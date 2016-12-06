بالفيديو..الملك سلمان ممازحا طفل شارك في حفل مشاريع رأس الخير : هذي خطيبتك

صحيفة المرصد : كشفت الطفلة ريمان الأنصاري، التي قابلت الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع الماضي، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات، عن تفاصيل اللقاء الأبوي الذي جمعها هيَ والطفل محمد الشمري بالملك.

وقالت ريمان في مداخلة هاتفية بقناة “العربية”: كنت ورا خلف الأبواب ودخلت وكان شعور لا يوصف وكأني حلم، لم أتوقع يوم من الأيام أن التقي الملك سلمان، مضيفة: الملك مزاح الطفل محمد، قائلاً هذه قريبتك وكان يقصدها فرد عليه محمد لا، فعقب الملك خطيبتك؟، ثم ابتسما الجميع.

ومضت المذيعة في سؤال ريمان عن عمرها وعن دراستها، فأجابت عمري 10 سنوات، ومتفوقة في المدرسة وأن هذا هو سبب اختيارها لتقابل الملك ، مؤكدة أنه تم تدريبها أكثر من مرة وجعلوها تقدم عروض بشكل مستمر حتى تستطيع القيام بدورها.

وأثناء مداخلتها ألقت ريمان قصيدة شعرية “وطني لحبك في العظام دبيب” للشاعر أحمد الصالح، مؤكدة أنها كانت ترغب في إلقاء القصيدة أمام الملك، ولضيق الوقت لم تتمكن من ذلك.