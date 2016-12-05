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هيئة قضائية مصرية توصي ببطلان ” سعودية ” جزيرتي تيران و صنافير !

5 ديسمبر, 2016 , 23:57 م
هيئة قضائية مصرية توصي ببطلان ” سعودية ” جزيرتي تيران و صنافير !
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صحيفة المرصد:أكد المحامي المصري خالد، الاثنين، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل جلسة قضية “تيران وصنافير” إلى ١٩ ديسمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وقال علي، أحد العناصر الأساسية في فريق المحامين الذي رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن “تقرير المفوضين يوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

وذكر أن تقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن عادة ما تأتي أحكام القضاء الإداري متوافقة معها.

وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وفق ما ذكره موقع “بوابة الأهرام” المصري شبه الرسمي.



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    العمده

    قال محكمه دستوريه تلغى اتفاقية تسليم الجزيرتين للسعوديه -شكلهم مصدقين نفسهم -مسرحية شاهد ماشافش حاجه -التحكيم الدولى الفصل فى هذه القضيه (اذا ماجا الحق بالحمى نجيبه بالنفاضه)وافهم يافهيم الحق يرجع
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  2. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 2:47 ص

    قضائهمولهم لكن هناك تحكيم دولي

    تلك الجعجعات القضائية المصرية الموجهه والمسيسة لا تعنينا بشيء فالموضوع سيحل عن طريق التحكميم الدولي ورغما عنهم سيسلمون الجزيرتين السعوديتين لنا وعندها سيكون لكل حادث حديث.
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  3. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    العمده

    لقاء عضو مجلس الشعب المصرى مصطفى بكرى مع اللواء إبراهيم محمود بخصوص ملكية السعوديه للجزيرتين (يوتيوب)والحق سيرجع لاصحابه وهذا اللواء كبير السن ولديه معلومات مهمه بخصوص الجزيرتين بحكم عمله كأول ضابط
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  4. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 2:25 ص

    العمده

    وشهد شاهد من اَهلها -تابعو يوتيوب لقاء الاعلامى والكاتب الصحفي عضو مجلس الشعب المصرى مع اول ضابط عين لحراسة الجزيرتين اللواء إبراهيم محمود يثبت ان الجزيرتين سعوديه مائه فى المائه ويجب اعادة الامانه
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  5. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    ع . الحربي

    الجزيرتين سعوديتين بدق الخشوم يا علي عوض
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  6. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 2:08 ص

    العمده

    احكام محاكمهم لا تهمنا لانها من نوعية (المخرج عاوز كده) وقالو للحرامى احلف قال جاك الفرج -الجزيرتين سعوديتين نستلمها بالطيب او بالتحكيم الدولى .مافيها جدال وتشكيك الحق يعود لاصحابه 🇸🇦✌️
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  7. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 1:53 ص

    اختصاص

    التحكيم الدولى هو الحل لا حكم للقضاء المحلى على القضايا والاتفاقيات الدولية القضاء المحلى ليس له اختصاص الحكم
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  8. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 1:48 ص

    اغلب القراء يقول لماذا السعودية اثارة موضوع تيران وصنافير

    السعودية لم تثير الموضوع لأنها تعرف الجزيرتين لها ولم يكن هناك تنازع بيننا وبين مصر ، لكن عندما بداءة الجان بين البلدين لعمل الحدود البحرية دخلة الجزر داخل الحدود والمياه الإقليمية للسعودية .
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  9. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    وهابي سابق

    المحاكم المصرية المسيسة لا تهمنا سنأخذ الجزر عن طريق التحكيم الدولي واعتقد انه ان الاوان لاسترداد الودائع السعودية من البنوك المصرية فالاقتصاد السعودي اولى بها
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  10. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 1:26 ص

    nn

    الجزر سعودية ومافي رز ..لا يكثر بس
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  11. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    دحوم1

    وش دخلنا في محاكم مصر خليها تصوت على كيفها محاكم مصر لاتستطيع تاخذارض ليس لها خلاص وقعت الاوراق ومنتهي من محكمة العدل الدوليه
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  12. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    الهدامه

    تعليق مخالف
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  13. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 0:47 ص

    جوكن

    حسني قال الكلمه للشعب في الجزيرتين وقالها مرسي اما السيسي وافق بس انه يماطل يرميها للقضاء ويقول لهم لا تفرطوا فيها كلهم سواء مماطلين هل هولاء روساء لهم كلمه؟
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  14. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 0:42 ص

    ** المؤسسات المصريه تتلاعب بالقضيه للاسف اعطيناهم اكبر من حجمهم
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  15. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 0:38 ص

    سم سمم وحدة بوحدة

    ونحن نوصي بعدم السماع لكم في حاقة تاني وﻻ متروحوا تخمدزا
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  16. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    اسير

    ياولد. اشغلونا هالمصاريه والله لو نبيها ناخذها يابو طعميه انتم بوادي والعالم بوادي اقول حلو مشاكل السكر وامور شعبكم الزم من جزر مالكم فيها شي
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  17. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 0:28 ص

    محمود

    القزر للسعوديه بس احنا ***
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  18. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص
    عدد التعليقات:578

    ابونواف...

    الجزر سعودية وستعالج القياده السعودية بهدوء وستلجى الى الجهات الدوليه لحسم الخلاف الحدودي وملكية الجزر
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  19. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    فهد العرماني

    اعطونا رز وبترول ونعطيكم الجزيرتين يقدعان. امال الرقالة راحت فين؟ احنا بنحب الساعودية علشان الفلوس بس، او تارب من القزيرتين الا لم تقيبوا فلوس وبترول
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  20. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 0:19 ص

    احمد باش

    خيشة رز بسمتي..وهل لديك اقوال اخرى😁😁😁
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  21. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 0:16 ص
    عدد التعليقات:2123

    عاشق الجورري

    رغي وكمان رغي و الجزيرتين عادت لأحضان مملكتي ، الجزء عاد للأصل .
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  22. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 0:15 ص

    Smile

    جزرنا واخذنها ورز مافي حتى لو قامت حرب احنا طول عمرنا ندعم جيشيكم قدام اسرائيل وأنتم اصلا مو قادرين تحمون انفسكم ترا مو في حاجتكم نقدر ندافع عن أنفسنا
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  23. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 0:15 ص

    اتركو العاطفه الخرقاء
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  24. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 0:11 ص

    هباب

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
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  25. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    شجاع

    مجرد ابتزاز ولي ذراع وسيكون موضوع الجزر حقل الغام في علاقات البلدين ومرض مزمن سنعاني منة بين الفينة والاخرى
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  26. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    هذا اللي بنحصله من الإنقلابيين فقد قبضوا اكثر من 160 مليار دولار وتنكروا لنا والغريبة لازال هناك من يدافع عنهم من **
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  27. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو محمد

    تيران وصنافير سعوديه 100‎%‎ ولى مو عاجبه يروح يبلط البحر .
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  28. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 0:05 ص

    حسن

    تعليق مخالف
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  29. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 0:01 ص

    الشنفره

    الجزر سعوديه وكل الاحكام الصادره الان احكام مسيسه بسبب المواقف الشجاعه للسياسه السعوديه عندما تعاملت مع مصر بحزم اصبحوا يبحثوا عن اي شي يعيد السعوديه للجلوس معهم
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