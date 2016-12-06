مستثمر سعودي يفتتح 100 ناد رياضي نسائي في المملكة .. بشرط !

صحيفة المرصد : تتسارع وتيرة تشجيع الرياضة النسائية في السعودية، فبعد أيام من تعيين مؤسسة فريق كرة السلة في مدينة جدة لينا المعينا عضواً في مجلس الشورى، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبدالمحسن الحقباني أمس عن جاهزية شركته لافتتاح 100 ناد نسائي على مستوى المملكة، مشترطاً «الحصول على الرخصة بشكل رسمي من الهيئة العامة للرياضة»، كاشفاً عن امتلاكه خطة استراتيجية لتنفيذ الأندية النسائية خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات,موضحاً أنه يستهدف مئات الآلاف من المشتركات ابتداء من سن 6 أعوام فما فوق وفقا لصحيفة “الحياة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية أبرمتا الثلاثاء الماضي اتفاق تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها، وذلك ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة جهات حكومية وأهلية عدة، من خلال الاستفادة من منشآتها الرياضية.

وقال الحقباني إن المجتمع النسائي بحاجة ماسة إلى الأندية الرياضية للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها، في ظل عدم وجود أماكن تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، مبيناً أن الدراسات والأرقام كشفت عن تحسن صحة ممارسي الرياضة بشكل عام.