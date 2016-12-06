محمد آل الشيخ : هذا هو الحل الوحيد لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بالسعودية

صحيفة المرصد:قال الكاتب محمد آل الشيخ، إن “الاتحاد الخليجي”، هو الحل الوحيد لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بالسعودية.

وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “كلنا أمل أن يتم اعلان الاتحاد الخليجي في قمة المنامه فلا حل لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بنا الا الاتحاد”.

وأكدت تقارير إعلامية عربية، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في اجتماعهم الـ37 الذي تنطلق أعماله في العاصمة البحرينية المنامة غدا (الثلاثاء) على مدى يومين، عددا من الملفات والمواضيع والخيارات المهمة، التي تتطلبها المرحلة الحالية بتحدياتها الصعبة وأخطارها المحدقة، وتتطلب مزيدا من العمل الجاد والقرارات والإجراءات المفصلية التي تخدم دول وشعوب المجلس.

وعلى رأس الملفات التي ستناقشها قمة المنامة، غدا، الاتحاد الخليجي وخيارات التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد “ترامب”.