السلطان قابوس في رسالة لملك البحرين: تمنياتي بالتوفيق للقمة الخليجية

صحيفة المرصد-واس:تسلَّم الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، رسالة خطية من السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة، إضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك، وتمنيات السلطان؛ بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين اليوم وغداً.
قام بتسليم الرسالة يوسف بن علوي بن عبدالله؛ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني، خلال استقبال ملك البحرين له في العاصمة المنامة.
تعليقات ( 39 )
مافهمتهل تعني رسالته انه كالعادة لن يحضر القمة
نعم نحن شعب واحدشعب خليجي واحد ياحاقد مت بغيضك
قلم العلمانيةقلم الحقيقة مافي سواقه هههههههه
سعودي🇸🇦وافتخرالى قلم الحقيقه كل دوله لها انظمتها وقانونها لاتتدخل دوله بدوله المقصود قوة دفاع للحدود عن المجوس والطامعين من القراصنه واقتصاد واحد لماذا لاتريد الاتحاد ضد المجوس المحتلين لجزر اماراتيه ههههههههههههه
قلم العلمانيةقلم الحقيقة مافي سينما هههههههه
حفظ الله عمانحفظ الله السلطان قابوس ورفع الله قدره وحفظ الله الاخوه الكرام شعب عمان الطيبين
سواق وايت مويةقلمنجي سافر لكربلاء وهناك في أحد الأسواق الشعبية المهتمة ببيع العطور والعود و ( المرواس ).شاهد على أحد زجاجات الوسك صورة لامرأة كربلائية ساترة الجسم على طول تهاوش مع البائع احتجاجآ على ذلك.
عدد التعليقات:16113
قلم الحقيقهلكن أخواننا العمانيين حالهم حال الاماراتيين ماعندهم تساهل مع هذه الأشكال لاكثر الله عينتها. على طول لقطوه وشالوه من علباه ولاوقف الا في مطار مسقط ترحيل على طول مع منعه من دخول السلطنة طول عمره.يستاهل.
سواق وايت مويةأيها القويلم خلك مع سليطينك
سعودي🇸🇦وافتخرلاتتعبون انفسكم ايها المفرقون فرق تسد هههههه حكام الخليج افهم منكم واعرف بمصالحه وسيوقعون الاتحاد تعاون خليجي صار له فوق ٣٠ سنه ماحد فرقهم من الاذناب الاباء ماهو الان اذناب احفاد هههههه
عدد التعليقات:16113
قلم الحقيقهأخونجي سافر لسلطنة عمان وهناك في أحد الأسواق الشعبية المهتمة ببيع العطور والعود بروائحه الطيبة الزكية.شاهد على أحد زجاجات المسك صورة لامرأة خليجية كاشفة الوجه على طول تهاوش مع البائع احتجاجآ على ذلك.
منصورالدين الاسلامي اللذي تتمتع به دول الخليج هويعلوبشأنهاإذاماتدخلت به ايران الفارسية واذنابهم الرافضةفالامةالإسلامية بخيروعزة.
kulالمجال الحيوي هو ما يلزم عمان أن تكون متناغمة في سياساتها مع دول الخليج ***
سعودي🇸🇦وافتخراللي يحبطون ويقول عمله وحريه ،، تضحكون على مين اهجدو ،،، الاتحاد قوة واحده للجيوش لحدود الخليج وبحره واقصاد واحد امام الدول ،، اما الدول لكل دوله سيادتها وامنها وقانونها وانظمتها ... حجتكم بااطله هههه
زائر70احنانعتبر اخوان ونكن كل الودوالمحبه للشقاء الخليجيين اللهم لاتفرق بيننا المشكله نخاف من تدخل الاخوان في شئؤن خواننا الاعزاء وتحدث مشاكل مانريد ان تحدث او مشاكل اقتصاديه والافضل الكل حرفي اموره الداخلي
سعودي🇸🇦وافتخرالاذناب لايريدون وهم على اعصابهم قبل الاجتماع لان الاتحاد يخلي الخليج اسد والمجوس فأر وقعو بارك الله بحكام الخليج الشعوب تريد الاتحاد ولا عزاء للاذناب وعملاء المجوس لاحظو بعص التعليقات اعرف عدوك عهههه
عدد التعليقات:16113
قلم الحقيقهالحرية التي نجدها في بعض دول الخليج العربي مطلب ضروري للانسان وانسانيته وحياته.لايقرب نحوها الأخونجي الكريه عدو الحياة بفكره وتشدده وممنوعاته وتحريماته يظل بعيدآ هناك معزول منبوذ.يشبع بقائمته السوداء.
سن توبسلطنة عمان لها 2000 سنه من قبل توحيد البلاد ومن قبل توحيد الخليج ويجيك واحد مدربي براسه يسب توجهها ولكن لاغرابه هذي سياسة ***
زينعمان احرار سواء انضموا إلى الاتحاد او رفضوا ..موقع عمان الإستراتيجي شافع لها فهي دولة هادية عكس العراق و سوريا
عدد التعليقات:16113
قلم الحقيقهأهم شيء أن يكون الفكر الأخونجي وأتباعه وعلى رأسهم الأخوان محاصرآ في منطقته ولاينتقل الى بعض دول مجلس التعاون التي تحاربه وتحارب دعاته. الامارات دولة تنبذ الارهاب ومن يدعو له لذلك أغلقت أبوابها تجاهه.
سن توبسلام معظم لسلطنة عمان ولــ قابوس الحكمة والسلام وحفظ الله خليجنا .
ابوسالمتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخرحتى لو لم تنظم عُمان الان الدول التي توافق سواء ٥ او ٤ تعمل الاتحاد وسنه سنتين ينضمون الباقي اذا شافو. العمله وين وصلت بالدول وعملتهم في تراجع هم الخسرانيين وعُمان موجوده بالتعاون الخليجي وبدرع الخليج
سعودي🇸🇦وافتخركونوا جميعاً يابني إذا اعترى & خطب ولا تتفرقوا آحـــادا تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً & وإذا افترقن تكسرت أفرادا
عدد التعليقات:4532
العنيدليس شرطا ان يكونوا معنا وليس شرطا ان يكون مبدأ تعاملنا مع الغير ان لم تكن معي فأنت ضدي .. فلكل دولة سيادتها وسياستها ومصالحها .. والله يوفق كل ابناء الخليج
زائر70دول الخليج تعتبردولة واحدة ولكن يكون اتحاد في القوة الدفاعيه والامنيه اما اتحاد الاقتصاد والعمله ليس في صالحنا لنه في فروقات في العمله والسوق الماليه ويصعب اندماجهاوفيه اشياء لن يقبلها اخواننا الخليجي
عبدالعزيز//مايبون جيش موحد *** ورغم ذلك ستتفق باقي دول الخليج عمان لاتريد الخليج حتى لاتزعل ***
روح ألالمالاخ رقم ( 7 ) نحن موقفنا واضح، ولن نكون عائقاً في أي شيء يريد إخواننا في الخليج أن يعملوه ولم يناسبنا، فليعملوا ما يريدون أن يعملوه، هذا تصريح وزير خارجية عمان يوسف بن علوي .الاتحاد بدون عمان اتوقع
ثاقبتعليق مخالف
عبدالله الناصر / حائلالمعوقات دائمآ مصدرها عمان نحن نحب هذا البلد الطيب واهله الطيبين الذين يبادلون الشعوب الخليجيه حب بحب وهذه حقيقة لاتقبل الجدليه اعملوا استفتاء للشعب العماني حيال الأتحاد وستجدون مايسركم مغلوب على امره
فارستعليق مخالف
كجمغلوتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخرالخليج شعوب متجانسه متصاهره متقدمين ومتطورين عن بقيه الدول بالعالم العربي والافريقي حكام محبوبين من شعوبهم الملك والقابوس والامير ماذا يمنع الاتحاد والامم تسن سكاكينها على الخليج للاستيلاء على خيرها
الازديتعليق مخالف
حنا كذلك نتمنى لسلطنة عمان التوفيقلكن الأهم من ذلك يجب الانضمام للاتحاد الخليجي ،، مهما كان دول الخليج تعتبر تكتل اقتصادي عسكري سياسي تنموي . وقد يتم تغيير الجنسية لمواطن خليجي بدل قطري وسعودي وكويتي وعماني واماراتي .
جحدرالاتحاد الخليجي قادم ربما يكون قريبا جدا وما هذي الرسالة الا للدلالة على ذلك
سعودي🇸🇦وافتخرالاتحاد لايحتاج الا الى عزيمه وجرة قلم هو الان مجلس تعاون خليجي يتحول فقط دفاع واحد بوزرات الدفاع اقتصاد واحد سوف يقفز الى السادس عالميا وعمله واحده تتخطى الدولار اوتنافسه مثل اليورو هل صعبه الى متى ؟
ااببووححممووددتكفى .. لازم تجي ⁉
REALITYيعني منيب جاي