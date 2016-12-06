المعلمي يطالب أعضاء الشورى الجدد الاستعداد ليكون المجلس منتخبا بنسبة 50%

صحيفة المرصد:توقع المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن يصبح مجلس الشورى “منتخباً” بنسبة 50% في المرحلة اللاحقة، بعد نجاح تجربة الانتخابات البلدية، ما يساعد على تحقيق ذلك في المستقبل القريب- حسب قوله.

جاء ذلك في مقال له بصحيفة “المدينة”أمس (الاثنين) مرحبا بالمنضمين الجدد لمجلس الشورى، مطالبًا غياهم بتهيئة الأرضية المناسبة ليكون المجلس مستعدا للانتخاب، وحذرهم من الانجراف وراء الروتين.

وتابع المعلمي: “نتطلع ألا يقع (المجلس) أسيراً لأجندة العمل الروتينية التي تجعله يوماً ما يناقش نظام الحماية من الإزعاج في الورش ومحطات الوقود في الوقت الذي تحتشد فيه الأساطيل وأفواج الطائرات للتحضير لمواجهات أمنية خطيرة في المنطقة”، مطالبا المجلسَ بمزيد من الشفافية في الطرح، وأن يقوم بدراسة “رؤية 2030” بالإضافة للتغيرات الاقتصادية المستجدة، ومنها الرسوم والغرامات المرتفعة وفرض ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطوير شبكة الأمان الاجتماعي ودعمها، لضمان ألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من مثل هذه الإجراءات.