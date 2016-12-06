“الشيخ المطلق” يرد على فتوى “المولد النبوي” المثيرة

صحيفة المرصد : أصدر الشيخ عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بيانًا حول رأيه في الاحتفال بالمولد النبوي ردًّا على شائعة متداوَلة، قالت إن “السعودية اعترفت أخيرًا بالمولد النبوي من داخل الديوان الملكي، وتعتبره من الأعمال الصالحة”. ونفى المطلق ما نُسب إليه، وقال: “هذا افتراءٌ عليَّ وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم” وفقا لموقع “سبق”.
وقال الشيخ عبدالله المطلق في بيانه “فقد نُسب إليَّ أني أجيز الاحتفال بمولد أشرف الخلق حبيبي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأني أجعله من العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى. وهذا افتراءٌ عليَّ وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم. ولو أن هؤلاء الذين افتروا عنوانًا، وضعوه من عند أنفسهم، قرؤوا كلامي المذكور أسفل العنوان لرأوا أني لا أجيز الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -“.
تعليقات ( 8 )
سنافيت5- جميع الدول الإسلامية تقريبا فيها شرك وعبادة قبور وجميع الدول الإسلامية تقريبا فيها بدع وضلالات سوا نحنو والحمد لله
عدد التعليقات:4527
العنيدت 5/6 بدأ تنشيط وتفعيل الهجوم على علماء المسلمين لخلق البلبله بينهم وبين عامة المسلميين . كما جاء في توصية الهالك الزنديق الخميني اللي يأمر اتباعه ببث الشبهات والنزاعات والأكاذيب لتشويه علماء المسلم
عدد التعليقات:16104
قلم الحقيقهالحب والاحتفالات شيء طيب داخل القلوب والنفوس المسلمة تبعد صاحبها عن التشدد والكراهية والحقد وتعطيه رضى من الله ومن ثم رضى على نفسه وعلى الآخرين.خلاف الكراهية والتحزب فهي عدوة صاحبها تقوده نحو الارهاب.
علي. العمريجميع الدول. الاسلاميه. تحتفل. في. المولد. النبوي. سوا. نحنو. ما ادرك. من. نحنو. صلوات. الله علي محمد
عدد التعليقات:4527
العنيدحفظك الله ياشيخ وليس فيكم ولا في أمثالكم من علماؤنا الكرام أدنى شك.
88الخبر يقول بيانًا حول رأيه
عدد التعليقات:8682
الحرمانالوكاد اني ياشيخ احبك بالله
متابع عن بعديعلم الله إنني أحب هذا الشيخ .. والشيء الآخر من يحب رسول الله فلا يقم له الحفلات والمناسبات . إن كان صادقا في حبه فليعمل بسنته ويتبع ما جاء به ..