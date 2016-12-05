تغريدة لأمانة الشرقية تثير الجدل على تويتر

صحيفة المرصد: نشرت أمانة الشرقية تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد فيها أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية : “أمانة #الشرقية تعتزم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات المواد الغذائية ، وذلك لمدة 5 أيام وتهدف الى الالتزام بالاشتراطات الصحية” .

من جانبهم شن النشطاء هجوماً وانتقاد موسعة على الأمانة ، مستغربين أن تقوم الأمانة بتحذير المخالفين أنها سوف تقوم بحملة تفتيشية ، متسائلين عن ما هي ضرورة الحملة التفتيشية إذا تم الإعلان عنها مقدماً ؟ .