مدير مياه المدينة المنورة يكشف حقيقة “توظيف أقربائه في الوزارة”

صحيفة المرصد : وضع مدير عام المياه في منطقة المدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي، النقاط على الحروف حول ما تم تداوله أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه قام بتوظيف عدد من أقربائه في فرع المياه بالمنطقة.

وحسب صحيفة «عكاظ» أوضح أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن أقاربه العاملين في فرع المياه بالمنطقة تم تعيينهم قبل أن يعمل في الفرع، مستدركا أن هناك كادرين من أقاربه تم توظيفهما قبل 25 عاما، وموظف آخر جرى تعينيه في بداية عمل مدير فرع المياه السابق.

وأضاف أن وجود ثلاثة من أقربائه وسط أكثر من 1000 موظف في الفرع لا يعني أنه وراء توظيفهم، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى ليست لها علاقة بالتوظيف ضد كادر سابق في فرع المياه بالمنطقة ولا تخصه شخصيا من قريب أو بعيد.

وتابع أن هناك مغرضين هدفهم التشويه، وأنه بصدد توكيل محام لرفع دعوى قضائية ضد ناشري الخبر والتحقق من مصدره.