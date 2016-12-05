تفاصيل القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين داخل فيلا في القاهرة

صحيفة المرصد:ألقت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على فتاتين في أوضاع مخلة مع خليجيين اثنين داخل فيلا بمنطقة حدائق الأهرام بالقاهرة.
حيث وردت معلومات لمكافحة جرائم الآداب العامة بالجيزة، بأن فتاة سبق اتهامها في قضية “آداب” تدعى “دعاء”، 28 عاما، مطلوب ضبطها على ذمة قضية، تستقطب راغبي المتعة الحرام من الخليجيين عبر إحدى الملاهي الليلية الشهيرة بمنطقة المهندسين بالاشتراك مع “آية”، 23 عاما ، وفقاً لموقع مصراوي .
وتوصلت تحريات المباحث ، إلى أن الفتاتين تمارسان الرذيلة مقابل ألف جنيه لكل منهما.
وعقب رصد تحركاتهما، تمكنت مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط الفتاتين في حالة تلبس مع خليجيين داخل فيلا بحدائق الأهرام، وبحوزتهما مبلغ 2000 جنيه، وهاتفي محمول بداخلهما صور لفتيات لعرضها على راغبي المتعة.
تعليقات ( 25 )
جبال الطائفتعليق مخالف
عسير الهولدعاء ..وآيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قصـة حقيقة لمن يعتبـــر فى مصــريذكر احدهم قصة قد تكون عبرة، ركب تاكس مع زميل اخر معه بالرحلة وفى الطريق ركبت مغربية الساعة 12 ليلا وبعد. 1 كيلوا نقطة تفتيش وبدأ التحقيق معهم ومعرفتهـم بها المهم الكفوف والتوقيف حرم السفـر لمصر
اس اسالسياحه بمصر وللاسف ترتكز على شارع الهرم وشرم وغيرها من الاماكن السيئه اما السياحه فمصر لاتملك منها الا اسمها فقط ولا تملك مقومات السياحه شعب فقير والشرطه وغيرها من الاجهزه يبتزون السائح علنا هى كذا
محمدبركات خنبوقة والمدح بمصر وسيسي
ردا على تعليق 13كيف غير ممنوع فى مصـر ؟ مصـر بلـد مسلم عريق هناك شاذون عن الطريق السوى نعم ولكن الجهات الامنيـة لهم بالمرصاد بكل الوسائل افتح الصحف يوميا وترى بنفسك دور شرطة الآداب بالصوت والصورة بماتفسر ذلك؟؟
الهيئهوش تبون بمصصصصصصصصصصصصصصر
عدد التعليقات:11870
إنسان منصفاحسن،،،،،الزنا،،،،،حرااااااام،،،،،،اللي يمارس الفاحشه،،،،،يستاهل ،،،،،البهدله😜✌️
الان كمرات المراقبة والمخبرين فى كل مكان بمصر . الحذر الحذرالجهات الامنيـة فى مصر سابقا ترصد السياح ..فى الشقق المفروشة عن طريق البوابين والمخبرين وربما صاحب التكسي او من حضر لقضاء المتعة او الجيران ثم تهان بمراكز الشـرط بكفــوف وألفاظ لم تسمعها بحياتك
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاخول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:14589
عمر السميرينسأل الله السلامه
زائر70هذا ليس ممنوع في مصر ولكن هدفهم على الخليجي في انصب والاحتيال عليه واوقاعه في مشكله وابتزازه حتى يدفع بخاشيش وغرمات ونعرف مصر وعداوتها اتجاه الخليجي وهم العدوا اللدود
عدد التعليقات:324
الصميلاللهم أحفظ أعراض المسلمين وعف نسائهم
لماذا هذا التفسخ الاجتماعي لدى بعض الخليجين ؟؟أتقبل ان يسافر للسياحة اما ان يكون لديه هدف لعمل .... ثم يغدر بـه من أشخاص مكان ثقتة ثم يدخل فى أزمات نفسية بسبب متعة ثواني ويخسر سمعته وتصوير صحفي ومقالات ويحرج سفارة بلاده نسأل الله العافية
.لن.٢٠٠٠=١١٠ دولار على ان الدولار يساوي ١٨ جنيه يارب سترك الحمد لله الذي عافنا مما ابتلو به وفضلنا على كثير من عباده الحمد لله على نعمه التى لا تحصى .
💎🎀سُندُسكُن مؤدباً☺️، كُن مهنياً ، ولكن ! لتكن لديك "خُطة" لتقتل جميع من تقابلهم.........."جيمس ماتيس" ↩️وزير الدفاع الأمريكي الذي عينه Trump مؤخراً.
الروقمصريين
زينفي أفلام المصرية يتم إظهار الخليجيين أنهم شعوب همها الشهوة وبحث عن نساء..
الهمدانيماشاء الله تبارك الله الخليجين عندهم اداب عالية جدا وكبيرة
درهمافرح ياخنبوق هذه مصر وهذه البلاوي فيها
مواطنهيعني متابعينهم وماقبضو عليهم غير لين ناسبتهم جنسية الزبون ...! السربته في كل مصر وقفت ع اهل الخليج مثلا اخر قضاياهم كلها تدل على كذا ماسمعناهم قبضو على روس وغيرهم ودعارتهم علني هناك ولا عينكم ع رز
خللالنظام المصري ما قبض عليهم الا عشان يقبض رز وفلوس..لاحكاية قضية مخلة بالاذاب ولا كلام فاضي .. ويا خوفي ان الفتاتان تعمل في البوليس وتوقع الخليجين في ورطه واستغلالهم ماديا لان المصرين معروفين بالنصب .
سعودي🇸🇦وافتخرهاه وين المعلقات اللاتي يرفضن التعدد هولاء خسرو دنياهم واخرتهم اذا سلمو من الايدز يكتب لهم عمر جديد اليس التعدد يغنيك عن هذا ولا تنقل لزوجتك المرض القاتل فيكون عليك ذنب رقبه فوق وزرك ،،عجايب البشر
طريخم نابلسيلا جديد أسطوانة تتكرر من زمن ام كلثوم