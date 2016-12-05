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تفاصيل القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين داخل فيلا في القاهرة

5 ديسمبر, 2016 , 19:27 م
تفاصيل القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين داخل فيلا في القاهرة
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صحيفة المرصد:ألقت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين اثنين داخل فيلا بمنطقة حدائق الأهرام بالقاهرة.

حيث وردت معلومات لمكافحة جرائم الآداب العامة بالجيزة، بأن فتاة سبق اتهامها في قضية “آداب” تدعى “دعاء”، 28 عاما، مطلوب ضبطها على ذمة قضية، تستقطب راغبي المتعة الحرام من الخليجيين عبر إحدى الملاهي الليلية الشهيرة بمنطقة المهندسين بالاشتراك مع “آية”، 23 عاما ، وفقاً لموقع مصراوي .

وتوصلت تحريات المباحث ، إلى أن الفتاتين تمارسان الرذيلة مقابل ألف جنيه لكل منهما.

وعقب رصد تحركاتهما، تمكنت مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط الفتاتين في حالة تلبس مع خليجيين داخل فيلا بحدائق الأهرام، وبحوزتهما مبلغ 2000 جنيه، وهاتفي محمول بداخلهما صور لفتيات لعرضها على راغبي المتعة.



تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 20:55 م

    جبال الطائف

    تعليق مخالف
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  2. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    عسير الهول

    دعاء ..وآيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  3. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    قصـة حقيقة لمن يعتبـــر فى مصــر

    يذكر احدهم قصة قد تكون عبرة، ركب تاكس مع زميل اخر معه بالرحلة وفى الطريق ركبت مغربية الساعة 12 ليلا وبعد. 1 كيلوا نقطة تفتيش وبدأ التحقيق معهم ومعرفتهـم بها المهم الكفوف والتوقيف حرم السفـر لمصر
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  4. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 20:42 م

    اس اس

    السياحه بمصر وللاسف ترتكز على شارع الهرم وشرم وغيرها من الاماكن السيئه اما السياحه فمصر لاتملك منها الا اسمها فقط ولا تملك مقومات السياحه شعب فقير والشرطه وغيرها من الاجهزه يبتزون السائح علنا هى كذا
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  5. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    محمد

    بركات خنبوقة والمدح بمصر وسيسي
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  6. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    ردا على تعليق 13

    كيف غير ممنوع فى مصـر ؟ مصـر بلـد مسلم عريق هناك شاذون عن الطريق السوى نعم ولكن الجهات الامنيـة لهم بالمرصاد بكل الوسائل افتح الصحف يوميا وترى بنفسك دور شرطة الآداب بالصوت والصورة بماتفسر ذلك؟؟
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  7. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    الهيئه

    وش تبون بمصصصصصصصصصصصصصصر
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  8. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:11870

    إنسان منصف

    احسن،،،،،الزنا،،،،،حرااااااام،،،،،،اللي يمارس الفاحشه،،،،،يستاهل ،،،،،البهدله😜✌️
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  9. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    الان كمرات المراقبة والمخبرين فى كل مكان بمصر . الحذر الحذر

    الجهات الامنيـة فى مصر سابقا ترصد السياح ..فى الشقق المفروشة عن طريق البوابين والمخبرين وربما صاحب التكسي او من حضر لقضاء المتعة او الجيران ثم تهان بمراكز الشـرط بكفــوف وألفاظ لم تسمعها بحياتك
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  10. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  11. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاخول ولاقوة الابالله
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  12. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:14589

    عمر السميري

    نسأل الله السلامه
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  13. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    زائر70

    هذا ليس ممنوع في مصر ولكن هدفهم على الخليجي في انصب والاحتيال عليه واوقاعه في مشكله وابتزازه حتى يدفع بخاشيش وغرمات ونعرف مصر وعداوتها اتجاه الخليجي وهم العدوا اللدود
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  14. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:324

    الصميل

    اللهم أحفظ أعراض المسلمين وعف نسائهم
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  15. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    لماذا هذا التفسخ الاجتماعي لدى بعض الخليجين ؟؟

    أتقبل ان يسافر للسياحة اما ان يكون لديه هدف لعمل .... ثم يغدر بـه من أشخاص مكان ثقتة ثم يدخل فى أزمات نفسية بسبب متعة ثواني ويخسر سمعته وتصوير صحفي ومقالات ويحرج سفارة بلاده نسأل الله العافية
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  16. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    .لن.

    ٢٠٠٠=١١٠ دولار على ان الدولار يساوي ١٨ جنيه يارب سترك الحمد لله الذي عافنا مما ابتلو به وفضلنا على كثير من عباده الحمد لله على نعمه التى لا تحصى .
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  17. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    💎🎀سُندُس

    كُن مؤدباً☺️، كُن مهنياً ، ولكن ! لتكن لديك "خُطة" لتقتل جميع من تقابلهم.........."جيمس ماتيس" ↩️وزير الدفاع الأمريكي الذي عينه Trump مؤخراً.
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  18. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    الروق

    مصريين
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  19. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    زين

    في أفلام المصرية يتم إظهار الخليجيين أنهم شعوب همها الشهوة وبحث عن نساء..
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  20. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    الهمداني

    ماشاء الله تبارك الله الخليجين عندهم اداب عالية جدا وكبيرة
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  21. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    درهم

    افرح ياخنبوق هذه مصر وهذه البلاوي فيها
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  22. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    مواطنه

    يعني متابعينهم وماقبضو عليهم غير لين ناسبتهم جنسية الزبون ...! السربته في كل مصر وقفت ع اهل الخليج مثلا اخر قضاياهم كلها تدل على كذا ماسمعناهم قبضو على روس وغيرهم ودعارتهم علني هناك ولا عينكم ع رز
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  23. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    خلل

    النظام المصري ما قبض عليهم الا عشان يقبض رز وفلوس..لاحكاية قضية مخلة بالاذاب ولا كلام فاضي .. ويا خوفي ان الفتاتان تعمل في البوليس وتوقع الخليجين في ورطه واستغلالهم ماديا لان المصرين معروفين بالنصب .
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  24. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 19:39 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هاه وين المعلقات اللاتي يرفضن التعدد هولاء خسرو دنياهم واخرتهم اذا سلمو من الايدز يكتب لهم عمر جديد اليس التعدد يغنيك عن هذا ولا تنقل لزوجتك المرض القاتل فيكون عليك ذنب رقبه فوق وزرك ،،عجايب البشر
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  25. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 19:34 م

    طريخم نابلسي

    لا جديد أسطوانة تتكرر من زمن ام كلثوم
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