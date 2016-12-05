تصرف «غير متوقع» من مقيم هندي أجبر على عدم السفر لحضور حفل زفافه !

صحيفة المرصد : أجبرت الظروف مقيم هندي بالمملكة على عدم الذهاب لبلده لحضور حفل زفافه، وذلك بعد عدم تمكنه من الحصول على إجازة، فتابع حفل الزفاف عبر الإنترنت !

وعلى الرغم من أن التقاليد الهندية تحتم وجود العريس بجوار عروسته، فإن المقيم فوض أخته للقيام بهذا الدور، وجلست في المكان المخصص له، ربطت خيطًا حول رقبة العروسة، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام هندية.

وقال المقيم ويدعى “هاريس”، إن ظروف عمله لم تسمح له بأخذ إجازة، كما أنه فضل أن يقيم الزواج في موعده وعدم تأجيله، لذلك قرر أن يشهد الحفل عبر الإنترنت مقدما التهاني للأهل والحضور.