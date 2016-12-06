وزارة التعليم تعيد النظر في إجازاتها الفصلية نتيجة الغياب المتكرر للطلاب..تعرف على النماذج المقترحة!

صحيفة المرصد : دفعت إحصاءات غياب الطلاب في الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي، وزارة التعليم إلى إعادة النظر في إجازاتها الفصلية التي أصبحت تمثل عبئا على العام الدراسي، نتيجة الغياب المتكرر للطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق تلك الإجازات.
وأشركت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب في تحديد النموذج الأفضل لأسابيع الدراسة والإجازات الفصلية، من خلال طرح 5 نماذج مقترحة لتنظيم الإجازات خلال منتصف الفصل الدراسي وإجازة منتصف العام حسب صحيفة “الوطن”.
النماذج المقترحة
يتضمن النموذج الأول إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني والاكتفاء بإجازة أسبوع واحد بين الفصلين و16 أسبوعا دراسيا في كل فصل و4 أسابيع الاختبارات، أما النموذج الثاني فيتضمن إلغاء إجازة منتصف الفصلين الأول والثاني والاكتفاء بإجازة منتصف العام لمدة أسبوعين، أما النموذج الثالث فيتضمن إلغاء إجازة منتصف الفصلين الأول والثاني والاكتفاء بإجازة منتصف العام ولمدة 3 أسابيع، وجاء النموذج الرابع كما هو معمول به هذا العام، إذ خصص أسبوع إجازة لمنتصف الفصل الأول وأسبوع للفصل الثاني وتحديد إجازة منتصف العام بأسبوع واحد فقط، فيما ألغى المقترح الخامس إجازة منتصف الفصل الأول، وتثبيت إجازة منتصف العام ومنتصف الفصل الدراسي الثاني بأسبوع واحد فقط.
تعليقات ( 21 )
جبال سديراسباب الغياب هو قصر مدة الاجازات المملكة اقل الدول اجازات للطلاب اكثر من تسعة اشهر دراسة في اجواء المملكة الحارة الطلاب واولياء امورهم بحاجة الى التقاط الانفاس
مشكلجيما النموذج الثالث فيتضمن إلغاء إجازة منتصف الفصلين الأول والثاني والاكتفاء بإجازة منتصف العام ولمدة 3 أسابيع،
مشكلجيانا مع الاقتراح 3 اجازه بين الفصلين 3 اسابيع
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
📒📙 ريما__Rima📙📒اجمل حصة احس بها ترفيه عن النفس هي الفنية ترسم وتلون وتضيع الوقت
المزن🌸الروتين ممل ومنفر لماادوام بكرة زي اليوم ومثل أمس!! المدارس نايمة ومافيها حيوية ولانشاط محفز 🌸
📒📙 ريما__Rima📙📒المفروض كل بعد حصة يكون به راحه مثل الفسحة و المدة 10 دقائق
📒📙 ريما__Rima📙📒أذكر يوم كنت ادرس غيابي كثير أكره المدرسة 😂
الحمدلله.....ياليت يكون يوم الخميس اجازه يصير عندهم خميس وجمعه وسبت ..وراح يستوعبو اكثر ويقل الغياب ..ويصيرو شطااار اكثرررر..اما كرف طول الاسبوع وماعندهم الا يومين..بس كانها يوم جمعه فقط لان السبت استعداد للدوام
📒📙 ريما__Rima📙📒وش الجديد معروف ببداية الدراسة يكون غياب اسبوع وبعضهم اسبوعين وقبل العطلة بأسبوع يكون به غياب
المزن🌸أسباب الغياب مو كثر الأجازة أو قلها ،غيرو المناهج اللي تجيب الهم مافيها حيوية ، طورو المعامل ، سوو لنا رحلات تعليمية منظمة لما أشوف عوامل تعرية على الطبيعة أفضل من قراتها في كتاب الجغرافيا !!🌸
📒📙 ريما__Rima📙📒معذورين لو غابو أثرت عليهم مواقع التواصل
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
المزن🌸كطالبات التركيز بس على المخالفات الشكلية مثل جاكيت شتوي ملون او حتى جزمة ملونه او ما شابه اعزكم الله ، طيب مو الأهم الاهتمام بسلوك الطالبة والتركيز على التغيرات اللي تلاحظها المرشدة الطلابية 🌸
أ د صالح بن سبعانقبل إتخاذ القرارات ...لا بد من طرح السؤال : لماذا يغيب الطلاب ؟
المزن🌸المدرسة اللي فيها تعليم وترفيه ماأظن الطالب بيغيب يوم عنها !! لكن المدرسة اللي تشعر الطالب وكأنه في مدرسه عسكرية تنفر الطالب من الحضور ويهرب منها بكثرة الغياب غيرمبالي بدرجات المواظبة !!! 🌸
عنترالظاهر ان اللي فرض هذه الاجازات هو هيئة السياحة نظرا لتعطل الفنادق والشقق لمدة اربعة أشهر في كل فصل ولذلك الظاهر انكم يالوزارة مالكم خص اعرفوا كيف تضبطون الطلاب بقرارات حازمه انا اوايد الاقتراح 3