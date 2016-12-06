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بالفيديو:فنانة مصرية تغادر الاستوديو بعد سخرية مقدمي البرنامج من وزنها

6 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
بالفيديو:فنانة مصرية تغادر الاستوديو بعد سخرية مقدمي البرنامج من وزنها
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صحيفة المرصد:رفضت فنانة مصرية استكمال مقابلة معها في أحد البرامج وغادرت الاستوديو غاضبة على الهواء مباشرة، بعدما شعرت أن مقدمي البرنامج يسخرون من وزنها وشكلها .

وكان برنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة”، الذي يقدمه ثلاثة من الإعلاميين ويذاع على قناة “الحياة” استضاف الفنانة شيماء سيف.وأشار أحد المقدمين إلى أنها شيماء سيف وعدت جمهورها بأن ستخضع لريجيم قاس من أجل فقدان وزنها الزائد، وقال شكلك الحالي قبل الريجيم ام بعده .وأثارت سخرية الاعلاميين الثلاث استياء الفنانة سيف مما اضطرها إلى مغادرة الاستديو.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    اس اس

    هذه من البرامج المنسوخه من الغرب على الهواء ومع الجمهور وحريه لكن بااحترام ماهو كذا مصخره وضحك على النفس يعنى يقول ويضحك من حاله فعلا الاعلامين المصريين اليوم للاسف دون المستوى بس اعظم جيش وام الدنيا
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  2. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    سبحان الله الي لابس نظارة تسكن منها منتقدا نفسو اول مقابلة واسألة بايخة
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  3. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 14:29 م

    الثقفي

    عادي حتى هو مثلها واعلب شعبهم نفس***
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  4. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    الثقفي

    هم مصدقين نفسهم ان دمهم خفيف بالعكس مافيه اثقل دم منهم مع سخافتهم
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  5. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    يا استاز قلم الحكيكه دي فنانه ومش مزيعه نفسي اعرف انته بتفهم من فين هيء هيء هيء هيء
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  6. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    سامية

    خنبوقه يقول مذيعه هههههه مذيعه ههههههه وش عرفك يا خنابق هههههه مسوي نفسه فاهم كل شيء ههههههه
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  7. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    تمزح تمزح

    تمزح تمزح تمزح ورجعت من نفسها وكملت اللقاء
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  8. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 13:18 م

    حسن

    اعلام منحط وسافل
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  9. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    مأساة ، أصبح الاعلام المصري ، إعلام سفلقة وتريقة وبغبغة ورغي وحكي فاضي ، شعب رغاي وكثير حكي ، صدق فيهم عمرو بن العاص .
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  10. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 12:56 م

    امين تفليسة

    احسن شي سوته خرجت وتركت الاستديو والخمه اللي فيه
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  11. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 12:55 م

    فريدة شوقي

    ***ابو نظارات يستخف دمه مادري مين لاعب عليه وقاله انه نحيف
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  12. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 12:52 م

    جنـوبيــة 🌻🌻

    خنبوقة هذي ضيفة بالبرنامج ممثلة مو مذيعة المذيع رجل اللي يسار الشاشة وياليت لا تعلق وانت ماعندك فكرة عن الموضوع والأشخاص بقعى تصوعك
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  13. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 12:48 م

    غاير على بلدي

    صدقت كان شعب مصري يمتاز بخفة الدم وفرفشة والآن تغير حال صار شعب نكدي ويحب النكد
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  14. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 12:46 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    سخيفين ، ما أقول إلا الله يبلاكم في انفسكم ، الله قادر ان يمسخكم
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  15. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 12:36 م

    اقسم بالله

    ابو نظارات ثقيل دم صدق ومسوي فيها كومدي . عيب هذي الحركات قدام الجمهور . وبعدين اللي يعززوله ثقال دم وسخيفين مثله .
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  16. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 12:34 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    يبدو أن الجو كان مشحون جدآ ضد هذه المذيعة من قبل زملائها المتواجدين معها وهاك ترسبات ماضية لازالت داخل النفوس لهم معها.وهذه فرصة لهم لاتعوض للنيل والاقتصاص منها.المفروض تكون شجاعة ولاتهرب من أمامهم.
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  17. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 12:14 م

    الهمداني

    الوزن الزائد مو زين
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  18. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 12:09 م

    يا ثقل دمهم

    في السابق كان الشعب المصري يمتاز بخفة الدم اما الآن فهم اثقل دم الشعوب العربية.
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  19. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 12:08 م

    ولد الظهيرة

    وش دعوى الزعل مو اول ناس يمسخرونها ويوم كانت مع رامز مولع النار ما خلى ولا بقى .. والا عشان الرز فيذاك اكثر او علشانهم توهم جديدين في الاعلام ما اتقبلتهم
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  20. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    ***وتــــــــــــــــــهــــــــــــــــريج
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  21. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    الله يصلح الحال

    المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال تعالى "...ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن..."
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  22. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    غرم الله

    مجموعة سخفاء يستخفون دمهم
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  23. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    احمد عسيري

    شعب الله يكون بعونه من إعلامه الوضيع في رسالته ( الفقر في كل بيت )
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  24. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 12:00 م

    يقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ}
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  25. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 12:00 م

    أبوعجرم

    هي جابته لنفسها
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