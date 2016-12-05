تفاصيل القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين داخل فيلا في القاهرة

صحيفة المرصد:ألقت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين اثنين داخل فيلا بمنطقة حدائق الأهرام بالقاهرة.

حيث وردت معلومات لمكافحة جرائم الآداب العامة بالجيزة، بأن فتاة سبق اتهامها في قضية “آداب” تدعى “دعاء”، 28 عاما، مطلوب ضبطها على ذمة قضية، تستقطب راغبي المتعة الحرام من الخليجيين عبر إحدى الملاهي الليلية الشهيرة بمنطقة المهندسين بالاشتراك مع “آية”، 23 عاما ، وفقاً لموقع مصراوي .

وتوصلت تحريات المباحث ، إلى أن الفتاتين تمارسان الرذيلة مقابل ألف جنيه لكل منهما.

وعقب رصد تحركاتهما، تمكنت مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط الفتاتين في حالة تلبس مع خليجيين داخل فيلا بحدائق الأهرام، وبحوزتهما مبلغ 2000 جنيه، وهاتفي محمول بداخلهما صور لفتيات لعرضها على راغبي المتعة.