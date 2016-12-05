بالفيديو : كلب يفترس رجل في الشارع وسط ذهول المارة

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكلب وهو يفترس رجل في الشارع ، وذلك وسط ذهول المارة الذين عجزوا عن مساعدته .

كما بين الفيديو وصول بعض الأشخاص وهم يحملون عصي استطاعوا تخليص الرجل من معاناته مع الكلب الذي هاجمهم لكنه فشل في ذلك .