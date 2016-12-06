مستثمر سعودي يفتتح 100 ناد رياضي نسائي في المملكة .. بشرط !

صحيفة المرصد : تتسارع وتيرة تشجيع الرياضة النسائية في السعودية، فبعد أيام من تعيين مؤسسة فريق كرة السلة في مدينة جدة لينا المعينا عضواً في مجلس الشورى، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبدالمحسن الحقباني أمس عن جاهزية شركته لافتتاح 100 ناد نسائي على مستوى المملكة، مشترطاً «الحصول على الرخصة بشكل رسمي من الهيئة العامة للرياضة»، كاشفاً عن امتلاكه خطة استراتيجية لتنفيذ الأندية النسائية خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات,موضحاً أنه يستهدف مئات الآلاف من المشتركات ابتداء من سن 6 أعوام فما فوق وفقا لصحيفة “الحياة”.
وكانت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية أبرمتا الثلاثاء الماضي اتفاق تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها، وذلك ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة جهات حكومية وأهلية عدة، من خلال الاستفادة من منشآتها الرياضية.
وقال الحقباني إن المجتمع النسائي بحاجة ماسة إلى الأندية الرياضية للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها، في ظل عدم وجود أماكن تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، مبيناً أن الدراسات والأرقام كشفت عن تحسن صحة ممارسي الرياضة بشكل عام.
تعليقات ( 30 )
عدد التعليقات:2573
سهمتشتغل الوحدة في بيتها لزوجها وعيالها وتترك عنها النوم والجوال (واتس اب ، فيس بوك، تويتر ) ولا عاد تعتمد على الشغالة والله إن تجيها الصحة والعافية ن لكن ذبحهن النوم وتوفر الخدم في البيوت والتسدح .
سعودي🇸🇦وافتخرعجيب امر بعض الناس المراءه لاتقود سياره بل تركب مع سائق ولا تمارس الرياضه مع نساء ولا تدرس طب او تمريض ولا تتحرك من البيت لو كانت تعيل ايتام او مطلقه ليس لها معيل واذا سمنت وانمرضت قالو نبي رشيقه هههه
سعودي🇸🇦وافتخرالمعلقين بعضهم لايعرف فقط اي شي للمراءه فساد ووو اتقو الله الصاله الرياضيه مغلقه ونساء في نساء السمنه الان جابت الامراض والعجز واجسام غير صحيه تتدرب احسن من ان تجلس على مواقع التواصل اللي هي اكثر فساد
ابوريان العيسىخطوه جيده لصحة نسائنا وبناتنا وارجو من القائمين مراعاة اسعار الاشتراك وخصوصا كبدايه ورفقا بالقوارير وبأهلهم.
نورةمشروع جيدا جدا نتمنا لصاحبه التوفيق بما يرضي الله
نورايا 20 معمر القذافي في قبرة وانت تقول الله يطول عمرك انت وينك فيه غايب عن العالم
عدد التعليقات:2573
سهمهلا .....هلا .... لاستغربون غن شفتوا حريمكم قاموا يطامرون ويتشقلبون ويتجمبزون في الشوارع والبيوت ، اللهم عافنا .
عبداللهسوف تصبح تجمعات نسائيه رياضيه نعم ولكن غير صحيه للمجتمع وربما تكون تجمعات لخطط بني لبرال الذين يحاربون الخيم لاسلاميه وهي لايام فقط فمابالك بتجمع نسائي طول السنه واستغلال الرياضه لمئارب اخرى....عجبي!
مع زاتكانا أؤيد هذا الإستثمار 100%ياناس خافوا الله نساء يدربهن نساء ويخففون من اوزانهم
زائر ابوفوازالله بطول عمرك يامعمر القذأفي قال كلمه اثنا مباره ربال مدريد ونادي المريخ السوداني المقامه في بنجلادش وسجل أحد مشجعي نادي المريخ هدف الفوز فال لقذافي الهدف هذا على الطريقه الغربيه بي مواصفات عربيه
سعودي🇸🇦وافتخرامنا عائشه رضي الله عنها مع نبي الرحمه مارست الرياضه برياضه الجري ومره سبقت النبي ومره سبقها وقال لها هذه بتلك ،، اي متعادلين واحد واحد ،، ارى معلقين يقولون لا اقول ابتلينا بكلمه لا وكلا ولن ههههههههه
الهاشميسعوده ١٠٠٪ ولا لاتتعب نفسك
الهمدانيمستثمر ذكي تعداد الاناث في السعودية اكثر من الذكور والاناث اكثر حماسة من الذكور
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. سوط الحق و امراة وسوف نتابع معرفاته لفضحه
بكيفهانا اشوف مافيه اي مشكله بالعكس للحفاظ على الصحه والرشاقه ضمن تعاليم الاسلام احسن من الهجوله بالاسواق والعروس وانتم غير مجبرين للي يبي اهله يدخلون فيه
سعودي🇸🇦وافتخرهل سيكون المدربات مواطنات توظفهم ١٠٠ نادي في كل نادي ١٠ مدربات ١٠٠٠ مواطنه تتوظف اما تذهب للخارج وتعلن وتقعد تختار من الاجنبيات بمزاجك ،،وتجلب لنا ١٠٠٠ اجنبيه لتقش فلوس ،، لازم الشرط مواطنات فقط
عزوزكويسسسسس الاقي فرصه اقابل الجوا حقي ونفلههها
المزن🌸إذا كانت نوادي رياضية نسائية، تشترط الزِّي الرياضي الفضفاض وليس كاسيات عاريات !! واستخدام أجهزة اللياقة وملعب كرة سلةوتنس و وميدان للمشي ليش لا؟ وتشرف عليه رعاية الشباب .🌸
أبو فيصل - الرياضالله لايبارك له من أين أتى بالمال لافساد بنات المسلمين اللهم أنت سبحانك حسبنا عليه وعلى العلمانيين والليبراليين واشغلهم في أنفسهم وافضحهم في العالمين ... اللهم آمين ياقوي ياعزيز
الى غير موجودولن تكون موجود لانك صغير ولا شي ولن يلتفت لك القياديون كل واحد يفتح في بيته تحفيظ قرآن لعياله وله هو بعد عشان يتفقه في الدين
إمرأهتأخرتوا كثير الله يصلحكم
محمدابشرو بالخراب والدمار ابشرو بالتشتت والطلاقات وانهدن اسر ابشروا بالانحطاط والفساد الاخلاقي مستعجلين ليش سوف تندمون على هالقرار الذي يهدم المجتمع
سوط الحقيا بلادي واصلي واحنا معاكِ .. للذين يرفضون الأندية النسائية : مالفرق بين النادي الرياضي النسائي وحفلات الرقص في الأعراس ؟؟ أجزم أن الأندية أفضل بكثير .. تُمارس الرياضة تحت ضوابط وإشراف إدارات الأندية
موجودالمفروض 100 مدرسه لحفظ (وتفسير )القرأن الكريم والاحاديث والتدبير المنزلي و طرق التربيه الصحيحه للأبناء - وشكرا
الحقبانيعلم علم هذا النادي حقي علم علم