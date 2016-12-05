هيئة قضائية مصرية توصي ببطلان ” سعودية ” جزيرتي تيران و صنافير !

صحيفة المرصد:أكد المحامي المصري خالد، الاثنين، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل جلسة قضية “تيران وصنافير” إلى ١٩ ديسمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وقال علي، أحد العناصر الأساسية في فريق المحامين الذي رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن “تقرير المفوضين يوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

وذكر أن تقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن عادة ما تأتي أحكام القضاء الإداري متوافقة معها.

وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وفق ما ذكره موقع “بوابة الأهرام” المصري شبه الرسمي.