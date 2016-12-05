بالفيديو : لحظة وفاة راقص وسقوطه على المسرح وسط تصفيق الجمهور

صحيفة المرصد:سقط راقص جثة هامدة أثناء تقديمه لعرض موسيقي على المسرح، إلا أن الجمهور ظل يصفق معتقداً أن الراقص يمثل وأن سقوطه على الأرض جزءاً من العرض وفقاً لموقع العربية نت.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه عن طريق هاتف أحد المتفرجين، الراقص خوزاينوف الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وهو يسقط مرتطماً بأرض المسرح، بينما كان يؤدي فاصلاً تمثيلياً راقصاً، بمناسبة “يوم الأم” أمام المغنية ليزا أخماتوفا، ببلدة أوروس-مارتان بالشيشان، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.

واستمرت أخماتوفا بالغناء بجانب خوزاينوف، غير مدركة أنه أصبح في عداد الموتى، وسط تصفيق الجمهور الذي ظن أن راقصهم المحبوب إنما يؤدي مشهداً تمثيلياً.

ولم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن يدرك الجميع أن هناك شيئاً ما حدث للراقص، فتدخل باقي الزملاء من كواليس المسرح في محاولة لإسعاف زميلهم. وتم استدعاء فريق الإسعاف، إلا أن الوقت قد فات، حيث فارق خوزاينوف، الذي كان يعمل أيضاً مدرساً للرقص للأطفال، الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.