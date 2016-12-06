شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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الرياض-عبد السلام الهليل
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تعليقات ( 26 )
القناص2لاهنت ياقلبن شكى من خويه/كم رأس من طعنات الأصحاب شايب
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه......
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّ🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺....
القناص2مازال فينا رباط الخيل معلمة / وفيك رباط اللؤم والعار
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّياصاحبـي لا تسمـع هـروج السفيه... دوّر على اللـي مسـتـواهم مستــواك....أحــذرك ! وأنـت النبيـه أبـن النبيـه ...من سولف في غيرك يسولف في قفاك 👌...
القناص2ان وحشتك المعالي فإنها دار عربة/ اوأنستك المخازي فإنها لك نسبة
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّكلن على نھجه تسوقه مساعيه... وكلن على مسعاه بانت نواياه....، أحدن على درب النقا في خطاويه ...وأحدن على درب الردى ما تعداه 💯....
القناص2تعليق 11 حسيبك الله التعيمم لايجوز النقاش والرأي مكفول للجميع ولكن هناك أناس لايعرفون لغة اﻷدب فضلا عن لغة الحوار الراقيه التى هي جزء من سلوك وتربيه وسعة افق وإدراك للواقع الذي يعيشه المجتمع وزمنه
أبو غيث - مكة المكرمةانت حبيبى للابد ما غيرك بقلبى احد// // // غيرك حبيبى فى عيونى واللة لا قام وقعد #أبلغ_بييّّت_في_القصيدة
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّيالله ياللي لـ غيرك ما أرتفع كفي ...ياللي خلقت البشر والنار والجنه ....طالبك رزقٍ يسد النوب ويكفي ....عن حاجة الناس والحقران والمنه ☝🏻️...
أبو غيث - مكة المكرمةداري ترّيح باا اا الي #إعلان
القناص2اخيلهم مع صحصح البيد وانتخو ومن دونهم صحراء سرابه تشايله
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّرفعت نفسي عن هزيلين الافعال ....وحشمت سمعي عن هروج الدنيه ....ماجور يا لساني عن الهرج لاطال.... ومحشوم عن نقل العلوم الرديه....
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّلاتطلب من احد انه يتابعك خل تغاريدك تجبر العالم على متابعتك ،، خلك النادر الفارق....
أبو غيث - مكة المكرمةاهديتنى هم وبلا واهديت لك حبك وغلا// // // وان كنت ناوى للعنى بقول انا اهلا هلا #أهلاً_هلا دخول
حسيبك الله❇❇❇لا يوجد في مجتمِعنا تفاهم ونقاش ولا مساحة لِ التعبير هناك فقط فرض آوامر ورأي متحجر وعِند كسر هذه القاعده نصبح بلا ادب.
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّدعوة لـ أمي و أمهاتكم : ربي أسعد قلبّ أمي ، وأدمه نابضاً راضيًا عنّي .....
القناص2رعى الله خلان تقافت ضعونهم اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيق أسايله
القناص2ماوجدت أحد في نفسه كبر إلا من مهانة يجدها في نفسه
القناص2لاتعتمد على رجل حتى تجربه عند الغضب
القناص2اتقوا من تبغضه قلوبكم يجب الحذر منه ﻷن قلبك دليلك حتى وإن رأيت منه التقرب وحسن الكلام ولطفه
القناص2يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّ"يارب أمّي" وأيّ شيء دون ذلك فهو هيّن"...
عدد التعليقات:7687
سـارونھَہّاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ...
ااببووححمموودد🎭🃏 المهرج رشيد 🎭🃏 ماذا تقصد بالشال الحجازي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊