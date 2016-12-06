مدير مياه المدينة المنورة يكشف حقيقة “توظيف أقربائه في الوزارة”

صحيفة المرصد : وضع مدير عام المياه في منطقة المدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي، النقاط على الحروف حول ما تم تداوله أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه قام بتوظيف عدد من أقربائه في فرع المياه بالمنطقة.
وحسب صحيفة «عكاظ» أوضح أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن أقاربه العاملين في فرع المياه بالمنطقة تم تعيينهم قبل أن يعمل في الفرع، مستدركا أن هناك كادرين من أقاربه تم توظيفهما قبل 25 عاما، وموظف آخر جرى تعينيه في بداية عمل مدير فرع المياه السابق.
وأضاف أن وجود ثلاثة من أقربائه وسط أكثر من 1000 موظف في الفرع لا يعني أنه وراء توظيفهم، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى ليست لها علاقة بالتوظيف ضد كادر سابق في فرع المياه بالمنطقة ولا تخصه شخصيا من قريب أو بعيد.
وتابع أن هناك مغرضين هدفهم التشويه، وأنه بصدد توكيل محام لرفع دعوى قضائية ضد ناشري الخبر والتحقق من مصدره.
تعليقات ( 18 )
نجاخانشاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرجل صريح و بريء بس فيه ناس مالهم الا القيل والقال الله لايوفقهم لو كان عدد الموظفين 1000 و970 من عائلته لقلنا صح
الرقابة الصارمة والمحاسبة هي الحل والا الفوضىالمسئولين ( شد لي واقطع لك ) واحد يوظف والثاني يدبر لك اراضي والاخر شرهات وعوائد والبعض نقل مدرسات ومدرسين وقبول في الجامعات غير الترقيات والحوافز لبعض الموظفين القربين يجب ان يكون النظام على الجميع
عدد التعليقات:2573
سهميارجال ، ماهو بس انت ، فيه ناس واجد ، لكن ما آن الآوان لكشفهم .
الصابره" وقفوهم إنهم مسؤولون " لأن المسؤولية أمانة ، وعدم القيام بها حق القيام خيانة ، وهي يوم القيامة خزي وندامة . الله المستعان .. الواسطه دمرت طموح الكثير ولعبت في نفسيات الكثير . للأسف .
ابو بدر الهلالييالله عليك تبي توكل محامي!! أنا بقط معاك يالله وأساعدك يالمسكين حزنتني والله ما نكب البلد إلا أشكالكم والمحسوبيه والقرابه أجل ناس عندهم ماجستير ولهم 4 سنوات ما توظفوا ؟ انه الفسسسسسسسسسسساد
بن ليفانقويه توكل محامي وانت تدور الريال وينه معه
العولمهاتحداك توكل محامي
أبو رائدوغير توظيف أقاربه. الحي الذي يسكن فيه ونائبه لاتقطع عنه الماء أبدا ولكن أنظر لأغلب الحياء الأخرى الماء تقطع عنها بالأشهر وهم تحت رحمة الوايتات وبالأخص أحياء الدعيثة وأبو مرخة والله المستعان
زائر704 شوف طلبات منح الاراضي السكنيه والزراعيه للقربين وفيه فئه من الشعب محرمه انا مقدم على ارض زراعيه عام 1402والرض سكنيه 1416والفتكر ان مافيه امل وهل هذامن باب العدل والشفافيه
loovivoolاقاربه الاقدمون هم من وظف بعضهم بطرق ملتوية ويجب التحقيق معهم
عدد التعليقات:6140
المنتصر باللهأعرف أسره مكونه من 7 أشقاء عندهم الطول أقل من 168 كيف يصير واحد منهم عسكري ولا عندهم مؤهلات للوظائف التعليمية والمدنيه وقبل 30 عام كان العسكر أعلى مستوى تعليم عندهم سادس ابتدائي والطول لك عليه ووووو
عدد التعليقات:6140
المنتصر باللهالواسطه والمحسوبية وقبول الهدايا والرجل الغير مناسب في المكان المناسب هذا هو البلاء الذي سيحل على بلاد الحرمين الشريفين رغم أن هذا ليس جديد منذو مبطي حاصل والله أعلم وجهه نظر لا أكثر واسطه عجز عنها
زائر70الاكيد الفساد فيه والظلم فيه ولوفيه شفافيه ونزاه ومحاربة الظلم كان طالب التوضيف اوي طلب يسجل اسمه في الدفترويعطى رقم طلب ولكن اهل الفساد تغلغلوا في الوطن وجابوا له الدمارفي الاقتصاد وتوقف الرحمه عنه
عدد التعليقات:6140
المنتصر باللهماهو بس مدير المياه إللي وظف إخوانه وعوال إخوانه وعوال عوال إخوانه لكن أنتم مثل الجراده إللي عينها في جنبها ولا تشوف إللي قدمها وكل مدير عام يوظف اقرابه وأبناء اخوياه والمحسوبين علاه من الجيران وووووو
علي مرشدلماذا اقاربه كوادر ونحن عاطلين
محمدهههه مو هاذا الي مزعجنا بدوام المظفين والانضباط هههه طلع شغل من تحت الطاولة مافي دخان من غير نار وعموما زي ما قعدت للرجاجيل قعدولك هههه
جبال سديرمن الان فصاعدا سيتمنى اي مواطن ان لايكون احد اقاربة مسئول في اي جهة لانة سيحرمة من الوظيفة
يالطيفلم يخلد ببالكم ان الامور سوف تتغير بالامس القريب لو توظف جميع الاهل والاقارب فلن يكون هناك معترض ولاكشف اي شئ واليوم لو تمر نحله من باب وزير انتشر الخبر وقالو عندة خليت نحل (الخليه هي الاقارب بالتوظيف