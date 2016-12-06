انخفاض متوقع لإيجارات شقق جدة بقيمة 40 %

صحيفة المرصد : توقع مختصون في الشأن العقاري، انخفاض أسعار إيجارات الشقق السكنية هذا العام بنسبة 25 %، ليتواصل الانخفاض ويصل 40 % العام المقبل، مع عرض وحدات سكنية جديدة في السوق.
وحسب صحيفة “الوطن” أشار رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري،إلى أن ملاك العقارات مازالوا يصرون على التمسك بالأسعار القديمة، على الرغم من الانخفاضات التي طرأت على سوق العقار في جميع أنحاء العالم ومنها المملكة، متوقعاً ألا تصمد الأسعار الحالية طويلاً في ظل حاجة الملاك إلى السيولة.
بدوره، أوضح المستشار العقاري طلال الكناني أنه في خلال الـ3 أعوام الماضية طرأ عدد من المتغيرات على العقار، تمثلت في قيام بعض أصحاب الفلل بهدم منازلهم وتحويلها إلى عمائر سكنية استثمارية؛ ما أدى لحدوث فائض في المعروض ووجود شقق مضى عليها أشهر ولم تؤجر، لافتاً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد انخفاضاً إضافياً في أسعار الإيجارات.
يذكر أنه أجبرت وفرة الشقق السكنية المعدة للإيجار ملاكها على تسويق شققهم عن طريق وضع لوحات إعلانية عن توافر شقق شاغرة للإيجار في ظل تمسكهم بالأسعار القديمة التي تلامس سقف 40 ألف ريال للشقة ذات الغرف الأربع في بعض أحياء جدة. وتوقع أحد الخبراء العقاريين أن تواصل الأسعار انخفاضها بنسبة 25 % هذا العام مع استمرار الانخفاض ليصل إلى 40 % العام المقبل مع دخول شقق جديدة إلى السوق.
تعليقات ( 15 )
ابو شلشفعلا الايجارات انخفضت في الرياض وهذي رحمه من الله
عقاريوزارة اﻻسكان تاقف مع تجار العقار ودليل اﻻن لم تنزل نظام يجار العقد الموحد
.لن.ما يصير عسكري بلا سكن ويتحمل مبالغ خرافية ويدافع عن الوطن وامن المالك وحلاله ويدفع له حسب شجعه وعينك اللي ما يملاها الا التراب ... يعني بالعربی یدافع بدمه ويفع ماله لناس مايهمها الا استنزاف الفلوس منا
.لن.يفترض ينزل نظام من البلدية ووزارة الاسكان يحدد اسعار الشقق حسب الصيانة العمر الزمني للبناء المساحة حتى يحد من سجع الملاك .. اغبياء يبغى يصل مليونير من كم شقة يملكها ههههه طيب الناس كم دخلها عشان تدفع
مشكلجيعندك في بحره الشقه ب 25000 الف وهي تعتبر قريه
مشكلجياحسن شقه في جده ماتسوى عشر الف ريال بس شح في الشقق وكثرت البشر تلزم على رفع الايجار جاك الخبر
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلا تصدقووووووووون مثل هذه النكت من قبل المحسوبين على انهم خبراء وهم لا يفقهون بالواقع شيء
مشكلجيجاني هم من كلمت تخفيض بدون تنفيذ
\xvvcvcاغلى من شقق دبي !!!!!
مشكلجيلن يتم ذلك عشان 80 % من الشعب لايملك منزل بل محتمل زياده هذا العام
مشكلجيبس ضحك على الناس في الحقيقه لن يتم ذلك
فايز وقدان المالكيالموضوع فقط تلاعب بلغة الأرقام أما الواقع فهو كما هو والكل يدرك هذا
سهمالله يساعد ثلاثة ارباع الشعب على غلاء الأسعار ويسهل امورهم وأمورنا وكل واحد يمتلك بيت العمر قبل الممات
سهموالله عندنا في حي السلام بالدمام الشقة الوحدة بستين الف ريال خلف مجمع مارينا مول وين انخفضت ونادر تلاقي شقة بعشرين الف غير في الأحياء المكركبة وماحد يسكنها غير العمالة