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بالفيديو : كلب يفترس رجل في الشارع وسط ذهول المارة

5 ديسمبر, 2016 , 18:36 م
بالفيديو : كلب يفترس رجل في الشارع وسط ذهول المارة
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكلب وهو يفترس رجل في الشارع ، وذلك وسط ذهول المارة الذين عجزوا عن مساعدته .

كما بين الفيديو وصول بعض الأشخاص وهم يحملون عصي استطاعوا تخليص الرجل من معاناته مع الكلب الذي هاجمهم لكنه فشل في ذلك .



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    مقطع محزن ويقولون ان هذا الكلب صديق الانسان الا مفترس للانسان مسعور
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  2. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 20:38 م

    💎🎀سُندُس

    مُمكن تسلفوني أياه أبغي أفكه ع ناس ف بالي وأدري أنه راح يؤدي المهمة ع أكمل وجه.. ليريح منهم البلاد والعباد.
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  3. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    ابوترباس

    كلب مسعور الواجب ان واحد ضربه في راسه بسيخ حديد
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  4. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:6108

    الرحااال

    الكلب داعشي اكيد..
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  5. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    ابو عقاب

    هذا من اشرس انواع الكلاب البيتبول يدافع عن صاحبة حتى الموت ممنوع في بعض دول أوربا
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  6. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    جبال سدير

    الملاحظ انة يعود الى نفس الشخص للانتقام منة بينهم معرفة اكيد مسوي لة شيئ
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  7. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    هذا شكله ***

    يتبطح للكلب ويخليه يعضه
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  8. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    ابو صبا

    والله عاصي خخخخخخخخخ فين الصينين عنه يسونه مقلقل
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  9. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    زائر صريح

    وين احصل هذا الكلب بشتريه وحطه عندي غنمي علشان يأكل الحرامية
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  10. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 19:03 م

    ابوبنيان

    جعري مغلوث
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  11. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 18:59 م

    ابو سروال وفنيله

    رخمه الكلب سهل السيطرة عليه أعطه يدك اليسار يعضها وأمسك حلقه باليد اليمين خنق حتى يسقط على ظهره ثم ابرك عليه بيديك الثنتين لين يفطس
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  12. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 18:56 م

    علي

    كلب يهزمكم كلكم خوش ارجال
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  13. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    بسام

    اكيد اذاء الكلب
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  14. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 18:49 م

    فهدالجويان

    وين الزيدي ***يذبحه ويحطه مندي وياكله
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  15. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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