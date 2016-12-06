انخفاض متوقع لإيجارات شقق جدة بقيمة 40 %

صحيفة المرصد : توقع مختصون في الشأن العقاري، انخفاض أسعار إيجارات الشقق السكنية هذا العام بنسبة 25 %، ليتواصل الانخفاض ويصل 40 % العام المقبل، مع عرض وحدات سكنية جديدة في السوق.

وحسب صحيفة “الوطن” أشار رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري،إلى أن ملاك العقارات مازالوا يصرون على التمسك بالأسعار القديمة، على الرغم من الانخفاضات التي طرأت على سوق العقار في جميع أنحاء العالم ومنها المملكة، متوقعاً ألا تصمد الأسعار الحالية طويلاً في ظل حاجة الملاك إلى السيولة.

بدوره، أوضح المستشار العقاري طلال الكناني أنه في خلال الـ3 أعوام الماضية طرأ عدد من المتغيرات على العقار، تمثلت في قيام بعض أصحاب الفلل بهدم منازلهم وتحويلها إلى عمائر سكنية استثمارية؛ ما أدى لحدوث فائض في المعروض ووجود شقق مضى عليها أشهر ولم تؤجر، لافتاً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد انخفاضاً إضافياً في أسعار الإيجارات.

يذكر أنه أجبرت وفرة الشقق السكنية المعدة للإيجار ملاكها على تسويق شققهم عن طريق وضع لوحات إعلانية عن توافر شقق شاغرة للإيجار في ظل تمسكهم بالأسعار القديمة التي تلامس سقف 40 ألف ريال للشقة ذات الغرف الأربع في بعض أحياء جدة. وتوقع أحد الخبراء العقاريين أن تواصل الأسعار انخفاضها بنسبة 25 % هذا العام مع استمرار الانخفاض ليصل إلى 40 % العام المقبل مع دخول شقق جديدة إلى السوق.