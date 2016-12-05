بالفيديو .. لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف بالهند

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام مخمور بقتل راقصة في حفل زفاف بالهند .
وقد قع الحادث بمنطقة “باثيندا”، حيث كانت “كولفيندا كاور” 25 عاما ترقص على المسرح بصحبة فرقة رقص بإحدى حفلات الزفاف، عندما أطلق أحد المدعوين النيران عليها وهو في حالة سكر، بعدما رفضت طلبه الرقص معها على المسرح وفقا لتصريح زوجها لكن عددا من التقارير قالت إنه كان يضرب النيران في الهواء بغرض الاحتفال وإن قتلها كان خطأ.
تعليقات ( 21 )
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"(خنيبقه)قال امين يارب العالمين جعل (:راسگ مايدفن**:
عدد التعليقات:6116
الرحاااللاتزعل بنهدي لك ناقه ..بس خايفين انك ماتعرف لها..او اقول لك..خلك ع**ابرك لك 😅
الشيبانيقلم الحقيقه جعل المجاهيم تواطاك انت وقطوك الأسود رحال هههههه
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهالرحااال //// لازم عنده مجاهيم الشيباني ولا منين خرج ههههههه
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"والله ياهو طلع(الشباتي)اللي ببطنها ذيبان(صديق)مرتز قدامها وحاطها في راسه وهو مبيت (النيه)ع لزختها بعدين اول مره اشوف واحد(يحتفل) بسلاح(شوزن)والاحتفال(طلقه)وحده (:ليتها مثلها بين صنادح خنيبقه(:
عدد التعليقات:6116
الرحااالاي مجاهيم..هذا اذا عنده قطو كشخ به 😊
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهخلك عند مجاهيمك يالشيباني ههههههه
الشيبانيقلم الحقيقه ليتك انت الراقصة
عدد التعليقات:6116
الرحااالالدواعش + الحشد الارهابي = مبيدين للبشريه..وكلهم عباره عن حيوانات مفترسه يقتلون بأسم الدين..والدين برئ منهم ومن افعالهم الشيطانيه..حتى ابليس يتبرأ منهم يوم القيامه..انهم حطب جهنم..لعنهم الله جميعا
زينب...ت4دعك من الدواعش الآن وقل لماذا الحشد الارهابي يقتل الأطفال في الموصل ويدهسهم بالدبابه؟ولماذا يرددون أثناء القتل عبارات طائفيه؟ ولماذا يربون أطفالهم على الكراهية ؟ ولماذا يكرهون الرسول ويتهمونه في عرضه
دلوعة بابامسيكينة لو رقصت معاه كان كسبت حياتها وعند الضرورة تبيح المحرمات
زينب...نعوذ بالله من سوء الخاتمه. .ومن موت الفجأه
عدد التعليقات:16102
قلم الحقيقهجمال غادر الحياة وسقطت منها وردة جميلة. كل ذنبها أنها أبتليت بشخص عقله شبيه بعقل الدواعش أطلق عليها الرصاص رحمها الله فأزهق روحها البريئة. الهنود رقصهم جميل جدآ كانو يؤدونه في القرية العالمية بدبي.
Wاعوذ بالله
هذا ما يريدونههذا ما يريدونه خنبقة وامثاله من الانحلال الاخلاقي الحمدلله الذي عافانا
عدد التعليقات:6116
الرحااالفكر الدواعش لايتغير..تتغير اللغات وتتغير الاشكال والفكر واحد..هو القتل
واحد سبيكه**الهياط والمهايطيه في كل مكان .
المستشار عادلالله يرحمها ويلعن المجرم