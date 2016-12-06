بريطانيا تكشف حقيقة وجود “انتهاكات سعودية” لحقوق الإنسان في اليمن

صحيفة المرصد : جددت بريطانيا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تخترق أي قوانين اومعاهدات دولية لحقوق الانسان في اليمن حيث قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ،إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضدّ ميليشيات في اليمن لم تخترق أي قوانين أو مخالفات ضدّ الإنسانية.

وحسب صحيفة “عكاظ” نقلا عن وسائل إعلام بريطانية ذكر “جونسون”؛أنه لا يوجد أيُّ خطر على انتهاك حقوق الإنسان في اليمن من قِبل السعودية، مؤكداً دعم بلاده للمملكة في حربها ضدّ الميليشيات لاستعادة الشرعية والأمن في اليمن.

وحول ما إذا كانت بريطانية تشارك في التحالف، أكّد “جونسون”؛ أن بلاده تقف إلى جانب السعودية ، لكنها لا تشارك في الضربات الجوية، وكل ما تفعله هو تقديم المشورة في حال طلبها، ولا يوجد هناك أي مخالفات قانونية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان الوزير جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيون آخرون، قد رفضوا في وقت سابق ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني أخيراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.