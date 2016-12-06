إعاشة ممرضات تفتح التحقيق بصحة المدينة

صحيفة المرصد : فتحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة مركز أمراض وجراحة القلب، تحقيقا مع عدد من مشرفات التغذية ورئيسات الأقسام على خلفية اتهام مشرفة تمريض بإضافة 37 ممرضة ضمن كشوف مستحقي الإعاشة في سكن المركز، إذ لخصت إدارة المركز عقب التحقيق عددا من الملاحظات على الموظفات وتوبيخ عدد منهن على خلفية ما رصدته نتائج التحقيق بالمركز.

ووفق توجيه لمدير مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، أنه بناء على تقدم مشرفة التغذية بالمركز بشكوى حول إضافة 37 ممرضة ضمن كشوف مستحقي الوجبات داخل السكن لسبتمبر 2016، والتي أفادت بعدم استحقاقهن لذلك، تم التحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالمركز والتوصل إلى النتائج، إذ لم يثبت صرف المواد أو الوجبات المشار إليها سوى وجبة الغداء التي يلزم المركز بها بناء على العقد المبرم مع التمريض، سواء كان التمريض من مستحقي الوجبات داخل السكن أو أثناء المناوبات، وجرت مخاطبة المساعد للتشغيل والصيانة بالمركز، بضرورة عدم اعتماد مستخلص سبتمبر، إلا بعد التأكد من استلام الوجبات من مستحقيها حسب الوجبات المستلمة فعليا بموجب كشوفات الاستلام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة فؤاد الدقل ، أن التحقيق في زيادة صرف الوجبات الغذائية لسكن ممرضي مركز القلب، ما زال تحت الإجراءات داخل المركز، وبعد الانتهاء سيتم رفعه لإدارة المتابعة بالمديرية.