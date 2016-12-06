بالفيديو:فنانة مصرية تغادر الاستوديو بعد سخرية مقدمي البرنامج من وزنها

صحيفة المرصد:رفضت فنانة مصرية استكمال مقابلة معها في أحد البرامج وغادرت الاستوديو غاضبة على الهواء مباشرة، بعدما شعرت أن مقدمي البرنامج يسخرون من وزنها وشكلها .
وكان برنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة”، الذي يقدمه ثلاثة من الإعلاميين ويذاع على قناة “الحياة” استضاف الفنانة شيماء سيف.وأشار أحد المقدمين إلى أنها شيماء سيف وعدت جمهورها بأن ستخضع لريجيم قاس من أجل فقدان وزنها الزائد، وقال شكلك الحالي قبل الريجيم ام بعده .وأثارت سخرية الاعلاميين الثلاث استياء الفنانة سيف مما اضطرها إلى مغادرة الاستديو.
تعليقات ( 25 )
اس اسهذه من البرامج المنسوخه من الغرب على الهواء ومع الجمهور وحريه لكن بااحترام ماهو كذا مصخره وضحك على النفس يعنى يقول ويضحك من حاله فعلا الاعلامين المصريين اليوم للاسف دون المستوى بس اعظم جيش وام الدنيا
عدد التعليقات:2524
توووووونسيةسبحان الله الي لابس نظارة تسكن منها منتقدا نفسو اول مقابلة واسألة بايخة
الثقفيعادي حتى هو مثلها واعلب شعبهم نفس***
الثقفيهم مصدقين نفسهم ان دمهم خفيف بالعكس مافيه اثقل دم منهم مع سخافتهم
رحمه ⭐⭐⭐يا استاز قلم الحكيكه دي فنانه ومش مزيعه نفسي اعرف انته بتفهم من فين هيء هيء هيء هيء
ساميةخنبوقه يقول مذيعه هههههه مذيعه ههههههه وش عرفك يا خنابق هههههه مسوي نفسه فاهم كل شيء ههههههه
تمزح تمزحتمزح تمزح تمزح ورجعت من نفسها وكملت اللقاء
حسناعلام منحط وسافل
عدد التعليقات:2581
سهممأساة ، أصبح الاعلام المصري ، إعلام سفلقة وتريقة وبغبغة ورغي وحكي فاضي ، شعب رغاي وكثير حكي ، صدق فيهم عمرو بن العاص .
امين تفليسةاحسن شي سوته خرجت وتركت الاستديو والخمه اللي فيه
فريدة شوقي***ابو نظارات يستخف دمه مادري مين لاعب عليه وقاله انه نحيف
جنـوبيــة 🌻🌻خنبوقة هذي ضيفة بالبرنامج ممثلة مو مذيعة المذيع رجل اللي يسار الشاشة وياليت لا تعلق وانت ماعندك فكرة عن الموضوع والأشخاص بقعى تصوعك
غاير على بلديصدقت كان شعب مصري يمتاز بخفة الدم وفرفشة والآن تغير حال صار شعب نكدي ويحب النكد
❤️ محب صدام حسين ❤️سخيفين ، ما أقول إلا الله يبلاكم في انفسكم ، الله قادر ان يمسخكم
اقسم باللهابو نظارات ثقيل دم صدق ومسوي فيها كومدي . عيب هذي الحركات قدام الجمهور . وبعدين اللي يعززوله ثقال دم وسخيفين مثله .
عدد التعليقات:16121
قلم الحقيقهيبدو أن الجو كان مشحون جدآ ضد هذه المذيعة من قبل زملائها المتواجدين معها وهاك ترسبات ماضية لازالت داخل النفوس لهم معها.وهذه فرصة لهم لاتعوض للنيل والاقتصاص منها.المفروض تكون شجاعة ولاتهرب من أمامهم.
الهمدانيالوزن الزائد مو زين
يا ثقل دمهمفي السابق كان الشعب المصري يمتاز بخفة الدم اما الآن فهم اثقل دم الشعوب العربية.
ولد الظهيرةوش دعوى الزعل مو اول ناس يمسخرونها ويوم كانت مع رامز مولع النار ما خلى ولا بقى .. والا عشان الرز فيذاك اكثر او علشانهم توهم جديدين في الاعلام ما اتقبلتهم
الله يصلح الحالالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال تعالى "...ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن..."
غرم اللهمجموعة سخفاء يستخفون دمهم
احمد عسيريشعب الله يكون بعونه من إعلامه الوضيع في رسالته ( الفقر في كل بيت )
أبوعجرمهي جابته لنفسها