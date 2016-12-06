قرار مفاجىء .. حسين عبدالغني يعتزل كرة القدم نهائيا

صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن حسين عبدالغني، لاعب النصر السعودي، قرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري، بعد قرار إدارة النادي، أول أمس ، الأحد، باستبعاد اللاعب ، وفقاً لموقع كووورة.
كان النصر أعلن أنه منح عبدالغني إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم، بعد الخلافات بينه وزوران ماميتش، المدير الفني للفريق، فيما اختار النادي عمر هوساوي لارتداء شارة قيادة الفريق.
ومن المقرر أن يكون قرار اللاعب بالاعتزال نهائيا، وبلا رجعة، على أن يعود إلى مسقط رأسه مدينة جدة، ويتفرغ للحياة العملية بعد مشوار طويل قضاه في الملاعب السعودية.
يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها عبدالغني تعليقا على قرار استبعاده لنهاية الموسم، والتي أكد خلالها أن أزمته مع المدرب أخدت أكبر من حجمها، وأنه لن يلتفت إلى العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.
تعليقات ( 34 )
مستشاركعقبال العجايز الشلهوب وياسر وكريري وشرحيلي ناشبين وهم مخيسين مافيه اي مستوى يفتح النفس
*****انا هلالي حتى النخاع واتمنى بعد مدة ان يكون حسين مدربا لنادي النصر لانه حماسي ويحترق لااجل ناديه
سالمتعديل للتعليق السابق - بالرغم من هلاليتي
سالمبالرغم من هلاليين ولكن الحق يقال هذا لاعب مميز و كبير وتاريخ ثري خدم الرياضة السعودية ونتمنى لأبا عمر كل التوفيق في أعماله
ابوعابدكل من لعب للفقر خرج ذليلاً كارهاً للكره .. ماجد عبدالله أفضل لاعب سعودي خلوه يلعب لين طاحت ضروسه ثم مرمطوه ولاسووله حفل اعتزاله الابعد شحاده ولحدا الان مااستلم نص حقوقه والاعلام الفقراوي قلب عليه .
شجاع**** جوهرة الكرة السعودية ماجد عبدالله انتهى واقفاولم يكن يوما مثار الجدل وبعض الناس ***
عدد التعليقات:8678
الحرمانحقك طرد وليس اعتزال
ابوسجىياليت يكون صحيح وياليت ما تتراجع فكه ، الله يوفقك في اعمالك بعيدا عن الرياضة
ابو حسينيا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
إدوارو حائلتعليق مخالف
إدوارو حائلبإعتزالك سوف تنتهي *** من ملاعبنا
معاذ الذهبتعليق مخالف
الشايبمن هذا ..؟؟؟
سعدان تعتزل متاخرا خير من ان تعزل
تركيوباعتزالك يسدل الستار على عصر البلطجة الرياضية
سلوومحسين عبد الغني اسطوره لن تتكرر،،وكل العتب على اداراة النصر وقبلها الاهلي بعدم احتوائه واحترام عمره الرياضي وحماسه واخلاصه للفريق الي يلعب معه،،،شكراا حسين انت لاعب لن تتكرر👍
💥💦ريما Rima💥💦لاتأخذ قرارك في وقت الغضب يجب أن يكون عن قناعة لكي لاتتراجع عن القرار
العنزيقد تحزن على فراق انسان لاتحبه لكنه جزء من تاريخ وذكريات طويله
🌸 الملح و القبلة 🌸حسين والله أعلم باقي في الملاعب .. ولن يبتعد عن الأضواء إلّا بحلول 2019 ..
💥💦ريما Rima💥💦وانتي من أهل الخير ياعهود 💛💎
عدد التعليقات:664
خواطر...الله يسهل دربك
💎💛عــــهــــــود💛💎يله أبغى أنوم تصبحون على خير 😽😽
💎💛عــــهــــــود💛💎البلا من المدرب المفروض يغيرونه من زينه لا تشكيلة ثابتة ومضبوطة ولا ترتيب نقول فوق العلامة عشان نخلي حسين يعتزل عشانه حسين اشوف انه باقي له هالسنة والسنة الجاية وبعدها يعتزل لياقته عاليه ليش نفرط فيه
💥💦ريما Rima💥💦ماحد ينكر بإن عبد الغني لاعب كبير واحلى شيء للاعب يعتزل وهو بمستواه الجيد بعد هذه السنين الطويلة بالملاعب احلى من هم يبعدونك ويقولون ليس عندك ماتقدم
💥💦ريما Rima💥💦والله احسن لك تعتزل يا عبد الغني خلاص وش بقى بالعمر ارتح وعش حياتك بعيد عن الأضواء
مالك الحربيمين عاد المعتزل ميسي او كريستيانو. المعتزل واحد كل مباره مسوي كوراث. لاتعطونها اكبر من حجمة المفروض متكتبونها عنها شيء
احمد ال محياما قصرت يابو عمر كم امتعتنا وافرحتنا اتمنى لك طولة العمر والصحه والعافيه والسعاده وفقك الله واتمنى من النادي الملكي الاهلاوي أن يكون حفل اعتزاله وهو بشعار الأهلي
المنضبطاية عروض ؟