بالفيديو: الشاعر خليل الشبرمي يستقبل الملك بقصيدة مطلعها “مرحبا والدار ممطورة..راعي العوجا أخو نورة “

صحيفة المرصد : استقبل الشاعر القطري، خليل الشبرمي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بقصيدة أشاد فيها بوجود الملك في دولة قطر، واستهل قصيدته ببيت “مرحبا والدار ممطورة والحيا مازين من أخباره”.
وقال الشاعر في بعض أبيات قصيدته: “والسفر ما بانت أنواره خادم البيتين وحضوره، في قطر تشريف وبشارة، في قطر من داره إلى داره، سجل التاريخ أسطورة، ووقفته في الحزم جبارة، صبحت عدوانه وصقوره، رايته بيضا ومنصورة، وخير جيه وابرك زياره، ومرحبا والنار مزعورة، ودارنا بالعز معمورة، وشيخنا يا كبر مقداره”.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم حاليًا بزيارة إلى دولة قطر ضمن جولته الخليجية التي تشمل أيضًا “الإمارات والبحرين والكويت”.
تعليقات ( 18 )
جبال سديرالذين يعلقون بسخرية على قصيدة سكنانا يكفي الشاعر فخرا انها خرجت من قلب مواطن محب لوطنة وقيادتة فيجب شكرة وتشجيعة بدل التهكم علية من ناحيتي لة كل الشكر والاحترم ولو قابلتة لقبلت راسة
جبال سديرالذين يعلقون بسخرية على قصيدة سكنانا يكفي الشاعر فخرا انها خرجت من قلب مواطن محب لوطنة وقيادتة فيجب شكرة وتشجيعة بدل التهكم علية من ناحيتي لة كل الشكر والاحترم ولو قابلتة لقبلت راسة
F15سجل التاريخ أسطورة، ووقفته في الحزم جبارة، صبحت عدوانه وصقوره، رايته بيضا ومنصورة، وخير جيه وابرك زيارة ، كفو يا ابناء عمومتنا وإن شاء الله نتحد قريب 🖐🏾
عبداللهشعر وصوت واداء رجولي عز الله انك شاعر فحل يا الشبرمي ،، قال ايش قال سكنانا ههههههههههههههه
مراقب جيدوصل قلم الحقيقه هازم الاحزاب وقفه الله ورعاه النحرير بحر العلوم
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهيستاهل المجد محمد بن الذيب حفظه ورعاه الله. وخادم الحرمين الشريفين أعزه ونصره الله ملكنا وقائدنا وهو غني عن كل تعريف.الله يعزهم ويديم حكمهم قادتنا آل سعود وينصرهم على كل عدو حسود حقود على بلادنا.
جبال سديرقبيلة بني تميم اقوى واوفى حليف للاسرة الحاكمة منذ عهد الدولة السعودية الاولى وهم على يمين ال سعود دائما في السراء والضراء وكذلك جميع قبائل المملكة وقطر كلهم فيهم الخير والبركة للبلدين حفظ اللة قادتنا
ابوسارهفرق بين سوكنانا وقصيدة الشبرمي اداء وقوة أبيات صح الله لسانك وعاش تميم وشعبه
خواطردام عزك ياقطـــ2022ــــر
عدد التعليقات:14589
عمر السميريعاش سلمان قائد الامه الاسلاميه
عدد التعليقات:14589
عمر السميريخليجنا واحد
العماد رشديأهل قطر بما فيهم أخونا الشاعر رجال و يعرفون قدر الرجال و شيخهم تميم سيد رجال العرب كيف لا و هو القائل عن سلمان الحزم أنه والد الجميع و رأيه فوق رأي الجميع الله يجمعنا وياهم دائماً على الخير و المحبة
عدد التعليقات:14589
عمر السميرييستااااهل أبو فهد التراحيب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:14589
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
قبيلةالبوعينين/ قطريامرحبا بالملك سلمان بن عبد العزيز -الحزم نرحب بخادم الحرم الشريفين في بلاده بين اهله واحبابه
عبدالله التميميالشبرمي دائما قصاىده قوية ما شاء الله عليه
عبدالله التميميبيض الله وجهك يا الشبرمي ومهي غريبه على قطر واهلها ناصرين الحق وين ما كان