قصيدة “فزاع” ولي عهد دبي في خادم الحرمين “المليك اللي على صنع الحدث في الأرض بادر” – فيديو

صحيفة المرصد:نشر اليوم (الاثنين) الشيخ حمدان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل بصوته لقصيدة كتبها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد “فزاع” قصيدة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات يعدد فيها مفاخر الملك سلمان وبوادر إلهامه لشعبه وللأمة بشكل عام و لاقت القصيدة تداولا واسعا في ظل الترحيب الرسمي والشعبي الكبير الذي حظي به الملك أثناء زيارته للإمارات الشقيقة.