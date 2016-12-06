بالفيديو : امرأة بدون عباءة تتجول بسكين في أحياء جدة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يرصد امرأة بدون عباءة تحمل سكينًا في يدها وتتجول في أحد أحياء جدة .

حيث تمكن شخص كان يمر بسيارته من توثيق الفيديو للمرأة خلال تجولها وفي يدها السكين .

وطالب النشطاء الأهالي في جدة بالحذر وأخذ الحيطة وتجنبها، داعين الجميع بسرعة التبليغ عنها في حال مصادفتها.