بالصور :خادم الحرمين الشريفين يشرف مأدبة غذاء أقامها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

صحيفة المرصد-واس:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حفل العشاء الذي أقامه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في المنطقة التعليمية في الدوحة مساء اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقد ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة.
ثم تلقى خادم الحرمين الشريفين هدية عبارة عن مجموعة من الخيل العربية الأصيلة قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
كما اطلع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مجسم للمنطقة التعليمية بالدوحة، واستمع إلى شرح عن ما تضمّه المنطقة من مباني جامعية، وسكن للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الخدمات المرافقة.
تعليقات ( 5 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
F15زيارات طيبة إن شاء الله وتحقق طموحات وآمال الشعب الخليجي وتتحد دول الخليج وحدة متكاملة بإذن الله
جبال سديرالله هم اجمع شملهم واخذل عدوك وعدوهم
الراصدخليجنا واحد حفظه الله من كيد الاشرار وحفظ الله حكامنا جميعاً
فهدالله الله يا خادم الحرمين كم نحبك . ونفديك بأرواحنا