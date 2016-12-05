بالفيديو : لحظة وفاة راقص وسقوطه على المسرح وسط تصفيق الجمهور

صحيفة المرصد:سقط راقص جثة هامدة أثناء تقديمه لعرض موسيقي على المسرح، إلا أن الجمهور ظل يصفق معتقداً أن الراقص يمثل وأن سقوطه على الأرض جزءاً من العرض وفقاً لموقع العربية نت.
وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه عن طريق هاتف أحد المتفرجين، الراقص خوزاينوف الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وهو يسقط مرتطماً بأرض المسرح، بينما كان يؤدي فاصلاً تمثيلياً راقصاً، بمناسبة “يوم الأم” أمام المغنية ليزا أخماتوفا، ببلدة أوروس-مارتان بالشيشان، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.
واستمرت أخماتوفا بالغناء بجانب خوزاينوف، غير مدركة أنه أصبح في عداد الموتى، وسط تصفيق الجمهور الذي ظن أن راقصهم المحبوب إنما يؤدي مشهداً تمثيلياً.
ولم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن يدرك الجميع أن هناك شيئاً ما حدث للراقص، فتدخل باقي الزملاء من كواليس المسرح في محاولة لإسعاف زميلهم. وتم استدعاء فريق الإسعاف، إلا أن الوقت قد فات، حيث فارق خوزاينوف، الذي كان يعمل أيضاً مدرساً للرقص للأطفال، الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.
تعليقات ( 84 )
بصائر للناسقلم الخميني ليتك اولا تتأدب مع كتاب الله وتقول الآية الكريمة وليست آيتك . والرحمة والرحمات التي تسألها لهذا يافاحشي بغيض كان الأولى بها جنود الوطن البواسل في الحد اما الدواعش فالله يهلكك واياهم
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهالداعشي والرقاصة هلكو .الرقاصة تحت رحمة رب العالمين والداعشي الارهابي في نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها وبئس المصير.
عدد التعليقات:9279
اللامي10((...أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون )) نسأل الله السلامة
عدد التعليقات:9279
اللامي1067 > عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم )
رحمه ⭐⭐⭐ايه يا حجه ساميه يا متنوره انتي حكمتي للراجل بالشهاده والجنه ههههه مش انتي بتقولي نحن وجدنا من اثر تراكم ذرات غبار النجوم أي شهادة واي جنة بتتكلمي عنها بقى !
الصقر الجارحالله لا يعظم اجركم في هذا النافق هههههههه اجل كان يسعد الناس وصاحب رساله فنية تفيد المجتمع الطموا عليه ونيحوا إلى الصبح وحطوا له ضريح ومزار وكلوا فضلاته ياخنابق هههههههههههههههه
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهالآيات القرآنية تختفي عن الذكر على ألسنتكم عندما يتعلق الأمر بهلاك الدواعش الارهابيين.
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهت 69 \\\\ آيتك التي ذكرتها تخص الدواعش أكثر من غيرهم . ياليتك كل داعشي يهلك أن توردها جزاك اللخ كل خير حتى يصبح لك الأجر مضاعف.
ساميةانا من المتنورين وجودنا في هذه الحياة ناتج عن اثر تراكم غبار ذرات النجوم لكم دينكم ولي دين كل واحد حر في رأيه **
عدد التعليقات:9279
اللامي1067 / قلم الفنية / لالالالالالا >> ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
ساميةهذه نهاية **** اللهم احسن خاتمة كل مسلم
عدد التعليقات:9279
اللامي10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها )
عدد التعليقات:9279
اللامي1067 >> ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ )
الشامخساميه /10 اي شهيد وهو مات على المسرح ليش ما تترحمين على الشهداء في الحد الجنوبي لكن الطيور على اشكالها تقع
بصائر للناسإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
علي. العمريمات. الله. يرحمه. علي المسرح. كان. يسعد. الناس. ويدخل. الفرحه. الي قلوبهم
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهلالالالالالا لفكر الارهابيين الدواعش وجماعتهم.
عدد التعليقات:9279
اللامي10{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ }
عدد التعليقات:9279
اللامي10الشهادة مرتبة عظيمة لا ينالها كافر ولو مات بسبب من أسباب الشهادة لأن شرط حصولها الإيمان بالله تعالى وبرسله والذي لا يؤمن بالله وبرسله ليس له في الآخرة من نصيب
عدد التعليقات:9279
اللامي1010 / سامية / الله يرحمه شهيد إن شاء الله./ هذي فتوى ... ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته )
شالامر زاد عن حده تابعوني**
عدد التعليقات:9279
اللامي10اللهم ارزقنــا حسن الخاتمة
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 57 ابو الوليد ، نعم احسنت بارك الله فيك .
عدد التعليقات:9279
اللامي1033 / قلم فنيه / رحمه الله وغفر له. كان يؤدي رسالة فنية رائعة / ونعم الـرسـالـه
الماااااضي2030شهيد بأذن الله ..هذا الراقص لم يفجر ولم يقتل ...لذلك هو شهيد بأذن الله
ابو الوليدنصيحة لا تنشغلون بالمسمى قلم فهدفه واضح ومعرفاته كثير لا يعرف دينه ومذهبه وهدفه غواية ابناء المسلمين وانا متأكد بل واجزم انه غير مسلم . مبتغاه غرس سمومه وتشويه صورة الاسلام في نفوس الشباب لكنه فشل
مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلينمتاكد ان الحاقدين على**هما فئتين اما مجوس اما اصاحب ** نبذهم المجتمع وحقدو عليه
مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلينقلم الحقيقة بلا هرطقه كلامك لايقدم ولا يؤخر مكرر مليون مره وخر عني لاصفقك اعدل ضروسك
Ymni mahbobمادام في البلاد شي اسمه بغدادي داعشي *** فسلو سيوفكم امام اهل الضلاله والخرابه؟ لانهم أعداء الله واعداء محمد وال محمد صلوات الله عليهم؟
الحقبانيعلم الله حسن الخاتم علم
مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلينانفصام شخصيه واضح بقلم
عسير الهولاسأل الله العظيم ان يميتك ياخنبوقه موتت سؤو وأن لأيحسن لك خاتمه
مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهليننعوذ بالله من حال الجاهل انا بس بقول شي ان الحماقه والجهل كفيله بقتل فكر الانسان بل ويتحول عدو لنفسه ومجتمعه لاحظ بعض التعليقات خارجه من حقد عجيب ربما بسبب مرض عظال قلم ورحال
عسير الهولاسأل الله العظيم ان يميتك ياخنبوقه موتت سؤو وأن لأيحسن لك خاتمه
السلواتإذا كتب قلم الحقيقه فلا تجبه . فخير إجابته التفلتووووو
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقه***لازال حتى يرث الله الأرض ومن عايها نظامه عقله متخلف غير قابل للتطوير والتجديد والتماشي مع لغة العصر الحديثة ومتطلباته وتقنياته.فنظامه بدون ألوان بالأبيض والأسود أو ماكان يطلق عليه بال سيكام.
عسير الهولاللهم احسن خاتمتنا يارب العالمين
ضمير الناسالله يرحم بني ادم المسالمين***عاش مرتاح ومات على مبدىء الفرح والطرب ***
الله لا اله الا هواالمعرف ساميه للاهميه
صنداحيأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك ميته سويه
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقه*** لازم وبطبيعة تفكير عقله الأعوج وتصرفه الأهوج لازم يحرف كل أمر تجاه مايخدم هذه العقلية وهذا الفكر. الا في حالة واحدة أن تكون الوفاة لارهابي متشدد داعشي هالك. وقتها اما يصمت عنه أو يهبه الجنة.
ههههكل داعشي احونجي خاتمته شر فليتب إلى الله قبل ياخذ الله امانته بسرعه توبوا توبوا يادواعش قبل المووووووت
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 28 علّم ربعك المجوس اللي عثوا فساد وقتل في بلاد الشام و الرافدين ، ألا لعنة الله على المجوس وعلى رأسهم الولي السفيه
الله لا اله الا هوااللهم الطف بعبادك يا الله
عبد اللهأسأل الله لي ولوالدي ولأحبتي والمسلمين حسن الخاتمة .
عدد التعليقات:6116
الرحاااللايوجد اعظم من قتل النفس..هل هذا الشخص قاتل ؟ ف قتل النفس اعظم عند الله من هدم الكعبه..اين العبره الآن ، هل العبره في قتل القاتل ام موت هذا الشخص؟ هل اصبح القتل اهون من الغناء؟ عقول متحجره
محب للخيراشم ريحة شالوم الخايسه هنا شايب منتهي الله يجعل خاتمتك مثله
جاسمالله لايرحمك ياخنبوقه اخونجي سلط الله عليك جعلك السرطان يفتك بك
الله لا اله الا هواعاجل للمعرف ساميه
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهرحمه الله وغفر له. كان يؤدي رسالة فنية رائعة في حياته لاسعاد البشر في هذه الدنيا رغم مرضه بعيدآ عن المتشددين الارهابيين أعداء الحياة.موته أمر طبيعي لعله مريض في القلب والارهاق أثر عليه فحصلت وفاته.
علي. العمرياللهم ابعد الموت. عنا.
عدد التعليقات:6116
الرحااالالعبره ليست في موتة هذا الشخص..بل العبره في من تتبعه واوصل غيره الى الهلاك..كم من شخص مات ولانعلم خاتمته..هل اصبحوا عبره؟..هل ادخلتم هذا النار؟ لماذا تحكمون بحكم الله؟اليس الله هو الحاكم؟قلوب متلونه
غمد عطاف( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )
عدد التعليقات:326
الصميلاللهم نعوذ بك من سوء الخاتمة وموت الفجأة ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ومن سيء الأسقام
عدد التعليقات:6116
الرحااالالذنوب العظيمه..هم من قتلوا الابرياء بأسم الدين..ومن فجروا المساجد وهدموا البيوت واحرقوا البشر ..ذلك هم اخزى البشر..لقد لوثوا الارض بمعتقادتهم الباطله..وجعلوا للبشر النار والجنه لهم
الله لا اله الا هواالاخت ساميه تفسير الحلم امامك ثلاث ايام في الحلم انت رجل فسرها احد شيوخ في مسجد ابن باز رحمه الله يارب سترك
يارب عفوك ورحمتكالموت شي لامفر منه اعمل لهاذا اليوم بالتوبه من الذنوب استغفرالله استغفر الله استغفر الله يارب عفوك يارب عفوك يارب عفوك
ابو الوليدفليعتبر اهل القلوب المريضة وليعودوا إلى الله مهما طال العمر فالنهاية الموت والخلود الأبدي يا جنة يا نار اللهم ارزقنا الجنة وتب علينا واغفر ذنوبنا وأختم بالصالحات أعمالنا لا إله إلا انت وحدك يا الله
ابو الوليدفي وفاته عبرة لاهل القلوب في لحظة ينتهي العمر ولا يعلم الانسان متى تكون اللهم اقبظنا على طاعة وعبادة اللهم احسن حتامنا
فاعل خيرالهبوب اللي سرى نوده لزوم يهبك،،،ماكتب لك ياصلك واصبر على ماصابك،
ابو الوليدفي وفاته عبرة لاهل القلوب في لحظة ينتهي العمر ولا يعلم الانسان متى تكون اللهم اقبظنا على طاعة وعبادة اللهم احسن حتامنا
07اللهم احسن خاتمتنا ونسأل الله ان يكون عبرة لشعب الشيشان الذي بدأ يخرج عن ايمانه الصحيح
زينب...أين من يؤيد رقص الصوفيه*
سعودي🇸🇦وافتخروَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ،،& هي خروج روح تعددت الاسباب والموت واحد
فاعل خيرانتبه حذراك من دنياك لاتلعبك،،،،لو تعزي يوم ياتي يوم ويعزابك،
علي. العمريالله. يرحمه. ذكرني. في موت. العظيم. الفنان.** الف. رحمه. عليه. مات. وهو يسعد الناس.
فهد / جدةسامية ياسم ليش هو كان يجاهد في الحد الجنوبي أيتها العجوز الشمطاء اخزاك الله وبعدين على كيفك توزعين الشهادة عندك صكوك
محمدالى جهنم انت ومعرفاتك الخمينية
❤️ محب صدام حسين ❤️الله يغفر له و يرحمه و أن يعفو عنه ، يارب تحسن خاتمتنا
💎🎀سُندُسفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم- إذ رأى رجلاً من الحجيج قد مات قال: «لا تُخَمِّرُوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا» هذا الذي قد يشهد لمعنى حديث - « يُبْعَثُ كل عبد على ما مات عليه »
فاعل خيردام روحك في الجسد تسري تحمد ربك،،،واغتنم باقي حياتك قبل يوم احسابك،
فهد / جدةلكل أجل كتاب @ نعوذ بالله من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
عدد التعليقات:1309
ساميةالله يرحمه شهيد إن شاء الله.
🌟🌟ابوعزووو222🌟🌟الله يحسن خاتمتنا وإياكم وجميع المسلمين
علي. العمريالله. يرحمه.
فاعل خيرياالله حسن الختام
💎🎀سُندُساللهم أنا نعوذ بك من "سوء الخاتمة" ↩️ "الموت" مايستأذن ولايعطي موعد فليحذر كل شخص مقيم ع معصية من المعاصي ↩️ تجسس ، مشاهدة أفلام أومقاطع أباحية ، شرب خمر ، زنا ، سماع أغاني ، سحر ووالخ
احمدلو يعلم احدنا متى يدركه الموت لااستكثر من عمل الطاعات ,,,لكن الغفلة تغلب على قلوبنا ونحن نعلم ان هذا هو مصيرنا الذي لامفر منه ...اللهم توفنا وانت راض عنا ونسالك ياربنا حسن الخاتمة
AGاللهم انا نسألك حسن الخاتمه يارب تجعل خير ايامنا خواتيمها اللهم إجعل اخر مانتلفظ به شهاة ان لااله الا الله محمد رسول الله
تميمادركه الموت انه الموت الذي نخاف ونخشي لا اله الا الله محمد رسول الله
عبادييارب حسن الختام
موجوداللهم احسن خاتمتنا يارب العالمين