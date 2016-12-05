صحيفة المرصد : أعلنت قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي السعودي، عن إلغاء طيار حربي سعودي مهمة استهداف أحد مواقع ميليشيا الحوثيين، نظرًا لوجود عدد من المدنيين.
وأوضح تقرير بثته قناة “العربية”، طبقًا لتقرير تليفزيوني من داخل غرفة العمليات الجوية بالقاعدة نفسها، أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها قبل التعامل مع أية هدف.
وأكد التقرير أن التعامل مع أية هدف يكون وفقًا لمعلومات مؤكدة عن عدم وجود أية مدنيين بالمنطقة المستهدفة، وذلك نظرًا لاستخدام ميليشا الحوثي هؤلاء المدنيين كدروع بشرية.
ونقل التقرير أسباب الإلغاء، وفقا للطيار نفسه، الذي قال إن المهمة ألغيت من جانب قيادة التحالف بعد إبلاغهم أن هناك مدنيين تم ملاحظتهم في الموقع محل الاستهداف.
فيديو: لماذا تراجع طيار سعودي في آخر لحظة عن قصف موقع تابع لميليشيا الحوثي في اليمن!
صحيفة المرصد : أعلنت قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي السعودي، عن إلغاء طيار حربي سعودي مهمة استهداف أحد مواقع ميليشيا الحوثيين، نظرًا لوجود عدد من المدنيين.
تعليقات ( 18 )
عدد التعليقات:1
خواطر...رحمه وأخلاق 💖
العسيريهذولاماينفع معهم اخلاق احرقوهم ابيدهم وياليت تطردون *** على البلدبلدهم بحاجتهم لاكنهم لايبالون بلعاراطردوهم
نتمنى من قيادة التحالفابعاد قناة العربية من المناطق الحساسة جدا . انا لا اثق بهذي القناة ولا اثق بمجموعة ام بي سي .
ولد الشايبلاتنشرون الخبر حتى لايتم استغلال المدنين .
عدد التعليقات:14509
برق الحرم((((((((عــــــــــــــــــاجل ........قصف _مدفعي ......يدك ويحرق مخزن أسلحة ....في أحدى مناطق ميدي ...اعقبها ....انفجارات_ مدوية )))))))
عدد التعليقات:14509
برق الحرم(((((((اصبحوا لايبيتون ......الا تحت اسرة المرضى... خشية اصطيادهم ..... قبحهم الله من زنابيل _ملالي وبغال ))))))))
زوارةالعرماني خاف ربك تراهم مسلمين
أبو مصلفح الرياضالسلام عليكم أحرجتونا بإنسانيتكم أتمنى**
عدد التعليقات:14509
برق الحرم((((((سيف لاجرد على .....الصيد ((ذباح)) .............وموساً لناش الضوافي_ حلقها ))))))
عدد التعليقات:14509
برق الحرم(((((( لولا الحرص على تحييد المدنيين .......لانتهت الحرب في ساعات )))))))
تركيالمقصد هو تحقيق الاهداف باقل خسائر بشريه حتى من العدو وهذه اخلاق المقاتل المسلم
فهد العرمانيالمفروض نعاملهم بالمثل.
جاسم*** الله يقويكم ياصقور سلمان
الهمدانيماشاء الله
عدد التعليقات:9281
اللامي10وسـم ياطيـار واصعـد وعـادتـك الصـعـود __ خـل الأرض مزلـزلـه والحـريـب مـزلـزلا ...... واصـل الغـارات واخــذ القنـابـل بـالـردود __ هـلـهـا فـــوق المـسـلـح وخــــل الــعــزلا
Ksbالله يقويكم ويرفع ربي مقامنا و مقام كل مسلم
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذي هي اخلاقياتنا
محمدهذه هي اخلاق المسلمين اما المجوس والروس وبشار فإنهم لا يفرقون بين أمرأه وطفل وشيخ كبير