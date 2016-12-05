بالصور :خادم الحرمين الشريفين يشرف مأدبة غذاء أقامها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

صحيفة المرصد-واس:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حفل العشاء الذي أقامه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في المنطقة التعليمية في الدوحة مساء اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة.

ثم تلقى خادم الحرمين الشريفين هدية عبارة عن مجموعة من الخيل العربية الأصيلة قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كما اطلع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مجسم للمنطقة التعليمية بالدوحة، واستمع إلى شرح عن ما تضمّه المنطقة من مباني جامعية، وسكن للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الخدمات المرافقة.