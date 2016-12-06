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تعرف على الجندي الذي فقد بصره دفاعاً عن المسجد النبوي؟-صور

6 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص
تعرف على الجندي الذي فقد بصره دفاعاً عن المسجد النبوي؟-صور
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صحيفة المرصد: بعد رحلة علاج عاد الجندي حسام الصبحي للمدينة المنورة الذي ذهب بصره، إثر تفجير، نفذه أحد الأرهابيين، خلال إفطارهم بالقرب من “الحرم النبوي” في شهر رمضان ، ليستشهد أربعة من رجال الأمن كانوا معه ويصاب هو في عيناه.

“حسام بن صالح الصبحي” وفقا لموقع العربية نت  هو جندي في قوات الطوارئ الخاصة، 25 عامًا، أحد الجنود الخمسة الذين كانوا يتناولون الإفطار في شهر رمضان المبارك قرب الحرم النبوي، ويعد الناجي الوحيد من بين الخمسة من رجال الأمن.
كان الجندي يعمل في شركة ينبع، عشق الجندية منذ صغره وعمل فيها بالقرب من بيت الله الحرام. ويسكن في أحد المراكز التابعة لمحافظة بدر ذات التاريخ الإسلامي العريق والتي تقع إلى الجنوب الغربي لمنطقة المدينة المنورة.
وأصيب حسام الصبحي بجروح بالغة في يوم التفجير، وتم نقله لمستشفيات المدينة المنورة، قبل أن يتم إخلاؤه لمستشفى قوى الأمن بالرياض.
استشهد في الحادث أربعة من رفاقه الجندي هاني الصبحي والجندي عبدالمجيد الحربي والجندي محمد المولد والجندي عبدالرحمن الجهني.
بعد عودته قال والد الجندي، صالح الصبحي: “فرحتنا بعودة حسام لا توصف بعد أن منّ الله عليه بالشفاء مع دعواتنا أن يمن الله عليه بعودة بصره من جديد”، مضيفا: “فخور بما قدمه ابني من دفاع عن مقدساتنا وأرضنا الحبيبة”.

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    فيصل

    معوض خير بإذن الله في الدنيا والآخره
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  2. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 14:33 م

    عبدالعزيز اﻻنصاري

    حفظك الرحمن أيها البطل حسام وأتمنى ان يسمي شارع بآسمه او مدرسة في مدينة طيبة مدينة الحبيب محمد
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  3. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 14:20 م

    الزهراني9512

    رحم الله الشهداء ووفق الناجين للخير
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  4. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    غييييوووورررر

    الله يعوضك خير ياحسام الحربي
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  5. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله لا يرحم من تسبب في ازهاق هذه الانفس الطاهرة وقام بالاعتداء على حرم الله وعلى الامنين وعلى اخينا الصبحي .. عوضه الله بالجنة واخواني الشهداء
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  6. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    مابتقصر فيه دولتنا هذا من جنود الوطن وابنائه العاليين .
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  7. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 12:29 م

    محب أهل البيت

    ارجو من الله ان يبدلك بخير منها في الدنيا وفي جنان الفردوس الاعلى
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  8. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 12:29 م

    دعاء اللهم احفظني في بدني اللهم احفظني في سمعي اللهم احفظني في بصري ،الله يردلك بصرك ويرحم جنودنا الشهداء
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  9. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 12:20 م

    الهمداني

    ان تولد اعمى شي وان تصاب بالعمى شي اخر
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  10. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    المزيني

    والله يرحم اخويك الشهداء ويعوض اهلهم خيرا منهم ماماتو ذكراهم باقة عند اقدس البقاع وعند اهل طيبة الكرام مستحيل ينسونهم
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  11. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص

    ناصر بن محمد

    الله لايحرمك اجر الدارين
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  12. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:14525

    برق الحرم

    (((((( الله يشافيه .... ويبعد عنه كل مكروه .....يجب سرعة القصاص له وللشهداء .....الي اين انتهت الأمور في استهداف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟)))))))
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  13. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص

    أ د صالح بن سبعان

    بصره هو الذي فقده !
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  14. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص

    احمد عسيري

    عيناك باْذن الله تنظر لمقعدك عند مليك مقتدر اقسم لك يا عزيزي لقد ربح البيع نعم الشاري لحبيبتيك 🇸🇦👁👁🇸🇦
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  15. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص

    أبو محمد

    لا بأس وطهور ونور .. أسأل الله العظيم أن يخلف عليك في عينيك الجنة..
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  16. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    ااببووححمموودد

    لا يوجد أغلى من العينين .. قدمهما عربون محبه للبلد والحرمين وللإسلام والمسلمين .. أبشر بخير .
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  17. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص

    المزيني

    لاباس يالامير اجر وعافية باذن الله يرجع بصرك /اعمى البصر والبصيرة الخبل الي راح يفجر ماهو انت
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  18. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص

    منصور

    يالله إنك تعوضه خيربالدنياوالآخرة
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  19. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    زين

    تعليق مخالف
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  20. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إن شاء #الله ربح البيع أبا صالح.
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