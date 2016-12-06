من هي الطفلة التي التقطت صورة سيلفي مع الملك سلمان في قطر؟

صحيفة المرصد : قامت الطفلة شريفة الحقباني، صاحبة كتاب “رغم الألم يبقى الأمل”، بنشر صورة لها مع الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لدولة قطر، وعلقت عليها: “أفخم سيلفي، وشرف لي اليوم مقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

والتقطت الطفلة الصورة أثناء تشريف الملك لحفل عشاء، أقامه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الاثنين.

يذكر أن الطفلة تعافت مؤخرًا من سرطان الدم وتعتبر أول طفلة تلقب بسفيرة محاربي السرطان في المملكة، ودشنت كتابها “رغم الألم يبقى الأمل” في معرض الدوحة للكتاب.