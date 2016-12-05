تغريدة لأمانة الشرقية تثير الجدل على تويتر

صحيفة المرصد: نشرت أمانة الشرقية تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد فيها أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية : “أمانة #الشرقية تعتزم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية ، وذلك لمدة 5 أيام وتهدف الى الالتزام بالاشتراطات الصحية” .
من جانبهم شن النشطاء هجوماً وانتقاد موسعة على الأمانة ، مستغربين أن تقوم الأمانة بتحذير المخالفين أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية ، متسائلين عن ما هي ضرورة الحملة التفتيشية إذا تم الإعلان عنها مقدماً ؟ .
أمانة #الشرقية تعتزم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية ، وذلك لمدة 5 أيام وتهدف الى الالتزام بالاشتراطات الصحية
— أمانة المنطقةالشرقية (@EasternEamana) December 4, 2016
تعليقات ( 22 )
يالطيفلابد يغردون علشان ينبهونهم اجل يجونهم فجئه اليس المسؤل لاتى بزارة مفاجئه ترسل مئات الفاكسات للمنطقه الي بيزورها مفاجئه قبلها بسته اشهر مع تحديد الموعد اجل لاتلمون الامانه هم متمسكين بالعادات والتقاليد
خلك بعيد حبك يزيدتعريف اﻷمانة هي ان تكون صاحب ذمة وظمير وتخاف الله في السر **
عدد التعليقات:6116
الرحااالاهم شي...حيلكم على الضعوف ..شاهي على الجمر..لا نوصيكم عليهم
جبال سديرالتغريدة تعني ياالله ضبطو اموركم واخفو الاشياء المنتهية والمخالفة التي بحوزتكم قبل وصولنا لاتقولون ماعلمتونا حتى حنا بلغناكم
جبال سديرالتغريدة تعني ياالله ضبطو اموركم واخفو الاشياء المنتهية والمخالفة التي بحوزتكم قبل وصولنا لاتقولون ماعلمتونا حتى حنا بلغناكم
العولمهفساد وليس***
تميمبلديه الخبر مدينه مكسره مهترئه
بص شوف حزرتكدي حمله كوياسه يعني حاجة متل كده، يشيلوا الخربان الأديم ويجيبوا خربان جديد 🤔
الشفافيةشي ضروري بس مانعلم*** و نوريها اياهم يابلدية
عاجل ⭕️نبهوا ربعكم يسنعون امورهم و يطلعون الزين ويخشون الخربان الى ان تنتهي الحملة. كلها خمسة ايام وترجع الامور على طبيعتها. نود من البلدية تحديد الوقت والمكان للشفافية! 🤔😂🤗
ابو مشعلاني،،،،والله من التعقيد و تطفيش المراجعين عند بلديات*** يكرهونك حياتك
غييييووووررررنظام امسك لي واقطع لك
الصدق والا ولد عمهعمر الحملات ما نجحت ودايم تفشل سواء بلدية جوازات مرور. لانها حركة اعلامية تكون بالتلفزيون والصحف ويتداولها المجتمع لفترة الى ان تنتهي. اولواقع يجب ان تكون بسرية و متواصلة لا تقف يعني وهناك طاقم متخصص!
خالديعني افهم يافهيم الي عنده شي يصرفه مايبغو لتجارخساره دسوها هنا ولاهنا حتي ينتهي التفتيش زمن العجايب
ضمير الناسهذاالصح لانهالم تحددبداية التفتيش***حتى يتجنب الجميع الغش***
سعودي🇸🇦وافتخرههههههههه وكأنهم يقولون للحرامي بنجي بيتك نفتشه مسروقاتك خبيها او ودها لاحواش الغنم او في ورش او مزرعه او بالبر عند الغنم وبعد 5 ايام عادي رجعها ،، فيه سر ولا ابي ازيد احتراما للمراقب هههههههه معقوله
غييييووووررررنظام امسك لي واقطع لك
تميمتعليق مخالف
علي. العمري****شي يضحك القلب. بعد اسبوع تفتيش.