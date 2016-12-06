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السبهان: إيران جلبت الدمار لسورية والعراق.. وما يربط دول الخليج ليس علاقات سياسية

6 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
السبهان: إيران جلبت الدمار لسورية والعراق.. وما يربط دول الخليج ليس علاقات سياسية
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صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن دول مجلس التعاون متنبهة للخطر الإيراني في المنطقة، وأن التماسك الخليجي في أفضل مراحله وأقوى من أي وقت مضى.
وأشار السبهان، في تصريحات لـ”الحياة” أن الجولة الخليجية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الإمارات وقطر والبحرين والكويت، “جولة غير مستغربة، وفيها تحقيق لمصالح الشعوب الخليجية”.
وانتقد السبهان، التدخلات الإيرانية في المنطقة، مشددًا على أنها جلبت الدمار لسورية والعراق وهدمت العلاقات بين الفلسطينيين واللبنانيين، والحقيقة أن كل دولة توجد إيران فيها يوجد الدمار والخراب ومهددات الوطن الواحد، وهذا هو الهدف الإيراني.
وبشأن إقرار الاتحاد الخليجي٬ قال السبهان قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ۳۷ التي تستضيفها المنامة اليوم٬ إن ما يجمع الخليجيين أكبر مما يفرقهم٬ والمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية واحدة٬ ودول الخليج سترى ما يسرها في هذه القمة.
كما ثمّن جولة خادم الحرمين الحالية للدول الخليجية، قائلًا:” جولة الملك سلمان غير مستغربة، وهذا ما عودتنا عليه القيادات الخليجية في التواصل في ما يخدم مصالح دولها وشعوبها، وهذا يبين العلاقات الوثيقة والارتباط المباشر بين شعوب دول الخليج العربي، ونتمنى مزيداً من هذا التعاون”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    سامر

    تعليق مخالف
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  2. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 13:44 م

    زينب...ت 5

    كل مافعله الخميني لشيعة العراق (اضرحة )يتعبدون حولها.وحسينيات بل (حزينيات ) .يتصارخون و(يخمشون ) ووجوههم فيها..تملأ طرقاتها شعارات طائفيه وصورخمينيه. بعض الشيعة في العراق مساكين مغلوب على أمرهم.
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  3. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 13:36 م

    زينب...

    إيران خربت العراق وسوريا نعم ..ولكن بأيدي الاذناب الخونه.دمروا اوطانهم .فهم دواعش ولائهم للولي الإيراني السفيه..وليس لحكامهم...المشكلة مشكلة فكر وعقيدة
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  4. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هذه نتائج عدم الاستماع للناصحين من الخيرين والدعاة كسفر الحوالي وغيره عندما كان يحذر من التواجد الايراني المجوسي بالخليج .. وكان زوار السفارات ينبحون على المخلصين ويسمونه بالطائفيين وانهم ضد الوطنية !
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  5. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    عبدالله الناصر / حائل

    ثامر السبهان لم نراه ضمن الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين في جولته الخليجيه استغرب ذلك وهو الوزير للشئون الخليجيه ومع ذلك نجده يقول اشياء كثيره حتى تجاوز وزير الخارجيه بلقاؤته
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  6. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 12:54 م

    زائر

    الايرانيين والمجوس جايين لنا وبكل قوه خصوصا بعد سيطرتهم على العراق وسوريا ولبنان وطبعا بعد ان خذلنا اخوتنا هناك لو كنا دعمناهم لما تقدم التتار المجوسي
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  7. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    نعم صحيح ، الله يوفقك ، اشتغلهم ، جننهم يالسبهان ، طير النوم من عيونهم ، مايقتل ملالي إيران غير الاعلام القوي الناجح الذي يصل مسامعهم ويقض مضاجعهم ،
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  8. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 12:48 م

    انظرو الوكيل (( خامنئي )) يحكم العراق وهو الحاكم الفعلي .. فماذا قدم لشيعة العراق

    هل بنى المدارس .هل شيد الطرق .هل بنى المستشفيات .هل ابتعث الطلاب .هل امن الكهرباء والماء والطاقه هل طور العلم هل طور الرياضه .. هل وهل .. سؤال (( خااااص )) بأهل العقول الرزينه لن نجد مثل حكام الخليج
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  9. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 12:37 م

    احمد باش

    وش دخلنا في العراق ولبنان..فهؤلاء يقدسون الفرس..
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  10. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    جحدر

    إيران لديها مشروع سياسي وليس كما يروج البعض للتشيع فهي تريد أن تكون مسيطرة على بعض الدول العربية فاستقطبت القطيع بالتشيع قال هتلر يوما لو الحزب النازي بصيغة دينية لسيطرت على العالم
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  11. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    من تحت الماء

    التعاون مابوه مثلوه بالقصيم والاتحاد قوة والنصر عالمية والطاقية طاقية
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  12. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 12:07 م

    غرم الله

    دولة الفرس المجوس النجوس اهل شر منذ الازل تاريخهم يشهد بذلك منذ الارهابي الاول ابوللؤللؤه الى الحاخامنئي الان قبحهم الله وقبح من يشايعهم ويتوافق معهم
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