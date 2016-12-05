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تغريدة لأمانة الشرقية تثير الجدل على تويتر

5 ديسمبر, 2016 , 21:40 م
تغريدة لأمانة الشرقية تثير الجدل على تويتر
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صحيفة المرصد: نشرت أمانة الشرقية تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد فيها أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية : “أمانة #الشرقية تعتزم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية ، وذلك لمدة 5 أيام وتهدف الى الالتزام بالاشتراطات الصحية” .

من جانبهم شن النشطاء هجوماً وانتقاد موسعة على الأمانة ، مستغربين أن تقوم الأمانة بتحذير المخالفين أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية ، متسائلين عن ما هي ضرورة الحملة التفتيشية إذا تم الإعلان عنها مقدماً ؟ .



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    يالطيف

    لابد يغردون علشان ينبهونهم اجل يجونهم فجئه اليس المسؤل لاتى بزارة مفاجئه ترسل مئات الفاكسات للمنطقه الي بيزورها مفاجئه قبلها بسته اشهر مع تحديد الموعد اجل لاتلمون الامانه هم متمسكين بالعادات والتقاليد
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  2. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 22:59 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    تعريف اﻷمانة هي ان تكون صاحب ذمة وظمير وتخاف الله في السر **
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  3. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    اهم شي...حيلكم على الضعوف ..شاهي على الجمر..لا نوصيكم عليهم
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  4. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    جبال سدير

    التغريدة تعني ياالله ضبطو اموركم واخفو الاشياء المنتهية والمخالفة التي بحوزتكم قبل وصولنا لاتقولون ماعلمتونا حتى حنا بلغناكم
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  5. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 22:42 م

    جبال سدير

    التغريدة تعني ياالله ضبطو اموركم واخفو الاشياء المنتهية والمخالفة التي بحوزتكم قبل وصولنا لاتقولون ماعلمتونا حتى حنا بلغناكم
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  6. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 22:32 م

    العولمه

    فساد وليس***
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  7. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    تميم

    بلديه الخبر مدينه مكسره مهترئه
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  8. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 22:20 م

    بص شوف حزرتك

    دي حمله كوياسه يعني حاجة متل كده، يشيلوا الخربان الأديم ويجيبوا خربان جديد 🤔
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  9. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    الشفافية

    شي ضروري بس مانعلم*** و نوريها اياهم يابلدية
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  10. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 22:13 م

    عاجل ⭕️

    نبهوا ربعكم يسنعون امورهم و يطلعون الزين ويخشون الخربان الى ان تنتهي الحملة. كلها خمسة ايام وترجع الامور على طبيعتها. نود من البلدية تحديد الوقت والمكان للشفافية! 🤔😂🤗
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  11. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 22:12 م

    ابو مشعلاني،،،،

    والله من التعقيد و تطفيش المراجعين عند بلديات*** يكرهونك حياتك
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  12. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 22:09 م

    ههههه محضرناكم من اسبوع ههههه
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  13. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 22:09 م

    اللهم اعفوا واغفر لنا
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  14. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 22:08 م

    غييييوووورررر

    نظام امسك لي واقطع لك
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  15. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 22:07 م

    الصدق والا ولد عمه

    عمر الحملات ما نجحت ودايم تفشل سواء بلدية جوازات مرور. لانها حركة اعلامية تكون بالتلفزيون والصحف ويتداولها المجتمع لفترة الى ان تنتهي. اولواقع يجب ان تكون بسرية و متواصلة لا تقف يعني وهناك طاقم متخصص!
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  16. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 22:03 م

    خالد

    يعني افهم يافهيم الي عنده شي يصرفه مايبغو لتجارخساره دسوها هنا ولاهنا حتي ينتهي التفتيش زمن العجايب
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  17. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 21:58 م

    لسوء الأحوال والأجواء
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  18. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 21:55 م

    ضمير الناس

    هذاالصح لانهالم تحددبداية التفتيش***حتى يتجنب الجميع الغش***
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  19. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 21:53 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههههههه وكأنهم يقولون للحرامي بنجي بيتك نفتشه مسروقاتك خبيها او ودها لاحواش الغنم او في ورش او مزرعه او بالبر عند الغنم وبعد 5 ايام عادي رجعها ،، فيه سر ولا ابي ازيد احتراما للمراقب هههههههه معقوله
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  20. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 21:50 م

    غييييوووورررر

    نظام امسك لي واقطع لك
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  21. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 21:46 م

    تميم

    تعليق مخالف
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  22. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    علي. العمري

    ****شي يضحك القلب. بعد اسبوع تفتيش.
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