السلطان قابوس في رسالة لملك البحرين: تمنياتي بالتوفيق للقمة الخليجية

صحيفة المرصد-واس:تسلَّم الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، رسالة خطية من السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة، إضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك، وتمنيات السلطان؛ بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين اليوم وغداً.

قام بتسليم الرسالة يوسف بن علوي بن عبدالله؛ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني، خلال استقبال ملك البحرين له في العاصمة المنامة.