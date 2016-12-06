تعرف على الجندي الذي فقد بصره دفاعاً عن المسجد النبوي؟-صور

صحيفة المرصد: بعد رحلة علاج عاد الجندي حسام الصبحي للمدينة المنورة الذي ذهب بصره، إثر تفجير، نفذه أحد الأرهابيين، خلال إفطارهم بالقرب من “الحرم النبوي” في شهر رمضان ، ليستشهد أربعة من رجال الأمن كانوا معه ويصاب هو في عيناه.
“حسام بن صالح الصبحي” وفقا لموقع العربية نت هو جندي في قوات الطوارئ الخاصة، 25 عامًا، أحد الجنود الخمسة الذين كانوا يتناولون الإفطار في شهر رمضان المبارك قرب الحرم النبوي، ويعد الناجي الوحيد من بين الخمسة من رجال الأمن.
كان الجندي يعمل في شركة ينبع، عشق الجندية منذ صغره وعمل فيها بالقرب من بيت الله الحرام. ويسكن في أحد المراكز التابعة لمحافظة بدر ذات التاريخ الإسلامي العريق والتي تقع إلى الجنوب الغربي لمنطقة المدينة المنورة.
وأصيب حسام الصبحي بجروح بالغة في يوم التفجير، وتم نقله لمستشفيات المدينة المنورة، قبل أن يتم إخلاؤه لمستشفى قوى الأمن بالرياض.
استشهد في الحادث أربعة من رفاقه الجندي هاني الصبحي والجندي عبدالمجيد الحربي والجندي محمد المولد والجندي عبدالرحمن الجهني.
بعد عودته قال والد الجندي، صالح الصبحي: “فرحتنا بعودة حسام لا توصف بعد أن منّ الله عليه بالشفاء مع دعواتنا أن يمن الله عليه بعودة بصره من جديد”، مضيفا: “فخور بما قدمه ابني من دفاع عن مقدساتنا وأرضنا الحبيبة”.
تعليقات ( 20 )
فيصلمعوض خير بإذن الله في الدنيا والآخره
عبدالعزيز اﻻنصاريحفظك الرحمن أيها البطل حسام وأتمنى ان يسمي شارع بآسمه او مدرسة في مدينة طيبة مدينة الحبيب محمد
الزهراني9512رحم الله الشهداء ووفق الناجين للخير
غييييووووررررالله يعوضك خير ياحسام الحربي
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله لا يرحم من تسبب في ازهاق هذه الانفس الطاهرة وقام بالاعتداء على حرم الله وعلى الامنين وعلى اخينا الصبحي .. عوضه الله بالجنة واخواني الشهداء
عدد التعليقات:2581
سهممابتقصر فيه دولتنا هذا من جنود الوطن وابنائه العاليين .
محب أهل البيتارجو من الله ان يبدلك بخير منها في الدنيا وفي جنان الفردوس الاعلى
الهمدانيان تولد اعمى شي وان تصاب بالعمى شي اخر
المزينيوالله يرحم اخويك الشهداء ويعوض اهلهم خيرا منهم ماماتو ذكراهم باقة عند اقدس البقاع وعند اهل طيبة الكرام مستحيل ينسونهم
ناصر بن محمدالله لايحرمك اجر الدارين
عدد التعليقات:14525
برق الحرم(((((( الله يشافيه .... ويبعد عنه كل مكروه .....يجب سرعة القصاص له وللشهداء .....الي اين انتهت الأمور في استهداف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟)))))))
أ د صالح بن سبعانبصره هو الذي فقده !
احمد عسيريعيناك باْذن الله تنظر لمقعدك عند مليك مقتدر اقسم لك يا عزيزي لقد ربح البيع نعم الشاري لحبيبتيك 🇸🇦👁👁🇸🇦
أبو محمدلا بأس وطهور ونور .. أسأل الله العظيم أن يخلف عليك في عينيك الجنة..
ااببووححممووددلا يوجد أغلى من العينين .. قدمهما عربون محبه للبلد والحرمين وللإسلام والمسلمين .. أبشر بخير .
المزينيلاباس يالامير اجر وعافية باذن الله يرجع بصرك /اعمى البصر والبصيرة الخبل الي راح يفجر ماهو انت
منصوريالله إنك تعوضه خيربالدنياوالآخرة
زينتعليق مخالف
أبو غيث - مكة المكرمةإن شاء #الله ربح البيع أبا صالح.