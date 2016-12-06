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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

6 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
  • 1٬115
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

Cartoon image of a guy with brown hair wearing dark blue collared shirt paired with black pants and light gray shoes stands in front of a gray counter while handing out several green bills to the lady cashier with blonde hair wearing a light blue with red collared shirt
الجزيرة-فهد الجبيري

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الوطن-هنداي

11

الوطن-خالد



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص

    القناص2

    لاهنت ياقلبن شكى من خويه/كم رأس من طعنات الأصحاب شايب
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  2. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 11:46 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه......
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  3. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺....
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  4. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    القناص2

    مازال فينا رباط الخيل معلمة / وفيك رباط اللؤم والعار
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  5. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    ياصاحبـي لا تسمـع هـروج السفيه... دوّر على اللـي مسـتـواهم مستــواك....أحــذرك ! وأنـت النبيـه أبـن النبيـه ...من سولف في غيرك يسولف في قفاك 👌...
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  6. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص

    القناص2

    ان وحشتك المعالي فإنها دار عربة/ اوأنستك المخازي فإنها لك نسبة
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  7. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    كلن على نھجه تسوقه مساعيه... وكلن على مسعاه بانت نواياه....، أحدن على درب النقا في خطاويه ...وأحدن على درب الردى ما تعداه 💯....
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  8. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    القناص2

    تعليق 11 حسيبك الله التعيمم لايجوز النقاش والرأي مكفول للجميع ولكن هناك أناس لايعرفون لغة اﻷدب فضلا عن لغة الحوار الراقيه التى هي جزء من سلوك وتربيه وسعة افق وإدراك للواقع الذي يعيشه المجتمع وزمنه
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  9. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    انت حبيبى للابد ما غيرك بقلبى احد// // // غيرك حبيبى فى عيونى واللة لا قام وقعد #أبلغ_بييّّت_في_القصيدة
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  10. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    يالله ياللي لـ غيرك ما أرتفع كفي ...ياللي خلقت البشر والنار والجنه ....طالبك رزقٍ يسد النوب ويكفي ....عن حاجة الناس والحقران والمنه ☝🏻️...
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  11. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    داري ترّيح باا اا الي #إعلان
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  12. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    القناص2

    اخيلهم مع صحصح البيد وانتخو ومن دونهم صحراء سرابه تشايله
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  13. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    رفعت نفسي عن هزيلين الافعال ....وحشمت سمعي عن هروج الدنيه ....ماجور يا لساني عن الهرج لاطال.... ومحشوم عن نقل العلوم الرديه....
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  14. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    لاتطلب من احد انه يتابعك خل تغاريدك تجبر العالم على متابعتك ،، خلك النادر الفارق....
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  15. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    اهديتنى هم وبلا واهديت لك حبك وغلا// // // وان كنت ناوى للعنى بقول انا اهلا هلا #أهلاً_هلا دخول
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  16. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏لا يوجد في مجتمِعنا تفاهم ونقاش ولا مساحة لِ التعبير هناك فقط فرض آوامر ورأي متحجر وعِند كسر هذه القاعده نصبح بلا ادب.
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  17. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    دعوة لـ أمي و أمهاتكم : ربي أسعد قلبّ أمي ، وأدمه نابضاً راضيًا عنّي .....
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  18. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    رعى الله خلان تقافت ضعونهم اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيق أسايله
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  19. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    انسان منصف متى تدخل الصفحة❓❗️
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  20. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    القناص2

    ماوجدت أحد في نفسه كبر إلا من مهانة يجدها في نفسه
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  21. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 11:19 ص

    القناص2

    لاتعتمد على رجل حتى تجربه عند الغضب
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  22. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص

    القناص2

    اتقوا من تبغضه قلوبكم يجب الحذر منه ﻷن قلبك دليلك حتى وإن رأيت منه التقرب وحسن الكلام ولطفه
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  23. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص

    القناص2

    يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا
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  24. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    "يارب أمّي" وأيّ شيء دون ذلك فهو هيّن"...
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  25. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:7687

    سـارونھَہّ

    اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ...
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  26. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    ااببووححمموودد

    🎭🃏 المهرج رشيد 🎭🃏 ماذا تقصد بالشال الحجازي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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