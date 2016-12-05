بالفيديو : مذيعة الجزيرة تضع زميلها في ورطة عندما سألته عن الزوجة الثانية

صحيفة المرصد:وضعت مذيعة قناة الجزيرة زميلها في ورطة، بعد أن باغتته بسؤال محرج على الهواء، إلا أنه استطاع الخروج من مأزقه برد سريع وذكي.
وكان البرنامج يناقش قضية الزوجة الثانية، ويتلقى المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهدين، والذي جاء رد أحدهم “مراتي قاعدة جنبي.. وأنا مالي يا عم” وهي نفس الإجابة التي استخدمها المذيع للهروب من السؤال.
تعليقات ( 13 )
مفهوم التعـدد ماهو؟؟يفهم الآيات كمايرغب هو التعدد مقيـــد. هل فهمت ؟! ثم لو تزوجت باخرى او ثالثه اورابعـة وانت ليست كفؤ لهن فستعيش حياة مزعجـة وخصوصا عندما يكون الأبناء من أمهات مختلفات أسئل مجـرد ولا تسأل طبيب
طوبى لمن أصلح ما بينه و بين اللهقال تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) جزء من الآية 3 النساء حروف التعليق لا تكفي للآية كاملة
طوبى لمن أصلح ما بينه و بين اللهإلى شافي.. أخي حفظك الله عند الإستدلال بكلام الله سبحانه و تعالى فلا بد من تعظيمه, و من صور التعظيم أن نتأكد من صيغة الآية الصحيحة و أن نجعل كلام الله بين قوسين إجلالا له و تفريقا عن كلامنا
شافيايخجلون مما امر الله به وانكحو ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة فلماذا الخوف او الحرج فالتعداد ليس حرام بل امر من أوامر الله
السعوديه ناصره الاسلامالاخ ت2 انا ماني معلق عشان تعطيني لايك او دس لايك انا جاي اعبر عن اخلاصي وحب الوطن مهما كان قاسي ...ترى القسى كان غصب عن الوطن احنا في حرب
مراقب جيدنص لي تشوفهم يخسون يدخلون ** يشم الهواء
السعوديه ناصره الاسلامحفض الله ملكنا،،اللهم وفق محمد بن نايف في ما تم من تكليفه في اداره البلاد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
محقوانتي ياللي سالتي زميلك زوجك هو خائف من زوجته وانتي مايغار زوجك عليك ولا أبوك ولااخوك عليك يوم تتطلعي تتكلمي معاه بلبسك هذا الذي يفتن حتى البس
السعوديه ناصره الاسلامايران حاسدتنا عشان الرسول منى وفينا ايران اعوذ بالله من كلمه ايران دوله مجوسيه ،،،حافضوا على وطنكم كونوا قلب واحد حفض الله ملكنا
مسماربعض النساء مهماٌ بلغن من التعليم فتفكيرهن لايتعدى ارنبة انفهن ههههههه ينحصر في الظره ( الزوجه التانيه)