محزن ويقولون ان هذا الكلب صديق الانسان الا مفترس للانسان مسعور
💎🎀سُندُسمُمكن تسلفوني أياه أبغي أفكه ع ناس ف بالي وأدري أنه راح يؤدي المهمة ع أكمل وجه.. ليريح منهم البلاد والعباد.
ابوترباسكلب مسعور الواجب ان واحد ضربه في راسه بسيخ حديد
عدد التعليقات:6108
الرحااالالكلب داعشي اكيد..
ابو عقابهذا من اشرس انواع الكلاب البيتبول يدافع عن صاحبة حتى الموت ممنوع في بعض دول أوربا
جبال سديرالملاحظ انة يعود الى نفس الشخص للانتقام منة بينهم معرفة اكيد مسوي لة شيئ
هذا شكله ***يتبطح للكلب ويخليه يعضه
ابو صباوالله عاصي خخخخخخخخخ فين الصينين عنه يسونه مقلقل
زائر صريحوين احصل هذا الكلب بشتريه وحطه عندي غنمي علشان يأكل الحرامية
ابوبنيانجعري مغلوث
ابو سروال وفنيلهرخمه الكلب سهل السيطرة عليه أعطه يدك اليسار يعضها وأمسك حلقه باليد اليمين خنق حتى يسقط على ظهره ثم ابرك عليه بيديك الثنتين لين يفطس
عليكلب يهزمكم كلكم خوش ارجال
بساماكيد اذاء الكلب
فهدالجويانوين الزيدي ***يذبحه ويحطه مندي وياكله
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم