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بالفيديو : لحظة وفاة راقص وسقوطه على المسرح وسط تصفيق الجمهور

5 ديسمبر, 2016 , 20:53 م
بالفيديو : لحظة وفاة راقص وسقوطه على المسرح وسط تصفيق الجمهور
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صحيفة المرصد:سقط راقص جثة هامدة أثناء تقديمه لعرض موسيقي على المسرح، إلا أن الجمهور ظل يصفق معتقداً أن الراقص يمثل وأن سقوطه على الأرض جزءاً من العرض وفقاً لموقع العربية نت.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه عن طريق هاتف أحد المتفرجين، الراقص خوزاينوف الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وهو يسقط مرتطماً بأرض المسرح، بينما كان يؤدي فاصلاً تمثيلياً راقصاً، بمناسبة “يوم الأم” أمام المغنية ليزا أخماتوفا، ببلدة أوروس-مارتان بالشيشان، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.

واستمرت أخماتوفا بالغناء بجانب خوزاينوف، غير مدركة أنه أصبح في عداد الموتى، وسط تصفيق الجمهور الذي ظن أن راقصهم المحبوب إنما يؤدي مشهداً تمثيلياً.

ولم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن يدرك الجميع أن هناك شيئاً ما حدث للراقص، فتدخل باقي الزملاء من كواليس المسرح في محاولة لإسعاف زميلهم. وتم استدعاء فريق الإسعاف، إلا أن الوقت قد فات، حيث فارق خوزاينوف، الذي كان يعمل أيضاً مدرساً للرقص للأطفال، الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.



تعليقات ( 84 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 84
    5 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    بصائر للناس

    قلم الخميني ليتك اولا تتأدب مع كتاب الله وتقول الآية الكريمة وليست آيتك . والرحمة والرحمات التي تسألها لهذا يافاحشي بغيض كان الأولى بها جنود الوطن البواسل في الحد اما الدواعش فالله يهلكك واياهم
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  2. 83
    5 ديسمبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    الداعشي والرقاصة هلكو .الرقاصة تحت رحمة رب العالمين والداعشي الارهابي في نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها وبئس المصير.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  3. 82
    5 ديسمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    ((...أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون )) نسأل الله السلامة
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  4. 81
    5 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    هذه نهاية كل ليبرالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 80
    5 ديسمبر, 2016 , 23:27 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    67 > عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم )
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  6. 79
    5 ديسمبر, 2016 , 23:27 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ايه يا حجه ساميه يا متنوره انتي حكمتي للراجل بالشهاده والجنه ههههه مش انتي بتقولي نحن وجدنا من اثر تراكم ذرات غبار النجوم أي شهادة واي جنة بتتكلمي عنها بقى !
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  7. 78
    5 ديسمبر, 2016 , 23:26 م

    الصقر الجارح

    الله لا يعظم اجركم في هذا النافق هههههههه اجل كان يسعد الناس وصاحب رساله فنية تفيد المجتمع الطموا عليه ونيحوا إلى الصبح وحطوا له ضريح ومزار وكلوا فضلاته ياخنابق هههههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  8. 77
    5 ديسمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    الآيات القرآنية تختفي عن الذكر على ألسنتكم عندما يتعلق الأمر بهلاك الدواعش الارهابيين.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  9. 76
    5 ديسمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    ت 69 \\\\ آيتك التي ذكرتها تخص الدواعش أكثر من غيرهم . ياليتك كل داعشي يهلك أن توردها جزاك اللخ كل خير حتى يصبح لك الأجر مضاعف.
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  10. 75
    5 ديسمبر, 2016 , 23:20 م

    سامية

    انا من المتنورين وجودنا في هذه الحياة ناتج عن اثر تراكم غبار ذرات النجوم لكم دينكم ولي دين كل واحد حر في رأيه **
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  11. 74
    5 ديسمبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    67 / قلم الفنية / لالالالالالا >> ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 73
    5 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    سامية

    هذه نهاية **** اللهم احسن خاتمة كل مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 72
    5 ديسمبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 71
    5 ديسمبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    67 >> ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 70
    5 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    الشامخ

    ساميه /10 اي شهيد وهو مات على المسرح ليش ما تترحمين على الشهداء في الحد الجنوبي لكن الطيور على اشكالها تقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 69
    5 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    بصائر للناس

    إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 68
    5 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    علي. العمري

    مات. الله. يرحمه. علي المسرح. كان. يسعد. الناس. ويدخل. الفرحه. الي قلوبهم
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  18. 67
    5 ديسمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    لالالالالالا لفكر الارهابيين الدواعش وجماعتهم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  19. 66
    5 ديسمبر, 2016 , 22:59 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ }
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 65
    5 ديسمبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    الشهادة مرتبة عظيمة لا ينالها كافر ولو مات بسبب من أسباب الشهادة لأن شرط حصولها الإيمان بالله تعالى وبرسله والذي لا يؤمن بالله وبرسله ليس له في الآخرة من نصيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 64
    5 ديسمبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    10 / سامية / الله يرحمه شهيد إن شاء الله./ هذي فتوى ... ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته )
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 63
    5 ديسمبر, 2016 , 22:53 م

    ش

    الامر زاد عن حده تابعوني**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 62
    5 ديسمبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    اللهم ارزقنــا حسن الخاتمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 61
    5 ديسمبر, 2016 , 22:49 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    تعليق 57 ابو الوليد ، نعم احسنت بارك الله فيك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 60
    5 ديسمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:9279

    اللامي10

    33 / قلم فنيه / رحمه الله وغفر له. كان يؤدي رسالة فنية رائعة / ونعم الـرسـالـه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 59
    5 ديسمبر, 2016 , 22:46 م

    الماااااضي2030

    شهيد بأذن الله ..هذا الراقص لم يفجر ولم يقتل ...لذلك هو شهيد بأذن الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  27. 58
    5 ديسمبر, 2016 , 22:39 م

    تابعوني شاهر #قلم الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 57
    5 ديسمبر, 2016 , 22:39 م

    ابو الوليد

    نصيحة لا تنشغلون بالمسمى قلم فهدفه واضح ومعرفاته كثير لا يعرف دينه ومذهبه وهدفه غواية ابناء المسلمين وانا متأكد بل واجزم انه غير مسلم . مبتغاه غرس سمومه وتشويه صورة الاسلام في نفوس الشباب لكنه فشل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  29. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلين

    متاكد ان الحاقدين على**هما فئتين اما مجوس اما اصاحب ** نبذهم المجتمع وحقدو عليه
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  30. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 22:20 م

    مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلين

    قلم الحقيقة بلا هرطقه كلامك لايقدم ولا يؤخر مكرر مليون مره وخر عني لاصفقك اعدل ضروسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    Ymni mahbob

    مادام في البلاد شي اسمه بغدادي داعشي *** فسلو سيوفكم امام اهل الضلاله والخرابه؟ لانهم أعداء الله واعداء محمد وال محمد صلوات الله عليهم؟
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  32. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 22:13 م

    الحقباني

    علم الله حسن الخاتم علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلين

    انفصام شخصيه واضح بقلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 22:07 م

    عسير الهول

    اسأل الله العظيم ان يميتك ياخنبوقه موتت سؤو وأن لأيحسن لك خاتمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 22:07 م

    مش مع ولا ضد لكن التناقض اضحكني على جهل الجاهلين

    نعوذ بالله من حال الجاهل انا بس بقول شي ان الحماقه والجهل كفيله بقتل فكر الانسان بل ويتحول عدو لنفسه ومجتمعه لاحظ بعض التعليقات خارجه من حقد عجيب ربما بسبب مرض عظال قلم ورحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 22:07 م

    عسير الهول

    اسأل الله العظيم ان يميتك ياخنبوقه موتت سؤو وأن لأيحسن لك خاتمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 22:03 م

    السلوات

    إذا كتب قلم الحقيقه فلا تجبه . فخير إجابته التفلتووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    ***لازال حتى يرث الله الأرض ومن عايها نظامه عقله متخلف غير قابل للتطوير والتجديد والتماشي مع لغة العصر الحديثة ومتطلباته وتقنياته.فنظامه بدون ألوان بالأبيض والأسود أو ماكان يطلق عليه بال سيكام.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  39. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 22:02 م

    عسير الهول

    اللهم احسن خاتمتنا يارب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 22:00 م

    ضمير الناس

    الله يرحم بني ادم المسالمين***عاش مرتاح ومات على مبدىء الفرح والطرب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 21:57 م

    الله لا اله الا هوا

    المعرف ساميه للاهميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    صنداحي

    أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك ميته سويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    *** لازم وبطبيعة تفكير عقله الأعوج وتصرفه الأهوج لازم يحرف كل أمر تجاه مايخدم هذه العقلية وهذا الفكر. الا في حالة واحدة أن تكون الوفاة لارهابي متشدد داعشي هالك. وقتها اما يصمت عنه أو يهبه الجنة.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  44. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 21:52 م

    هههه

    كل داعشي احونجي خاتمته شر فليتب إلى الله قبل ياخذ الله امانته بسرعه توبوا توبوا يادواعش قبل المووووووت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 21:52 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    تعليق 28 علّم ربعك المجوس اللي عثوا فساد وقتل في بلاد الشام و الرافدين ، ألا لعنة الله على المجوس وعلى رأسهم الولي السفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 21:51 م

    الله لا اله الا هوا

    اللهم الطف بعبادك يا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 21:50 م

    عبد الله

    أسأل الله لي ولوالدي ولأحبتي والمسلمين حسن الخاتمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    لايوجد اعظم من قتل النفس..هل هذا الشخص قاتل ؟ ف قتل النفس اعظم عند الله من هدم الكعبه..اين العبره الآن ، هل العبره في قتل القاتل ام موت هذا الشخص؟ هل اصبح القتل اهون من الغناء؟ عقول متحجره
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  49. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    محب للخير

    اشم ريحة شالوم الخايسه هنا شايب منتهي الله يجعل خاتمتك مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    جاسم

    الله لايرحمك ياخنبوقه اخونجي سلط الله عليك جعلك السرطان يفتك بك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    الله لا اله الا هوا

    عاجل للمعرف ساميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    رحمه الله وغفر له. كان يؤدي رسالة فنية رائعة في حياته لاسعاد البشر في هذه الدنيا رغم مرضه بعيدآ عن المتشددين الارهابيين أعداء الحياة.موته أمر طبيعي لعله مريض في القلب والارهاق أثر عليه فحصلت وفاته.
    لا يعجبني(10) اعجبني(4)
  53. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 21:43 م

    علي. العمري

    اللهم ابعد الموت. عنا.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  54. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    العبره ليست في موتة هذا الشخص..بل العبره في من تتبعه واوصل غيره الى الهلاك..كم من شخص مات ولانعلم خاتمته..هل اصبحوا عبره؟..هل ادخلتم هذا النار؟ لماذا تحكمون بحكم الله؟اليس الله هو الحاكم؟قلوب متلونه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  55. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 21:41 م

    غمد عطاف

    ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:326

    الصميل

    اللهم نعوذ بك من سوء الخاتمة وموت الفجأة ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ومن سيء الأسقام
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  57. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    الذنوب العظيمه..هم من قتلوا الابرياء بأسم الدين..ومن فجروا المساجد وهدموا البيوت واحرقوا البشر ..ذلك هم اخزى البشر..لقد لوثوا الارض بمعتقادتهم الباطله..وجعلوا للبشر النار والجنه لهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  58. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    الله لا اله الا هوا

    الاخت ساميه تفسير الحلم امامك ثلاث ايام في الحلم انت رجل فسرها احد شيوخ في مسجد ابن باز رحمه الله يارب سترك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 21:38 م

    يارب عفوك ورحمتك

    الموت شي لامفر منه اعمل لهاذا اليوم بالتوبه من الذنوب استغفرالله استغفر الله استغفر الله يارب عفوك يارب عفوك يارب عفوك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    ابو الوليد

    فليعتبر اهل القلوب المريضة وليعودوا إلى الله مهما طال العمر فالنهاية الموت والخلود الأبدي يا جنة يا نار اللهم ارزقنا الجنة وتب علينا واغفر ذنوبنا وأختم بالصالحات أعمالنا لا إله إلا انت وحدك يا الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 21:32 م

    ابو الوليد

    في وفاته عبرة لاهل القلوب في لحظة ينتهي العمر ولا يعلم الانسان متى تكون اللهم اقبظنا على طاعة وعبادة اللهم احسن حتامنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 21:31 م

    فاعل خير

    الهبوب اللي سرى نوده لزوم يهبك،،،ماكتب لك ياصلك واصبر على ماصابك،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    ابو الوليد

    في وفاته عبرة لاهل القلوب في لحظة ينتهي العمر ولا يعلم الانسان متى تكون اللهم اقبظنا على طاعة وعبادة اللهم احسن حتامنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  64. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 21:28 م

    07

    اللهم احسن خاتمتنا ونسأل الله ان يكون عبرة لشعب الشيشان الذي بدأ يخرج عن ايمانه الصحيح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 21:27 م

    زينب...

    أين من يؤيد رقص الصوفيه*
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 21:26 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ،،& هي خروج روح تعددت الاسباب والموت واحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 21:26 م

    فاعل خير

    انتبه حذراك من دنياك لاتلعبك،،،،لو تعزي يوم ياتي يوم ويعزابك،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    علي. العمري

    الله. يرحمه. ذكرني. في موت. العظيم. الفنان.** الف. رحمه. عليه. مات. وهو يسعد الناس.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  69. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    فهد / جدة

    سامية ياسم ليش هو كان يجاهد في الحد الجنوبي أيتها العجوز الشمطاء اخزاك الله وبعدين على كيفك توزعين الشهادة عندك صكوك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  70. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    محمد

    الى جهنم انت ومعرفاتك الخمينية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 21:22 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله يغفر له و يرحمه و أن يعفو عنه ، يارب تحسن خاتمتنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  72. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 21:17 م

    💎🎀سُندُس

    في حديث النبي صلى الله عليه وسلم- إذ رأى رجلاً من الحجيج قد مات قال: «لا تُخَمِّرُوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا» هذا الذي قد يشهد لمعنى حديث - « يُبْعَثُ كل عبد على ما مات عليه »
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  73. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 21:16 م

    فاعل خير

    دام روحك في الجسد تسري تحمد ربك،،،واغتنم باقي حياتك قبل يوم احسابك،
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  74. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 21:15 م

    فهد / جدة

    لكل أجل كتاب @ نعوذ بالله من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
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  75. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:1309

    سامية

    الله يرحمه شهيد إن شاء الله.
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  76. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 21:09 م

    🌟🌟ابوعزووو222🌟🌟

    الله يحسن خاتمتنا وإياكم وجميع المسلمين
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  77. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 21:08 م

    علي. العمري

    الله. يرحمه.
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  78. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 21:07 م

    فاعل خير

    ياالله حسن الختام
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  79. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 21:05 م

    💎🎀سُندُس

    اللهم أنا نعوذ بك من "سوء الخاتمة" ↩️ "الموت" مايستأذن ولايعطي موعد فليحذر كل شخص مقيم ع معصية من المعاصي ↩️ تجسس ، مشاهدة أفلام أومقاطع أباحية ، شرب خمر ، زنا ، سماع أغاني ، سحر ووالخ
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  80. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 21:04 م

    احمد

    لو يعلم احدنا متى يدركه الموت لااستكثر من عمل الطاعات ,,,لكن الغفلة تغلب على قلوبنا ونحن نعلم ان هذا هو مصيرنا الذي لامفر منه ...اللهم توفنا وانت راض عنا ونسالك ياربنا حسن الخاتمة
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  81. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    AG

    اللهم انا نسألك حسن الخاتمه يارب تجعل خير ايامنا خواتيمها اللهم إجعل اخر مانتلفظ به شهاة ان لااله الا الله محمد رسول الله
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  82. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 20:58 م

    تميم

    ادركه الموت انه الموت الذي نخاف ونخشي لا اله الا الله محمد رسول الله
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  83. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    عبادي

    يارب حسن الختام
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  84. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    موجود

    اللهم احسن خاتمتنا يارب العالمين
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