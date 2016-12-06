بالفيديو : امرأة بدون عباءة تتجول بسكين في أحياء جدة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يرصد امرأة بدون عباءة تحمل سكينًا في يدها وتتجول في أحد أحياء جدة .
حيث تمكن شخص كان يمر بسيارته من توثيق الفيديو للمرأة خلال تجولها وفي يدها السكين .
وطالب النشطاء الأهالي في جدة بالحذر وأخذ الحيطة وتجنبها، داعين الجميع بسرعة التبليغ عنها في حال مصادفتها.
تعليقات ( 9 )
الذئب سرحانالبلد أمان لايوجد مايثير الرعب ولكن بعض ضعفاء النفوس يريدون اثارة البلبلة في بلادنا لتتحقيق أجندة خارجيةحتى يؤخذ انطباع ان السعودية ليست آمنةيجب علينا قطع الطريق عن المتربصين بنا وعلى الاعلام عدم نشر
عدد التعليقات:1
خواطر...الله يستر
احمد ال محيااللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا
قديمومعقوله في جدة واهل الحي مايعرفوها لازم تبلغون عليها الظاهر مريضة نفسيا الله يشفيها ويكفي المسلمين من شرها
حسنمن المفترض ان هذا المواطن قبض عليها بمساعدة اخرين .... مدري الشعب اصبح دجاج الظاهر من كثر ماياكلون دجاج
روزيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه