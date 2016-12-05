تصرف «غير متوقع» من مقيم هندي أجبر على عدم السفر لحضور حفل زفافه !

صحيفة المرصد : أجبرت الظروف مقيم هندي بالمملكة على عدم الذهاب لبلده لحضور حفل زفافه، وذلك بعد عدم تمكنه من الحصول على إجازة، فتابع حفل الزفاف عبر الإنترنت !
وعلى الرغم من أن التقاليد الهندية تحتم وجود العريس بجوار عروسته، فإن المقيم فوض أخته للقيام بهذا الدور، وجلست في المكان المخصص له، ربطت خيطًا حول رقبة العروسة، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام هندية.
وقال المقيم ويدعى “هاريس”، إن ظروف عمله لم تسمح له بأخذ إجازة، كما أنه فضل أن يقيم الزواج في موعده وعدم تأجيله، لذلك قرر أن يشهد الحفل عبر الإنترنت مقدما التهاني للأهل والحضور.
تعليقات ( 10 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
تميمالله يبارك له
محقيابوي ذولي عندهم الفلوس أهم من النسوان ماهم زينا
عدد التعليقات:11870
إنسان منصفت 2،،،،،،واضح انك ،،،،ذكر،،،،يا هيف،،،،،تتنكر بمعرف،،،،أنثى ،،،،،اقرأوا التعليق،،،،،وتتاكدوا،،،،ذكر متنكر بمعرف انثى😜✌️
علي. العمريوربي البعد. احسن. لك. ولنه. ولو. تابع. في. الجوال. كان. احسن. من ألنت
عدد التعليقات:15316
هيفاء @اذ كانت هاذي العروس ههههه مالومك ع تتابع عن بعد الهنوود عليهم حركات. غريبه 😂😂😂
أفريقيطيب والعيال كيف بيجيبهم كوبي أند بيست والا داون لود ذس فايل