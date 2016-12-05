بالفيديو : مذيعة الجزيرة تضع زميلها في ورطة عندما سألته عن الزوجة الثانية

صحيفة المرصد:وضعت مذيعة قناة الجزيرة زميلها في ورطة، بعد أن باغتته بسؤال محرج على الهواء، إلا أنه استطاع الخروج من مأزقه برد سريع وذكي.

وكان البرنامج يناقش قضية الزوجة الثانية، ويتلقى المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهدين، والذي جاء رد أحدهم “مراتي قاعدة جنبي.. وأنا مالي يا عم” وهي نفس الإجابة التي استخدمها المذيع للهروب من السؤال.