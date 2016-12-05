بالفيديو .. لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف بالهند

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام مخمور بقتل راقصة في حفل زفاف بالهند .

وقد قع الحادث بمنطقة “باثيندا”، حيث كانت “كولفيندا كاور” 25 عاما ترقص على المسرح بصحبة فرقة رقص بإحدى حفلات الزفاف، عندما أطلق أحد المدعوين النيران عليها وهو في حالة سكر، بعدما رفضت طلبه الرقص معها على المسرح وفقا لتصريح زوجها لكن عددا من التقارير قالت إنه كان يضرب النيران في الهواء بغرض الاحتفال وإن قتلها كان خطأ.