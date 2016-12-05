فيديو: لماذا تراجع طيار سعودي في آخر لحظة عن قصف موقع تابع لميليشيا الحوثي في اليمن!

صحيفة المرصد : أعلنت قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي السعودي، عن إلغاء طيار حربي سعودي مهمة استهداف أحد مواقع ميليشيا الحوثيين، نظرًا لوجود عدد من المدنيين.

وأوضح تقرير بثته قناة “العربية”، طبقًا لتقرير تليفزيوني من داخل غرفة العمليات الجوية بالقاعدة نفسها، أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها قبل التعامل مع أية هدف.

وأكد التقرير أن التعامل مع أية هدف يكون وفقًا لمعلومات مؤكدة عن عدم وجود أية مدنيين بالمنطقة المستهدفة، وذلك نظرًا لاستخدام ميليشا الحوثي هؤلاء المدنيين كدروع بشرية.

ونقل التقرير أسباب الإلغاء، وفقا للطيار نفسه، الذي قال إن المهمة ألغيت من جانب قيادة التحالف بعد إبلاغهم أن هناك مدنيين تم ملاحظتهم في الموقع محل الاستهداف.