محمد آل الشيخ : هذا هو الحل الوحيد لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بالسعودية

صحيفة المرصد:قال الكاتب محمد آل الشيخ، إن “الاتحاد الخليجي”، هو الحل الوحيد لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بالسعودية.
وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “كلنا أمل أن يتم اعلان الاتحاد الخليجي في قمة المنامه فلا حل لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بنا الا الاتحاد”.
وأكدت تقارير إعلامية عربية، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في اجتماعهم الـ37 الذي تنطلق أعماله في العاصمة البحرينية المنامة غدا (الثلاثاء) على مدى يومين، عددا من الملفات والمواضيع والخيارات المهمة، التي تتطلبها المرحلة الحالية بتحدياتها الصعبة وأخطارها المحدقة، وتتطلب مزيدا من العمل الجاد والقرارات والإجراءات المفصلية التي تخدم دول وشعوب المجلس.
وعلى رأس الملفات التي ستناقشها قمة المنامة، غدا، الاتحاد الخليجي وخيارات التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد “ترامب”.
كلنا أمل أن يتم اعلان الاتحاد الخليجي في قمة المنامه فلا حل لمواجهة الثعبان الفارسي المتربص بناالا الاتحاد حتى وان لم تنضم لهذا الاتحاد عمان
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) December 3, 2016
تعليقات ( 14 )
محمدالهرولة نحو الاتحاد لن تجلب سوى الانقسام !!!!!
هلال الصاعديسابقا كنانسمع أن إيران نمر من ورق واليوم نسمع الثعبان الفارسي فيجب عدم الاستهانة بالعدو والاستعداد له بل غزوه بكل وسيلة تؤدي الى إضعافه وإشغاله فلا سلام مع إيران حتى قيام الساعة
الاحساءالفارسي بعده ما وصل لمستوى الثعبان هذا فار فارسي نجس يعبث بإلخفاء والظلام الفار معروف بأنه جبان يخاف من المواجهه .....
مجبر رجل القعسيتعليق مخالف
العابرالثعبان الفارسي لا يمكن رده إلا بالعقيدة الصحيحة و الصحوة من الأوهام و الرجوع للدين و تطبيق ما شرعه الله تعالى فلم يواجه التتار إلا بالإلتفاف حول العلماء و الرجوع لشرع الله
@ان شاءالله مع الإتحاد يتم توحيد العمله لنصبح اقوى و اقوى بإذن الله
متأمليجب أن نفرق بين الشعب الإيراني وبين العصابة الخمينية ومن زرعها في خاصرة العالم الإسلامي ،أما وإن الفتنة قد إشتعلت والأهداف وضحت فلا مناص من الإتحاد وعلى ***تحديد هويتها إما عربية أو فارسية
اليوسياللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن . اللهم عليك باعداء هذا الوطن.اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد ببن قلوبهم . اللهم انزل الرعب في قلوبهم وقلوب دعاة الفساد بالبلاد ياكريم .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
احمد باشوالله العظيم وجود **** في جامعة الدول العربية أكبر ضرر على الامة العربية..يجب طردهم ولعنهم..
الناقدأعتقد أن الحل الأفضل لردع العدوان الفارسي . . هو دعم الثوار الأحوازيين والبلوش والأوزبك والأكراد ودعمهم بالمال والسلاح كما تفعل إيران مع الحوثيين ، وبالتالي تفكيك إيران من الداخل بدون تدخل خارجي ،،
زوارةباذن الله وثقتنا بالله ان نهايتهم قربت واول بشارة خساير الحوثيون والنقص البشري لديهم ماعد بقي الا صنعاء وصعدة اللهم لك الحمد
🇸🇦في الاتحاد قوة