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نقض الحكم على “4 أحداث” خططوا لخطف زميلهم و”فعل الفاحشة به”وتصويره !

6 ديسمبر, 2016 , 6:07 ص
نقض الحكم على “4 أحداث” خططوا لخطف زميلهم و”فعل الفاحشة به”وتصويره !
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صحيفة المرصد : نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص.

بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام حسب صحيفة “الوطن” .

واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه.
وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو “التعزير” وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها “التعزير، الحرابة” التي يجب عليها معاقبة الجناة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه.

الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف
1- صرف النظر عن حد الحرابة
2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة
3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة
4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة
5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة

مبررات نقض الحكم
عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه
عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين
انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره
عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم
تنازل المدعي عن الحق الخاص



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 9:05 ص

    منصور الزهراني

    تعليق 5 المقصود بحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول المقصود به من رضي أن يفعل به الفاحشة
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  2. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    عزوزكو

    إس كلام مابيه تهقيقات كويس ما بيه هكم كويس إس هادا ودي زيب هنا خلي روه تسالي .
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  3. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    أسماء

    في الشرع حكم من يفعل فاحشة اللواط قتل الفاعل والمفعول كما في الاحاديث الصحيحه السؤال ماذنب المفعول به؟ وكذلك البهيمه يجب قتلها لو احد فعل بها فاحشه
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  4. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    على الأقل اجلدوهم ، لنية الفعل ، عشان يذوقون حر الخيزران ، ولايتعودونها . اللهم عافنا ،
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  5. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    سن توب

    لابد من سن قوانين تنصف الضحايا والمتضررين بعيداً عن الاجتهادات اللي ضررها اكثر من نفعتها هل هي صعبة يكون فيه قانون واضح يعزل القضاء عن المزاجيه و المحسوبيه والاجتهادات وغيرها
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  6. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    منصور الزهراني

    إذا والد هذا الولد متأكد انهم فعلوا في ولده فوجهة نظري انه ***
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  7. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    عبدالله

    الله لايعودها من ديره ...!
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  8. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 7:33 ص

    جيل الوسط-الرياض

    الواسطه وشغل محامين علشان ياخذ كم قرش والضمير مات
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  9. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 7:20 ص

    دحوم1

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه عمر وعثمان وعلى وابوبكر
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  10. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 7:18 ص

    الهمداني

    يالله صباح خير اخبار ماتسر خطف وغتصاب على الصبح
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  11. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 7:18 ص
    عدد التعليقات:6140

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  12. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    88

    لم ينفذو مجرد تخطيط و الحكم 4 سنوات سجن و يقاتل مع داعش و يفجر و يقتل و الحكم سنه سجن افهم ايش الطبخه
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  13. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    loovivool

    أكيد فيهم اجنبي سفارته تدافع عنه باستماته وتقايض قضيته بقضايا سياسية
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  14. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    عموري

    خططوا واخطفوا وعدم كفاية الأدلة ما هو الدليل المطلوب
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  15. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    عزوزكو

    إس كلام ما في معلوم تحقيقات كويس مافي معلوم حكم كويس إس هادا خربوطي ودي جيب هنا
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  16. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 6:26 ص

    اسمرعبر

    عمر المراهقة يحتاج لمتابعة مستمرة من الأهل وعدم إهمال اولادهم ومعرفة أصدقاءهم وتحركاتهم اول بأول ..
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  17. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 6:25 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

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