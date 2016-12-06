السبهان: إيران جلبت الدمار لسورية والعراق.. وما يربط دول الخليج ليس علاقات سياسية

صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن دول مجلس التعاون متنبهة للخطر الإيراني في المنطقة، وأن التماسك الخليجي في أفضل مراحله وأقوى من أي وقت مضى.

وأشار السبهان، في تصريحات لـ”الحياة” أن الجولة الخليجية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الإمارات وقطر والبحرين والكويت، “جولة غير مستغربة، وفيها تحقيق لمصالح الشعوب الخليجية”.

وانتقد السبهان، التدخلات الإيرانية في المنطقة، مشددًا على أنها جلبت الدمار لسورية والعراق وهدمت العلاقات بين الفلسطينيين واللبنانيين، والحقيقة أن كل دولة توجد إيران فيها يوجد الدمار والخراب ومهددات الوطن الواحد، وهذا هو الهدف الإيراني.

وبشأن إقرار الاتحاد الخليجي٬ قال السبهان قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ۳۷ التي تستضيفها المنامة اليوم٬ إن ما يجمع الخليجيين أكبر مما يفرقهم٬ والمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية واحدة٬ ودول الخليج سترى ما يسرها في هذه القمة.

كما ثمّن جولة خادم الحرمين الحالية للدول الخليجية، قائلًا:” جولة الملك سلمان غير مستغربة، وهذا ما عودتنا عليه القيادات الخليجية في التواصل في ما يخدم مصالح دولها وشعوبها، وهذا يبين العلاقات الوثيقة والارتباط المباشر بين شعوب دول الخليج العربي، ونتمنى مزيداً من هذا التعاون”.