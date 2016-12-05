بالفيديو: الشاعر خليل الشبرمي يستقبل الملك بقصيدة مطلعها “مرحبا والدار ممطورة..راعي العوجا أخو نورة “

صحيفة المرصد : استقبل الشاعر القطري، خليل الشبرمي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بقصيدة أشاد فيها بوجود الملك في دولة قطر، واستهل قصيدته ببيت “مرحبا والدار ممطورة والحيا مازين من أخباره”.

وقال الشاعر في بعض أبيات قصيدته: “والسفر ما بانت أنواره خادم البيتين وحضوره، في قطر تشريف وبشارة، في قطر من داره إلى داره، سجل التاريخ أسطورة، ووقفته في الحزم جبارة، صبحت عدوانه وصقوره، رايته بيضا ومنصورة، وخير جيه وابرك زياره، ومرحبا والنار مزعورة، ودارنا بالعز معمورة، وشيخنا يا كبر مقداره”.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم حاليًا بزيارة إلى دولة قطر ضمن جولته الخليجية التي تشمل أيضًا “الإمارات والبحرين والكويت”.