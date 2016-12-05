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بالفيديو : مذيعة الجزيرة تضع زميلها في ورطة عندما سألته عن الزوجة الثانية

5 ديسمبر, 2016 , 20:58 م
بالفيديو : مذيعة الجزيرة تضع زميلها في ورطة عندما سألته عن الزوجة الثانية
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صحيفة المرصد:وضعت مذيعة قناة الجزيرة زميلها في ورطة، بعد أن باغتته بسؤال محرج على الهواء، إلا أنه استطاع الخروج من مأزقه برد سريع وذكي.

وكان البرنامج يناقش قضية الزوجة الثانية، ويتلقى المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهدين، والذي جاء رد أحدهم “مراتي قاعدة جنبي.. وأنا مالي يا عم” وهي نفس الإجابة التي استخدمها المذيع للهروب من السؤال.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    مفهوم التعـدد ماهو؟؟

    يفهم الآيات كمايرغب هو التعدد مقيـــد. هل فهمت ؟! ثم لو تزوجت باخرى او ثالثه اورابعـة وانت ليست كفؤ لهن فستعيش حياة مزعجـة وخصوصا عندما يكون الأبناء من أمهات مختلفات أسئل مجـرد ولا تسأل طبيب
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  2. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    طوبى لمن أصلح ما بينه و بين الله

    قال تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) جزء من الآية 3 النساء حروف التعليق لا تكفي للآية كاملة
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  3. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 22:01 م

    طوبى لمن أصلح ما بينه و بين الله

    إلى شافي.. أخي حفظك الله عند الإستدلال بكلام الله سبحانه و تعالى فلا بد من تعظيمه, و من صور التعظيم أن نتأكد من صيغة الآية الصحيحة و أن نجعل كلام الله بين قوسين إجلالا له و تفريقا عن كلامنا
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  4. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 21:47 م

    شافي

    ايخجلون مما امر الله به وانكحو ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة فلماذا الخوف او الحرج فالتعداد ليس حرام بل امر من أوامر الله
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  5. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 21:34 م

    نفد منها
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  6. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 21:26 م

    السعوديه ناصره الاسلام

    الاخ ت2 انا ماني معلق عشان تعطيني لايك او دس لايك انا جاي اعبر عن اخلاصي وحب الوطن مهما كان قاسي ...ترى القسى كان غصب عن الوطن احنا في حرب
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  7. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 21:22 م

    ماانا هقولكم اهوه بس متزنئيش انافعلاشخص متطفل اوئول حشرى سببت ازعائ لكثيرالناس يعنى مثلا اناعارف اني فضولية اكون بدخل نفسي فى اشياء لا تعنيني يعنى بتدخل فى اللى ماليش فيه طيب اتعامل مع نفسي ازاي ..
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  8. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    مراقب جيد

    نص لي تشوفهم يخسون يدخلون ** يشم الهواء
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  9. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    السعوديه ناصره الاسلام

    حفض الله ملكنا،،اللهم وفق محمد بن نايف في ما تم من تكليفه في اداره البلاد
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  10. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 21:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  11. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    محق

    وانتي ياللي سالتي زميلك زوجك هو خائف من زوجته وانتي مايغار زوجك عليك ولا أبوك ولااخوك عليك يوم تتطلعي تتكلمي معاه بلبسك هذا الذي يفتن حتى البس
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  12. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 21:07 م

    السعوديه ناصره الاسلام

    ايران حاسدتنا عشان الرسول منى وفينا ايران اعوذ بالله من كلمه ايران دوله مجوسيه ،،،حافضوا على وطنكم كونوا قلب واحد حفض الله ملكنا
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  13. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 21:06 م

    مسمار

    بعض النساء مهماٌ بلغن من التعليم فتفكيرهن لايتعدى ارنبة انفهن ههههههه ينحصر في الظره ( الزوجه التانيه)
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