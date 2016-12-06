ماذا قال الوزير الأمريكي الجديد للإسكان عن دور المصريين في بناء الأهرامات!

صحيفة المرصد: شكك وزيرا الإسكان الجديد للولايات المتحدة، “بنجامين سولومون كارسون”، الذي اختاره “ترامب” اليوم الاثنين، في بناء المصريين القدماء للأهرامات وغيرها من مظاهر حضارة.

وخلال محاضرة له بجامعة Andrews في بلدة “بيرين سبرينغز” بولاية ميشيغان، عام 1998أعلن كارسون صراحة بأن الأهرامات “ليست مدافن للفراعنة، بل هي أهرامات لحفظ الحبوب، بناها النبي يوسف” تحضيرا كما قال لسبع سنوات مجاعة، وسخر ممن يزعمون بأن كائنات جاءت قديما من الفضاء وصممت للمصريين الأهرامات وخرساناتها، بحسب ما ذكر في الفيديو.

ووفقًا لموقع “العربية نت” ترشح بن كارسون العام الماضي للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية، ثم خرج منها مهزوما لصالح ترمب. وهو ينتمي لطائفة “السبتيين” التي ظهرت كفرع من البروتستانتية في القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة، ويوصف بأنه “واحد من أعظم جراحي الأعصاب في العالم” بحسب الوارد في سيرته.