قرار مفاجىء .. حسين عبدالغني يعتزل كرة القدم نهائيا

صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن حسين عبدالغني، لاعب النصر السعودي، قرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري، بعد قرار إدارة النادي، أول أمس ، الأحد، باستبعاد اللاعب ، وفقاً لموقع كووورة.

كان النصر أعلن أنه منح عبدالغني إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم، بعد الخلافات بينه وزوران ماميتش، المدير الفني للفريق، فيما اختار النادي عمر هوساوي لارتداء شارة قيادة الفريق.

ومن المقرر أن يكون قرار اللاعب بالاعتزال نهائيا، وبلا رجعة، على أن يعود إلى مسقط رأسه مدينة جدة، ويتفرغ للحياة العملية بعد مشوار طويل قضاه في الملاعب السعودية.

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها عبدالغني تعليقا على قرار استبعاده لنهاية الموسم، والتي أكد خلالها أن أزمته مع المدرب أخدت أكبر من حجمها، وأنه لن يلتفت إلى العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.