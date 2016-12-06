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مستثمر سعودي يفتتح 100 ناد رياضي نسائي في المملكة .. بشرط !

6 ديسمبر, 2016 , 5:57 ص
مستثمر سعودي يفتتح 100 ناد رياضي نسائي في المملكة .. بشرط !
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صحيفة المرصد : تتسارع وتيرة تشجيع الرياضة النسائية في السعودية، فبعد أيام من تعيين مؤسسة فريق كرة السلة في مدينة جدة لينا المعينا عضواً في مجلس الشورى، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبدالمحسن الحقباني أمس عن جاهزية شركته لافتتاح 100 ناد نسائي على مستوى المملكة، مشترطاً «الحصول على الرخصة بشكل رسمي من الهيئة العامة للرياضة»، كاشفاً عن امتلاكه خطة استراتيجية لتنفيذ الأندية النسائية خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات,موضحاً أنه يستهدف مئات الآلاف من المشتركات ابتداء من سن 6 أعوام فما فوق وفقا لصحيفة “الحياة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية أبرمتا الثلاثاء الماضي اتفاق تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها، وذلك ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة جهات حكومية وأهلية عدة، من خلال الاستفادة من منشآتها الرياضية.

وقال الحقباني إن المجتمع النسائي بحاجة ماسة إلى الأندية الرياضية للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها، في ظل عدم وجود أماكن تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، مبيناً أن الدراسات والأرقام كشفت عن تحسن صحة ممارسي الرياضة بشكل عام.



تعليقات ( 30 )

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  1. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 8:55 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    تشتغل الوحدة في بيتها لزوجها وعيالها وتترك عنها النوم والجوال (واتس اب ، فيس بوك، تويتر ) ولا عاد تعتمد على الشغالة والله إن تجيها الصحة والعافية ن لكن ذبحهن النوم وتوفر الخدم في البيوت والتسدح .
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  2. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 8:53 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عجيب امر بعض الناس المراءه لاتقود سياره بل تركب مع سائق ولا تمارس الرياضه مع نساء ولا تدرس طب او تمريض ولا تتحرك من البيت لو كانت تعيل ايتام او مطلقه ليس لها معيل واذا سمنت وانمرضت قالو نبي رشيقه هههه
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  3. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 8:52 ص

    للاءمانه افتتاح انديه نساءيه غايه بالاءهميه1تثقيف صحي وجسمي 2ثقافه طعامصحي والابتعادعن الأكل الغيرصحي اللذي يسبب هشاشة العظام الخ 3تثقف اهلهابالبيت مثلا 4تثقف زوجهاان لم يكن مثقف5مكافحة السمنه والتخمه
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  4. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    المعلقين بعضهم لايعرف فقط اي شي للمراءه فساد ووو اتقو الله الصاله الرياضيه مغلقه ونساء في نساء السمنه الان جابت الامراض والعجز واجسام غير صحيه تتدرب احسن من ان تجلس على مواقع التواصل اللي هي اكثر فساد
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  5. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 8:38 ص

    ابوريان العيسى

    خطوه جيده لصحة نسائنا وبناتنا وارجو من القائمين مراعاة اسعار الاشتراك وخصوصا كبدايه ورفقا بالقوارير وبأهلهم.
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  6. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    نورة

    مشروع جيدا جدا نتمنا لصاحبه التوفيق بما يرضي الله
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  7. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 8:33 ص

    نورا

    يا 20 معمر القذافي في قبرة وانت تقول الله يطول عمرك انت وينك فيه غايب عن العالم
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  8. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    هلا .....هلا .... لاستغربون غن شفتوا حريمكم قاموا يطامرون ويتشقلبون ويتجمبزون في الشوارع والبيوت ، اللهم عافنا .
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  9. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    عبدالله

    سوف تصبح تجمعات نسائيه رياضيه نعم ولكن غير صحيه للمجتمع وربما تكون تجمعات لخطط بني لبرال الذين يحاربون الخيم لاسلاميه وهي لايام فقط فمابالك بتجمع نسائي طول السنه واستغلال الرياضه لمئارب اخرى....عجبي!
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  10. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    مع زاتك

    انا أؤيد هذا الإستثمار 100%ياناس خافوا الله نساء يدربهن نساء ويخففون من اوزانهم
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  11. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    زائر ابوفواز

    الله بطول عمرك يامعمر القذأفي قال كلمه اثنا مباره ربال مدريد ونادي المريخ السوداني المقامه في بنجلادش وسجل أحد مشجعي نادي المريخ هدف الفوز فال لقذافي الهدف هذا على الطريقه الغربيه بي مواصفات عربيه
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  12. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    امنا عائشه رضي الله عنها مع نبي الرحمه مارست الرياضه برياضه الجري ومره سبقت النبي ومره سبقها وقال لها هذه بتلك ،، اي متعادلين واحد واحد ،، ارى معلقين يقولون لا اقول ابتلينا بكلمه لا وكلا ولن ههههههههه
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  13. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    الهاشمي

    سعوده ١٠٠٪‏ ولا لاتتعب نفسك
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  14. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 7:24 ص

    الهمداني

    مستثمر ذكي تعداد الاناث في السعودية اكثر من الذكور والاناث اكثر حماسة من الذكور
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  15. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. سوط الحق و امراة وسوف نتابع معرفاته لفضحه
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  16. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    بكيفه

    انا اشوف مافيه اي مشكله بالعكس للحفاظ على الصحه والرشاقه ضمن تعاليم الاسلام احسن من الهجوله بالاسواق والعروس وانتم غير مجبرين للي يبي اهله يدخلون فيه
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  17. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هل سيكون المدربات مواطنات توظفهم ١٠٠ نادي في كل نادي ١٠ مدربات ١٠٠٠ مواطنه تتوظف اما تذهب للخارج وتعلن وتقعد تختار من الاجنبيات بمزاجك ،،وتجلب لنا ١٠٠٠ اجنبيه لتقش فلوس ،، لازم الشرط مواطنات فقط
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  18. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    عزوز

    كويسسسسس الاقي فرصه اقابل الجوا حقي ونفلههها
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  19. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 7:14 ص

    المزن

    🌸إذا كانت نوادي رياضية نسائية، تشترط الزِّي الرياضي الفضفاض وليس كاسيات عاريات !! واستخدام أجهزة اللياقة وملعب كرة سلةوتنس و وميدان للمشي ليش لا؟ وتشرف عليه رعاية الشباب .🌸
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  20. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص

    شكل العربيات من جميع الجنسيات تحفه وهم يلعبون رياضه مدري ليه
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  21. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 7:10 ص

    الله ماحيبارك لك مشروع فاشل لان فيه غضب لله
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  22. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 7:02 ص

    هدف مادي ودعائي للحصول على أموال السعوديات مفروض الرياضة للجميع ومجانا وتقوم بها الدولة وأندية الرياضة النسائية موجودة وما أكثرها بجده
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  23. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 7:01 ص

    أبو فيصل - الرياض

    الله لايبارك له من أين أتى بالمال لافساد بنات المسلمين اللهم أنت سبحانك حسبنا عليه وعلى العلمانيين والليبراليين واشغلهم في أنفسهم وافضحهم في العالمين ... اللهم آمين ياقوي ياعزيز
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  24. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 6:52 ص

    الى غير موجود

    ولن تكون موجود لانك صغير ولا شي ولن يلتفت لك القياديون كل واحد يفتح في بيته تحفيظ قرآن لعياله وله هو بعد عشان يتفقه في الدين
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  25. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    إمرأه

    تأخرتوا كثير الله يصلحكم
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  26. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 6:48 ص

    محمد

    ابشرو بالخراب والدمار ابشرو بالتشتت والطلاقات وانهدن اسر ابشروا بالانحطاط والفساد الاخلاقي مستعجلين ليش سوف تندمون على هالقرار الذي يهدم المجتمع
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  27. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 6:44 ص

    سوط الحق

    يا بلادي واصلي واحنا معاكِ .. للذين يرفضون الأندية النسائية : مالفرق بين النادي الرياضي النسائي وحفلات الرقص في الأعراس ؟؟ أجزم أن الأندية أفضل بكثير .. تُمارس الرياضة تحت ضوابط وإشراف إدارات الأندية
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  28. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 6:29 ص

    اﻷهم ثم المهم. واﻷهم إفتتاح أماكن رسميه لتعليم النساء الطبخ والتدبير المنزلي وكيفية رعاية ابنائهن .وبذلك ﻻ يحتاجن إلي ممارسة الرياضة ﻻن وزنهن ينقص بالحركة في البيت
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  29. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 6:06 ص

    موجود

    المفروض 100 مدرسه لحفظ (وتفسير )القرأن الكريم والاحاديث والتدبير المنزلي و طرق التربيه الصحيحه للأبناء - وشكرا
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  30. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 6:06 ص

    الحقباني

    علم علم هذا النادي حقي علم علم
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