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مدير مياه المدينة المنورة يكشف حقيقة “توظيف أقربائه في الوزارة”

6 ديسمبر, 2016 , 6:17 ص
مدير مياه المدينة المنورة يكشف حقيقة “توظيف أقربائه في الوزارة”
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صحيفة المرصد : وضع مدير عام المياه في منطقة المدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي، النقاط على الحروف حول ما تم تداوله أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه قام بتوظيف عدد من أقربائه في فرع المياه بالمنطقة.

وحسب صحيفة «عكاظ» أوضح أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن أقاربه العاملين في فرع المياه بالمنطقة تم تعيينهم قبل أن يعمل في الفرع، مستدركا أن هناك كادرين من أقاربه تم توظيفهما قبل 25 عاما، وموظف آخر جرى تعينيه في بداية عمل مدير فرع المياه السابق.

وأضاف أن وجود ثلاثة من أقربائه وسط أكثر من 1000 موظف في الفرع لا يعني أنه وراء توظيفهم، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى ليست لها علاقة بالتوظيف ضد كادر سابق في فرع المياه بالمنطقة ولا تخصه شخصيا من قريب أو بعيد.

وتابع أن هناك مغرضين هدفهم التشويه، وأنه بصدد توكيل محام لرفع دعوى قضائية ضد ناشري الخبر والتحقق من مصدره.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    نجاخان

    شاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرجل صريح و بريء بس فيه ناس مالهم الا القيل والقال الله لايوفقهم لو كان عدد الموظفين 1000 و970 من عائلته لقلنا صح
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  2. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص

    الرقابة الصارمة والمحاسبة هي الحل والا الفوضى

    المسئولين ( شد لي واقطع لك ) واحد يوظف والثاني يدبر لك اراضي والاخر شرهات وعوائد والبعض نقل مدرسات ومدرسين وقبول في الجامعات غير الترقيات والحوافز لبعض الموظفين القربين يجب ان يكون النظام على الجميع
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  3. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    يارجال ، ماهو بس انت ، فيه ناس واجد ، لكن ما آن الآوان لكشفهم .
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  4. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    الصابره

    " وقفوهم إنهم مسؤولون " لأن المسؤولية أمانة ، وعدم القيام بها حق القيام خيانة ، وهي يوم القيامة خزي وندامة . الله المستعان .. الواسطه دمرت طموح الكثير ولعبت في نفسيات الكثير . للأسف .
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  5. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    ابو بدر الهلالي

    يالله عليك تبي توكل محامي!! أنا بقط معاك يالله وأساعدك يالمسكين حزنتني والله ما نكب البلد إلا أشكالكم والمحسوبيه والقرابه أجل ناس عندهم ماجستير ولهم 4 سنوات ما توظفوا ؟ انه الفسسسسسسسسسسساد
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  6. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    بن ليفان

    قويه توكل محامي وانت تدور الريال وينه معه
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  7. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    العولمه

    اتحداك توكل محامي
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  8. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 7:23 ص

    أبو رائد

    وغير توظيف أقاربه. الحي الذي يسكن فيه ونائبه لاتقطع عنه الماء أبدا ولكن أنظر لأغلب الحياء الأخرى الماء تقطع عنها بالأشهر وهم تحت رحمة الوايتات وبالأخص أحياء الدعيثة وأبو مرخة والله المستعان
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  9. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 7:08 ص

    زائر70

    4 شوف طلبات منح الاراضي السكنيه والزراعيه للقربين وفيه فئه من الشعب محرمه انا مقدم على ارض زراعيه عام 1402والرض سكنيه 1416والفتكر ان مافيه امل وهل هذامن باب العدل والشفافيه
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  10. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    loovivool

    اقاربه الاقدمون هم من وظف بعضهم بطرق ملتوية ويجب التحقيق معهم
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  11. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 6:59 ص
    عدد التعليقات:6140

    المنتصر بالله

    أعرف أسره مكونه من 7 أشقاء عندهم الطول أقل من 168 كيف يصير واحد منهم عسكري ولا عندهم مؤهلات للوظائف التعليمية والمدنيه وقبل 30 عام كان العسكر أعلى مستوى تعليم عندهم سادس ابتدائي والطول لك عليه ووووو
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  12. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 6:50 ص
    عدد التعليقات:6140

    المنتصر بالله

    الواسطه والمحسوبية وقبول الهدايا والرجل الغير مناسب في المكان المناسب هذا هو البلاء الذي سيحل على بلاد الحرمين الشريفين رغم أن هذا ليس جديد منذو مبطي حاصل والله أعلم وجهه نظر لا أكثر واسطه عجز عنها
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  13. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 6:46 ص

    زائر70

    الاكيد الفساد فيه والظلم فيه ولوفيه شفافيه ونزاه ومحاربة الظلم كان طالب التوضيف اوي طلب يسجل اسمه في الدفترويعطى رقم طلب ولكن اهل الفساد تغلغلوا في الوطن وجابوا له الدمارفي الاقتصاد وتوقف الرحمه عنه
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  14. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 6:43 ص
    عدد التعليقات:6140

    المنتصر بالله

    ماهو بس مدير المياه إللي وظف إخوانه وعوال إخوانه وعوال عوال إخوانه لكن أنتم مثل الجراده إللي عينها في جنبها ولا تشوف إللي قدمها وكل مدير عام يوظف اقرابه وأبناء اخوياه والمحسوبين علاه من الجيران وووووو
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  15. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 6:42 ص

    علي مرشد

    لماذا اقاربه كوادر ونحن عاطلين
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  16. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    محمد

    هههه مو هاذا الي مزعجنا بدوام المظفين والانضباط هههه طلع شغل من تحت الطاولة مافي دخان من غير نار وعموما زي ما قعدت للرجاجيل قعدولك هههه
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  17. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 6:32 ص

    جبال سدير

    من الان فصاعدا سيتمنى اي مواطن ان لايكون احد اقاربة مسئول في اي جهة لانة سيحرمة من الوظيفة
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  18. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 6:28 ص

    يالطيف

    لم يخلد ببالكم ان الامور سوف تتغير بالامس القريب لو توظف جميع الاهل والاقارب فلن يكون هناك معترض ولاكشف اي شئ واليوم لو تمر نحله من باب وزير انتشر الخبر وقالو عندة خليت نحل (الخليه هي الاقارب بالتوظيف
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