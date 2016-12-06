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بالفيديو : امرأة بدون عباءة تتجول بسكين في أحياء جدة

6 ديسمبر, 2016 , 2:43 ص
بالفيديو : امرأة بدون عباءة تتجول بسكين في أحياء جدة
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يرصد امرأة بدون عباءة تحمل سكينًا في يدها وتتجول في أحد أحياء جدة .

حيث تمكن شخص كان يمر بسيارته من توثيق الفيديو للمرأة خلال تجولها وفي يدها السكين .

وطالب النشطاء الأهالي في جدة بالحذر وأخذ الحيطة وتجنبها، داعين الجميع بسرعة التبليغ عنها في حال مصادفتها.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 3:01 ص

    الذئب سرحان

    البلد أمان لايوجد مايثير الرعب ولكن بعض ضعفاء النفوس يريدون اثارة البلبلة في بلادنا لتتحقيق أجندة خارجيةحتى يؤخذ انطباع ان السعودية ليست آمنةيجب علينا قطع الطريق عن المتربصين بنا وعلى الاعلام عدم نشر
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  2. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 3:01 ص

    هههه هذا رجال ما هو حرمه
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  3. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 2:58 ص
    عدد التعليقات:1

    خواطر...

    الله يستر
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  4. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 2:57 ص

    احمد ال محيا

    اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا
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  5. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    قديمو

    معقوله في جدة واهل الحي مايعرفوها لازم تبلغون عليها الظاهر مريضة نفسيا الله يشفيها ويكفي المسلمين من شرها
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  6. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 2:55 ص

    حسن

    من المفترض ان هذا المواطن قبض عليها بمساعدة اخرين .... مدري الشعب اصبح دجاج الظاهر من كثر ماياكلون دجاج
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  7. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 2:54 ص

    ل1\\ وجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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  8. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    ل1\\ وجع
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  9. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 2:47 ص

    روز

    يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه
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