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قرار مفاجىء .. حسين عبدالغني يعتزل كرة القدم نهائيا

6 ديسمبر, 2016 , 3:16 ص
قرار مفاجىء .. حسين عبدالغني يعتزل كرة القدم نهائيا
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صحيفة المرصد: أكدت مصادر أن حسين عبدالغني، لاعب النصر السعودي، قرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري، بعد قرار إدارة النادي، أول أمس ، الأحد، باستبعاد اللاعب ، وفقاً لموقع كووورة.

كان النصر أعلن أنه منح عبدالغني إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم، بعد الخلافات بينه وزوران ماميتش، المدير الفني للفريق، فيما اختار النادي عمر هوساوي لارتداء شارة قيادة الفريق.

ومن المقرر أن يكون قرار اللاعب بالاعتزال نهائيا، وبلا رجعة، على أن يعود إلى مسقط رأسه مدينة جدة، ويتفرغ للحياة العملية بعد مشوار طويل قضاه في الملاعب السعودية.

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها عبدالغني تعليقا على قرار استبعاده لنهاية الموسم، والتي أكد خلالها أن أزمته مع المدرب أخدت أكبر من حجمها، وأنه لن يلتفت إلى العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 5:59 ص

    مستشارك

    عقبال العجايز الشلهوب وياسر وكريري وشرحيلي ناشبين وهم مخيسين مافيه اي مستوى يفتح النفس
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  2. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 5:54 ص

    *****

    انا هلالي حتى النخاع واتمنى بعد مدة ان يكون حسين مدربا لنادي النصر لانه حماسي ويحترق لااجل ناديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 5:52 ص

    سالم

    تعديل للتعليق السابق - بالرغم من هلاليتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  4. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 5:51 ص

    سالم

    بالرغم من هلاليين ولكن الحق يقال هذا لاعب مميز و كبير وتاريخ ثري خدم الرياضة السعودية ونتمنى لأبا عمر كل التوفيق في أعماله
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  5. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 5:50 ص

    ابوعابد

    كل من لعب للفقر خرج ذليلاً كارهاً للكره .. ماجد عبدالله أفضل لاعب سعودي خلوه يلعب لين طاحت ضروسه ثم مرمطوه ولاسووله حفل اعتزاله الابعد شحاده ولحدا الان مااستلم نص حقوقه والاعلام الفقراوي قلب عليه .
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  6. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 5:25 ص

    شجاع

    **** جوهرة الكرة السعودية ماجد عبدالله انتهى واقفاولم يكن يوما مثار الجدل وبعض الناس ***
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  7. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 5:18 ص
    عدد التعليقات:8678

    الحرمان

    حقك طرد وليس اعتزال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 5:14 ص

    ابوسجى

    ياليت يكون صحيح وياليت ما تتراجع فكه ، الله يوفقك في اعمالك بعيدا عن الرياضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 5:01 ص

    ابو حسين

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
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  10. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 4:37 ص

    انت مناسب للوظيفة التى تعمل بها الان .. قد تكون خير من يصلح للعمل الذى تؤديه , وقد تكون مهنتك انسب المهن لك
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  11. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 4:30 ص

    إدوارو حائل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 4:28 ص

    إدوارو حائل

    بإعتزالك سوف تنتهي *** من ملاعبنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 4:25 ص

    معاذ الذهب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 4:14 ص

    الشايب

    من هذا ..؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 4:10 ص

    دام فيها اكدت مصادر بكره نشوف النفي للخبر! ! شكلها زوبعه اعلامية مقصوده من النصراويين ههه
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  16. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 4:09 ص

    سعد

    ان تعتزل متاخرا خير من ان تعزل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 4:03 ص

    تركي

    وباعتزالك يسدل الستار على عصر البلطجة الرياضية
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  18. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 3:59 ص

    كبير يابو عمر الفتي الذهبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 3:53 ص

    سلووم

    حسين عبد الغني اسطوره لن تتكرر،،وكل العتب على اداراة النصر وقبلها الاهلي بعدم احتوائه واحترام عمره الرياضي وحماسه واخلاصه للفريق الي يلعب معه،،،شكراا حسين انت لاعب لن تتكرر👍
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  20. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 3:45 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لاتأخذ قرارك في وقت الغضب يجب أن يكون عن قناعة لكي لاتتراجع عن القرار
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  21. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 3:44 ص

    العنزي

    قد تحزن على فراق انسان لاتحبه لكنه جزء من تاريخ وذكريات طويله
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  22. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 3:41 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    حسين والله أعلم باقي في الملاعب .. ولن يبتعد عن الأضواء إلّا بحلول 2019 ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 3:39 ص

    لاتلومنه لومو النادي مدرب اجنبي وتصفيات غلط خاصه في الدوره الاولى والي يلومه فاشل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 3:38 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    وانتي من أهل الخير ياعهود 💛💎
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  25. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 3:37 ص
    عدد التعليقات:664

    خواطر...

    الله يسهل دربك
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  26. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 3:36 ص

    مالك الحربي اترك الرجال بحاله ولا تنتقص قدره واللوم على التشكيل الغلط من بداية الموسم
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  27. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 3:36 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    يله أبغى أنوم تصبحون على خير 😽😽
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  28. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 3:35 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    البلا من المدرب المفروض يغيرونه من زينه لا تشكيلة ثابتة ومضبوطة ولا ترتيب نقول فوق العلامة عشان نخلي حسين يعتزل عشانه حسين اشوف انه باقي له هالسنة والسنة الجاية وبعدها يعتزل لياقته عاليه ليش نفرط فيه
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  29. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 3:31 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ماحد ينكر بإن عبد الغني لاعب كبير واحلى شيء للاعب يعتزل وهو بمستواه الجيد بعد هذه السنين الطويلة بالملاعب احلى من هم يبعدونك ويقولون ليس عندك ماتقدم
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  30. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 3:30 ص

    تشكيلة الفريق من الاساس غلط والمدير الفني على اي اساس يفكر الواضح فيه خلافات شخصيه من بداية الموسمين والفراج يكب الزيت على النار ويصفقون له ولغيره مع الاسف
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  31. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 3:27 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    والله احسن لك تعتزل يا عبد الغني خلاص وش بقى بالعمر ارتح وعش حياتك بعيد عن الأضواء
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  32. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 3:27 ص

    مالك الحربي

    مين عاد المعتزل ميسي او كريستيانو. المعتزل واحد كل مباره مسوي كوراث. لاتعطونها اكبر من حجمة المفروض متكتبونها عنها شيء
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  33. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 3:23 ص

    احمد ال محيا

    ما قصرت يابو عمر كم امتعتنا وافرحتنا اتمنى لك طولة العمر والصحه والعافيه والسعاده وفقك الله واتمنى من النادي الملكي الاهلاوي أن يكون حفل اعتزاله وهو بشعار الأهلي
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  34. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 3:22 ص

    المنضبط

    اية عروض ؟
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