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«المهندسون المستقيلون» يشتكون هيئتهم لوزير التجارة- صورة

6 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص
«المهندسون المستقيلون» يشتكون هيئتهم لوزير التجارة- صورة
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صحيفة المرصد : يبدو أن قضية الأعضاء المستقيلين من مجلس هيئة المهندسين في المدينة المنورة اتخذت أبعادا وسيناريوهات جديدة، تمثلت في تقديمهم شكوى بصورة رسمية لوزير التجارة بسبب ــ ما أسموه ــ تطاول عضو مجلس إدارة هيئة المهندسين مهدي آل سليمان على الأعضاء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وعلى رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين جميل البقعاوي لتأييده بهذا التطاول حسب صحيفة “عكاظ”.

وجاءت تغريدة آل سليمان «يا حب الصحافة للتضخيم.. متطوعين واختلفوا بينهم.. ودورهم يقتصر على تنسيق إقامة الفعاليات التي تنظمها أمانة الهيئة في منطقتهم.. وسيتم انتخاب من هم أكفاء».

وفي تغريدة أخرى لعضو مجلس إدارة المهندسين قال «أنتم أسأتم لأنفسكم قبل الهيئة باستخدام علاقاتكم بالإعلام».

وجاء بيان الأعضاء الذي صدر أمس «بسبب قدح مجلس إدارة الهيئة في الأعضاء، حيث تم تقديم شكوى رسمية لوزارة التجارة.. وسيتم تقديم أخرى للمحكمة الشرعية، وفقا لأعضاء المجلس الذين قدموا استقالتهم». ووصف الأعضاء طريقة مجلس إدارة الهيئة «بغير اللائقة» في حقهم، مؤكدين أنهم بذلوا جهدا خلال فترة عملهم، وقدموا لـ«عكاظ» نماذج من إنجازاتهم التي لم تعترف بها الهيئة، كما أبدوا استياءهم بعدم مخاطبتهم بشكل رسمي، وتهجم بعض أعضاء مجلس الإدارة عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    يا أخوان ، كل واحد يصلح سيارته ، يعني إنا حريصين ، ماشفنا شيء ؟
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  2. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    اذاقدمتواستقالاتكم وقبلت وصدر موافقه بقول الاستقالة واستلمتم قرار الاستقاله فمافائدة الشكوي امااذا لم يصدرقرار ولازال القرارلم يصدرفهذا جواب والأفضل اذاعندكم مشكله تحل وتحلحل وتبقى دارجه قبل الاستقاله
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  3. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 7:29 ص

    88

    قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض ضرائب عقابية على الشركات الأمريكية التي تنقل التصنيع إلى الخارج. وتعهد ترامب بفرض ضرائب قيمتها 35 بالمئة على المنتجات التي تباع في الولايات المتح
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  4. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    88

    وتسيطر وحدات الجيش السوري الآن على نحو 70 في المئة من مدينة حلب، بحسب تقارير
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  5. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص

    88

    وقال المرصد السوري المعارض إن الجيش السوري سيطر أيضا على منطقة قاضي عسكر - الذي كان يستخدم كسجن من قبل جبهة النصرة - بعد سيطرته على كرْم الميسر، وكرم القاطرجي، وكرم الطحان
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  6. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    88

    ووصف بايندير وضع فنادق اسطنبول "بالمأسوي للغاية" وقال إن كثيرا من تلك الفنادق ربما تقتدي بما فعلته بعض الفنادق في أنطاليا على ساحل البحر المتوسط فتغلق أبوابها في فصل الشتاء لخفض النفقات
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  7. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص

    88

    وشهدت هبوطا في متوسط إشغال الفنادق إلى 50.4 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2016، بحسب الاتحاد التركي للفنادق
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  8. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص

    88

    إن الفنادق التركية خفضت العمالة بنحو 40 بالمئة في حين أغلق بعضها خلال فصل الشتاء وتكافح أخرى لسداد الديون بعد عام صعب هبطت فيه معدلات الإشغال لأدنى المستويات في أوروبا
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  9. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 7:20 ص

    88

    القطاع السياحي التركي يتضرر بشدّة جراء بيئة خصبة للاضطرابات السياسية والأمنية تجسدت في هجمات دموية ومحاولة انقلاب فاشل تلتها قبضة أمنية
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  10. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 7:20 ص

    88

    إيمان قطر بالحرية والدفاع عنها يسقط في اختبار 'الدوحة نيوز'
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