وزارة التعليم تعيد النظر في إجازاتها الفصلية نتيجة الغياب المتكرر للطلاب..تعرف على النماذج المقترحة!

صحيفة المرصد : دفعت إحصاءات غياب الطلاب في الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي، وزارة التعليم إلى إعادة النظر في إجازاتها الفصلية التي أصبحت تمثل عبئا على العام الدراسي، نتيجة الغياب المتكرر للطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق تلك الإجازات.

وأشركت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب في تحديد النموذج الأفضل لأسابيع الدراسة والإجازات الفصلية، من خلال طرح 5 نماذج مقترحة لتنظيم الإجازات خلال منتصف الفصل الدراسي وإجازة منتصف العام حسب صحيفة “الوطن”.

النماذج المقترحة

يتضمن النموذج الأول إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني والاكتفاء بإجازة أسبوع واحد بين الفصلين و16 أسبوعا دراسيا في كل فصل و4 أسابيع الاختبارات، أما النموذج الثاني فيتضمن إلغاء إجازة منتصف الفصلين الأول والثاني والاكتفاء بإجازة منتصف العام لمدة أسبوعين، أما النموذج الثالث فيتضمن إلغاء إجازة منتصف الفصلين الأول والثاني والاكتفاء بإجازة منتصف العام ولمدة 3 أسابيع، وجاء النموذج الرابع كما هو معمول به هذا العام، إذ خصص أسبوع إجازة لمنتصف الفصل الأول وأسبوع للفصل الثاني وتحديد إجازة منتصف العام بأسبوع واحد فقط، فيما ألغى المقترح الخامس إجازة منتصف الفصل الأول، وتثبيت إجازة منتصف العام ومنتصف الفصل الدراسي الثاني بأسبوع واحد فقط.