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بالفيديو .. لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف بالهند

5 ديسمبر, 2016 , 22:25 م
بالفيديو .. لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف بالهند
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام مخمور بقتل راقصة في حفل زفاف بالهند .

وقد قع الحادث بمنطقة “باثيندا”، حيث كانت “كولفيندا كاور” 25 عاما ترقص على المسرح بصحبة فرقة رقص بإحدى حفلات الزفاف، عندما أطلق أحد المدعوين النيران عليها وهو في حالة سكر، بعدما رفضت طلبه الرقص معها على المسرح وفقا لتصريح زوجها لكن عددا من التقارير قالت إنه كان يضرب النيران في الهواء بغرض الاحتفال وإن قتلها كان خطأ.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (خنيبقه)قال امين يارب العالمين جعل (:راسگ مايدفن**:
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  2. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 23:47 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    لاتزعل بنهدي لك ناقه ..بس خايفين انك ماتعرف لها..او اقول لك..خلك ع**ابرك لك 😅
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  3. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 23:42 م

    الشيباني

    قلم الحقيقه جعل المجاهيم تواطاك انت وقطوك الأسود رحال هههههه
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  4. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 23:36 م

    ** ماتت وهي ترقص اعوذ بالله من سوء الخاتمة
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  5. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    الرحااال //// لازم عنده مجاهيم الشيباني ولا منين خرج ههههههه
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  6. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 23:30 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    والله ياهو طلع(الشباتي)اللي ببطنها ذيبان(صديق)مرتز قدامها وحاطها في راسه وهو مبيت (النيه)ع لزختها بعدين اول مره اشوف واحد(يحتفل) بسلاح(شوزن)والاحتفال(طلقه)وحده (:ليتها مثلها بين صنادح خنيبقه(:
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  7. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    اي مجاهيم..هذا اذا عنده قطو كشخ به 😊
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  8. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 23:22 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    خلك عند مجاهيمك يالشيباني ههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  9. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 23:14 م

    الشيباني

    قلم الحقيقه ليتك انت الراقصة
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  10. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 23:13 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    الدواعش + الحشد الارهابي = مبيدين للبشريه..وكلهم عباره عن حيوانات مفترسه يقتلون بأسم الدين..والدين برئ منهم ومن افعالهم الشيطانيه..حتى ابليس يتبرأ منهم يوم القيامه..انهم حطب جهنم..لعنهم الله جميعا
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  11. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    زينب...ت4

    دعك من الدواعش الآن وقل لماذا الحشد الارهابي يقتل الأطفال في الموصل ويدهسهم بالدبابه؟ولماذا يرددون أثناء القتل عبارات طائفيه؟ ولماذا يربون أطفالهم على الكراهية ؟ ولماذا يكرهون الرسول ويتهمونه في عرضه
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  12. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    وين قتل بالخطاء !!! موجهه السلاح على راسهااا ويقول خطاء صدق هنود وعلى باله حنا هنود
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  13. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    دلوعة بابا

    مسيكينة لو رقصت معاه كان كسبت حياتها وعند الضرورة تبيح المحرمات
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  14. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 22:59 م

    زينب...

    نعوذ بالله من سوء الخاتمه. .ومن موت الفجأه
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  15. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 22:53 م
    عدد التعليقات:16102

    قلم الحقيقه

    جمال غادر الحياة وسقطت منها وردة جميلة. كل ذنبها أنها أبتليت بشخص عقله شبيه بعقل الدواعش أطلق عليها الرصاص رحمها الله فأزهق روحها البريئة. الهنود رقصهم جميل جدآ كانو يؤدونه في القرية العالمية بدبي.
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  16. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    W

    اعوذ بالله
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  17. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    هذا ما يريدونه

    هذا ما يريدونه خنبقة وامثاله من الانحلال الاخلاقي الحمدلله الذي عافانا
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  18. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:6116

    الرحااال

    فكر الدواعش لايتغير..تتغير اللغات وتتغير الاشكال والفكر واحد..هو القتل
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  19. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 22:45 م

    واحد سبيكه

    **الهياط والمهايطيه في كل مكان .
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  20. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 22:42 م

    طيب يابو هنود تشا ترقص مع ام بنت ولما ترفض تقتلها عليك ابيات
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  21. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 22:29 م

    المستشار عادل

    الله يرحمها ويلعن المجرم
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