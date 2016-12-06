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مغردون يتفاعلون مع صورة الملك : “العب بكفك اللي مايبي له سيوف وش تبي بالهنادي وانت يمناك سيف!”

6 ديسمبر, 2016 , 0:45 ص
مغردون يتفاعلون مع صورة الملك : “العب بكفك اللي مايبي له سيوف وش تبي بالهنادي وانت يمناك سيف!”
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صحيفة المرصد : حرص مغردون سعوديون وإماراتيون على التفاعل مع صورة للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أثناء تفاعله مع إحدى الرقصات الشعبية في الاحتفالات التي أقيمت بميدان الوثبة في مهرجان الشيخ زايد الثقافي.

وقال أحد المغردين: “خل بشتك ترى فالحفل مابه ضيوف، انت في دارك الثاني ولا جيت ضيف والعب بكفك اللي مايبي له سيوف، وش تبي بالهنادي وانت يمناك سيف !!”.

والتقط هذه الصورة المصور، بندر الجلعود، مع مجموعة من الصور  للملك سلمان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وواصل المغردون ثنائهم على الصورة التي ظهر فيها الملك مبتسما ومتفاعلاً من الرقصات الفلكلورية الإمارتية التي تمت أمامه، وذلك أثناء زيارته لدولة الإمارات الشقيقة في مستهل جولة خليجية قام بها الملك منذ السبت الماضي تشمل بجانب الإمارات كل من قطر والبحرين والكويت.

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تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 2:42 ص
    عدد التعليقات:1

    خواطر...

    الله يحفظك لنا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص
    عدد التعليقات:175

    شقردي بطران

    حفظك الله في حلك وترحالك ...
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  3. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص
    عدد التعليقات:14509

    برق الحرم

    (((((( ياسيدي_ الخليج كله بيمناك .....ما بين اعتزاز دانة ودوح )))))))
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