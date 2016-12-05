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بالفيديو: الشاعر خليل الشبرمي يستقبل الملك بقصيدة مطلعها “مرحبا والدار ممطورة..راعي العوجا أخو نورة “

5 ديسمبر, 2016 , 19:41 م
بالفيديو: الشاعر خليل الشبرمي يستقبل الملك بقصيدة مطلعها “مرحبا والدار ممطورة..راعي العوجا أخو نورة “
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صحيفة المرصد : استقبل الشاعر القطري، خليل الشبرمي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بقصيدة أشاد فيها بوجود الملك في دولة قطر، واستهل قصيدته ببيت “مرحبا والدار ممطورة والحيا مازين من أخباره”.

وقال الشاعر في بعض أبيات قصيدته: “والسفر ما بانت أنواره خادم البيتين وحضوره، في قطر تشريف وبشارة، في قطر من داره إلى داره، سجل التاريخ أسطورة، ووقفته في الحزم جبارة، صبحت عدوانه وصقوره، رايته بيضا ومنصورة، وخير جيه وابرك زياره، ومرحبا والنار مزعورة، ودارنا بالعز معمورة، وشيخنا يا كبر مقداره”.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم حاليًا بزيارة إلى دولة قطر ضمن جولته الخليجية التي تشمل أيضًا “الإمارات والبحرين والكويت”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    جبال سدير

    الذين يعلقون بسخرية على قصيدة سكنانا يكفي الشاعر فخرا انها خرجت من قلب مواطن محب لوطنة وقيادتة فيجب شكرة وتشجيعة بدل التهكم علية من ناحيتي لة كل الشكر والاحترم ولو قابلتة لقبلت راسة
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  2. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    جبال سدير

    الذين يعلقون بسخرية على قصيدة سكنانا يكفي الشاعر فخرا انها خرجت من قلب مواطن محب لوطنة وقيادتة فيجب شكرة وتشجيعة بدل التهكم علية من ناحيتي لة كل الشكر والاحترم ولو قابلتة لقبلت راسة
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  3. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    F15

    سجل التاريخ أسطورة، ووقفته في الحزم جبارة، صبحت عدوانه وصقوره، رايته بيضا ومنصورة، وخير جيه وابرك زيارة ، كفو يا ابناء عمومتنا وإن شاء الله نتحد قريب 🖐🏾
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  4. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    عبدالله

    شعر وصوت واداء رجولي عز الله انك شاعر فحل يا الشبرمي ،، قال ايش قال سكنانا ههههههههههههههه
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  5. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 20:38 م

    مراقب جيد

    وصل قلم الحقيقه هازم الاحزاب وقفه الله ورعاه النحرير بحر العلوم
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  6. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    يستاهل المجد محمد بن الذيب حفظه ورعاه الله. وخادم الحرمين الشريفين أعزه ونصره الله ملكنا وقائدنا وهو غني عن كل تعريف.الله يعزهم ويديم حكمهم قادتنا آل سعود وينصرهم على كل عدو حسود حقود على بلادنا.
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  7. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    جبال سدير

    قبيلة بني تميم اقوى واوفى حليف للاسرة الحاكمة منذ عهد الدولة السعودية الاولى وهم على يمين ال سعود دائما في السراء والضراء وكذلك جميع قبائل المملكة وقطر كلهم فيهم الخير والبركة للبلدين حفظ اللة قادتنا
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  8. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 20:30 م

    ابوساره

    فرق بين سوكنانا وقصيدة الشبرمي اداء وقوة أبيات صح الله لسانك وعاش تميم وشعبه
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  9. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    خواطر

    دام عزك ياقطـــ2022ــــر
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  10. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:14589

    عمر السميري

    عاش سلمان قائد الامه الاسلاميه
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  11. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:14589

    عمر السميري

    خليجنا واحد
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  12. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    العماد رشدي

    أهل قطر بما فيهم أخونا الشاعر رجال و يعرفون قدر الرجال و شيخهم تميم سيد رجال العرب كيف لا و هو القائل عن سلمان الحزم أنه والد الجميع و رأيه فوق رأي الجميع الله يجمعنا وياهم دائماً على الخير و المحبة
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  13. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:14589

    عمر السميري

    يستااااهل أبو فهد التراحيب
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  14. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  15. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:14589

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  16. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    قبيلةالبوعينين/ قطر

    يامرحبا بالملك سلمان بن عبد العزيز -الحزم نرحب بخادم الحرم الشريفين في بلاده بين اهله واحبابه
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  17. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    عبدالله التميمي

    الشبرمي دائما قصاىده قوية ما شاء الله عليه
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  18. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    عبدالله التميمي

    بيض الله وجهك يا الشبرمي ومهي غريبه على قطر واهلها ناصرين الحق وين ما كان
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