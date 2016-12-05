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قصيدة “فزاع” ولي عهد دبي في خادم الحرمين “المليك اللي على صنع الحدث في الأرض بادر” – فيديو

5 ديسمبر, 2016 , 23:15 م
قصيدة “فزاع” ولي عهد دبي في خادم الحرمين “المليك اللي على صنع الحدث في الأرض بادر” – فيديو
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صحيفة المرصد:نشر اليوم (الاثنين) الشيخ حمدان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل بصوته لقصيدة كتبها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد “فزاع” قصيدة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات يعدد فيها مفاخر الملك سلمان وبوادر إلهامه لشعبه وللأمة بشكل عام و لاقت القصيدة تداولا واسعا في ظل الترحيب الرسمي والشعبي الكبير الذي حظي به الملك أثناء زيارته للإمارات الشقيقة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    ابوبنيان

    الله يحفظ خليجنا
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  2. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    المستشار عادل

    يستاهل أبو فهد أكثر. وكثر الله خيركم . قصيدة فارس ابن فارس
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  3. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    Ksb

    الكصيده جميله ***
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  4. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    حماك الله ياوطني

    تسلم يابطل
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  5. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    تعليق مخالف
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  6. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 23:26 م

    صقر برقا

    تسلم يافزاع. كفيت ووفيت وقليله في حق المليك النادر
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  7. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 23:23 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    بيض الله وجيهكم يا عيال زايد مكثورين الخير أن شاء الله الاتحاد الخليجي يقهر الأنفس المريضه
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