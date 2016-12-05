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فيديو: لماذا تراجع طيار سعودي في آخر لحظة عن قصف موقع تابع لميليشيا الحوثي في اليمن!

5 ديسمبر, 2016 , 23:41 م
فيديو: لماذا تراجع طيار سعودي في آخر لحظة عن قصف موقع تابع لميليشيا الحوثي في اليمن!
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صحيفة المرصد : أعلنت قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي السعودي، عن إلغاء طيار حربي سعودي مهمة استهداف أحد مواقع ميليشيا الحوثيين، نظرًا لوجود عدد من المدنيين.
وأوضح تقرير بثته قناة “العربية”، طبقًا لتقرير تليفزيوني من داخل غرفة العمليات الجوية بالقاعدة نفسها، أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها قبل التعامل مع أية هدف.
وأكد التقرير أن التعامل مع أية هدف يكون وفقًا لمعلومات مؤكدة عن عدم وجود أية مدنيين بالمنطقة المستهدفة، وذلك نظرًا لاستخدام ميليشا الحوثي هؤلاء المدنيين كدروع بشرية.
ونقل التقرير أسباب الإلغاء، وفقا للطيار نفسه، الذي قال إن المهمة ألغيت من جانب قيادة التحالف بعد إبلاغهم أن هناك مدنيين تم ملاحظتهم في الموقع محل الاستهداف.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:1

    خواطر...

    رحمه وأخلاق 💖
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  2. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 2:31 ص

    العسيري

    هذولاماينفع معهم اخلاق احرقوهم ابيدهم وياليت تطردون *** على البلدبلدهم بحاجتهم لاكنهم لايبالون بلعاراطردوهم
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  3. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 1:21 ص

    نتمنى من قيادة التحالف

    ابعاد قناة العربية من المناطق الحساسة جدا . انا لا اثق بهذي القناة ولا اثق بمجموعة ام بي سي .
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  4. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    ولد الشايب

    لاتنشرون الخبر حتى لايتم استغلال المدنين .
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  5. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:14509

    برق الحرم

    ((((((((عــــــــــــــــــاجل ........قصف _مدفعي ......يدك ويحرق مخزن أسلحة ....في أحدى مناطق ميدي ...اعقبها ....انفجارات_ مدوية )))))))
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  6. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:14509

    برق الحرم

    (((((((اصبحوا لايبيتون ......الا تحت اسرة المرضى... خشية اصطيادهم ..... قبحهم الله من زنابيل _ملالي وبغال ))))))))
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  7. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص

    زوارة

    العرماني خاف ربك تراهم مسلمين
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  8. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 0:58 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم أحرجتونا بإنسانيتكم أتمنى**
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  9. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص
    عدد التعليقات:14509

    برق الحرم

    ((((((سيف لاجرد على .....الصيد ((ذباح)) .............وموساً لناش الضوافي_ حلقها ))))))
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  10. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 0:47 ص
    عدد التعليقات:14509

    برق الحرم

    (((((( لولا الحرص على تحييد المدنيين .......لانتهت الحرب في ساعات )))))))
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  11. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    تركي

    المقصد هو تحقيق الاهداف باقل خسائر بشريه حتى من العدو وهذه اخلاق المقاتل المسلم
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  12. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 0:30 ص

    فهد العرماني

    المفروض نعاملهم بالمثل.
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  13. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    جاسم

    *** الله يقويكم ياصقور سلمان
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  14. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 0:05 ص

    الهمداني

    ماشاء الله
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  15. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:9281

    اللامي10

    وسـم ياطيـار واصعـد وعـادتـك الصـعـود __ خـل الأرض مزلـزلـه والحـريـب مـزلـزلا ...... واصـل الغـارات واخــذ القنـابـل بـالـردود __ هـلـهـا فـــوق المـسـلـح وخــــل الــعــزلا
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  16. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 23:55 م

    Ksb

    الله يقويكم ويرفع ربي مقامنا و مقام كل مسلم
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  17. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 23:52 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذي هي اخلاقياتنا
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  18. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 23:52 م

    محمد

    هذه هي اخلاق المسلمين اما المجوس والروس وبشار فإنهم لا يفرقون بين أمرأه وطفل وشيخ كبير
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