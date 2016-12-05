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تصرف «غير متوقع» من مقيم هندي أجبر على عدم السفر لحضور حفل زفافه !

5 ديسمبر, 2016 , 20:23 م
تصرف «غير متوقع» من مقيم هندي أجبر على عدم السفر لحضور حفل زفافه !
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صحيفة المرصد : أجبرت الظروف مقيم هندي بالمملكة على عدم الذهاب لبلده لحضور حفل زفافه، وذلك بعد عدم تمكنه من الحصول على إجازة، فتابع حفل الزفاف عبر الإنترنت !

وعلى الرغم من أن التقاليد الهندية تحتم وجود العريس بجوار عروسته، فإن المقيم فوض أخته للقيام بهذا الدور، وجلست في المكان المخصص له، ربطت خيطًا حول رقبة العروسة، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام هندية.

وقال المقيم ويدعى “هاريس”، إن ظروف عمله لم تسمح له بأخذ إجازة، كما أنه فضل أن يقيم الزواج في موعده وعدم تأجيله، لذلك قرر أن يشهد الحفل عبر الإنترنت مقدما التهاني للأهل والحضور.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 20:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  2. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  3. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 20:55 م

    تميم

    الله يبارك له
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  4. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 20:54 م

    محق

    يابوي ذولي عندهم الفلوس أهم من النسوان ماهم زينا
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  5. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    يمكن خايف يحسدونه حيرانه صار يشتغل وعنده فلوس يصيرون يتتبعون زلاته وغلطاته
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  6. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:11870

    إنسان منصف

    ت 2،،،،،،واضح انك ،،،،ذكر،،،،يا هيف،،،،،تتنكر بمعرف،،،،أنثى ،،،،،اقرأوا التعليق،،،،،وتتاكدوا،،،،ذكر متنكر بمعرف انثى😜✌️
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  7. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    علي. العمري

    وربي البعد. احسن. لك. ولنه. ولو. تابع. في. الجوال. كان. احسن. من ألنت
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  8. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    شكله بيعطي العروس بموبه استغفرالله لقي عذر
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  9. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:15316

    هيفاء @

    اذ كانت هاذي العروس ههههه مالومك ع تتابع عن بعد الهنوود عليهم حركات. غريبه 😂😂😂
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  10. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 20:30 م

    أفريقي

    طيب والعيال كيف بيجيبهم كوبي أند بيست والا داون لود ذس فايل
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