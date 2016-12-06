القتل تعزيراً لـ 15 مداناً من أفراد خلية التجسس لصالح إيران

صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية بحق 32 متهماً ينتمون لخلية تجسس لصالح إيران، وحكمت بالقتل تعزيراً لـ 15 منهم بعد ثبوت تهم الخيانة العظمى، واثنان لم تثبت إدانتهم، وسجن البقية مدد متفاوتة ما بين 6 أشهر إلى 25 سنة مع المنع من السفر، وعقدت المحاكمة بحضور أهالي المتهمين وممثل حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
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تعليقات ( 38 )
سامرهذي الاخبار اللي تثلج الصدر خونه عملاء انجاس اعداء لبلدنا اقسم بالله لو تمكنت ايران منا لاسمح الله لذبحونا ذبح الخراف حلالاه لو يسلموني واحد ولا اثنين انفذ حد الله فيهم...
قدم الحقيقة مذهول من هول الصدمهالشعب السعودي اليوم فرحان وعيد بمقتل العملاء
قدم الحقيقة اعمل نفسك ماشفتنعم نعم لقتل هملاء ايران
المزينياتمنى سرعة تنفيذ الحكم هؤلاء في رقابهم دماء كل رجل امن قتل او اصيب في الداخل وعلى الحدود
ع . الحربيالمفروض أن لا يتم قتلهم ولكن يتم حرقهم وهم أحياء
صاملوحضور وسائل الاعلام ؟؟؟؟ اي اعلام هذا على المريخ والا وين ؟
فهـــــــــدالمفروض جميع من ورد اسمه ان يتم قتلهم جميعا *** ايران لا بارك الله فيهم الخونه
اطياف راحلةالتعزير ... يعني ذبح بسكين ولا بالرمي ولا بالتقطيع .
الناقدأتمنى سرعة تنفيذ الحكم باسرع وقت ليكونوا عبرة للخونه ،،
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتاحسن قرار تم اتخاذه ضد هذه الزمرة الفاسدة من الخونة اذناب ايران المجوس لعنة الله عليهم وعلى كل كلب ينبح على دولة التوحيد
الحقبانيعلم متي تنفيذه هنا الاحكم الاتصدر الابعد سنوات يعني بسرع تنفيذه علم من خائن واطنه ومن سرقه وطنه يدفن حي علم ومن سرقه ارض الحكومه كيف يكون وضع علم
عدد التعليقات:14525
برق الحرم((((((لاتزال الاحكام تعصم دماء الخونة .......50 % اعدام)))))))))
المحتارهذا جزاء من خان وطنه وغيرهم الكثير في السجون أتمنى تنفيذ حكم اﻷعدام فيهم جميعآ في اسرع وقت حتى تشفى قلوب المواطنين الشرفاء الذين هم يعتزون في دينهم ووطنهم ومليكهم .حفظك الله ياوطنا من شر اﻷعداء.
كان قصيتوهمكان قصيتوهم كلهم السبب خيانة الوطن والتامر ضده يستدعي القتل تفوه عليهم خونه
سعودي🇸🇦وافتخروهل فيه اعظم من خيانه وطن ويكونون عيون لاعداء الوطن وهم يعيشون بيننا وياكلون من خيرات الوطن لو فيه عقوبه اكثر من القتل لاتكفي بحقهم اذناب المجوس وعبدة الاوثان لهم خزي بالدنبا،، واحرقهم الله بجهنم
Samكلهم مجوس** الله عليهم ايران عندهم إغلاء من بلدهم اللي عيشهم هم واولادهم . الى جهنم .
رانياعاش الوطن والموت للخونة
ابوخالد الدماميستاهلون ، خيانة الوطن الغالي وتهديد أمنه يستحق مرتكبها الاعدام
شايميالله بسرعه نفذو حتى يهجد الاخرين .
همساتحسبي الله عليهم وعلى من جندهم يارب ترد كيد المجوس في نحورهم وياهازم الاحزاب اهزمهم وشتت شملهم واقطع دابرهم ،،
منصوراللهم اهلك هؤلاءالإرهابيين قاتلهم الله انايؤفكون
منصوراللهم اهلك هؤلاءالإرهابيين قاتلهم الله انايؤفكون
عدد التعليقات:2581
سهمخيانة الوطن لايكفي فيها القتل ألف 1000 مرة ، ولكن هم استحقوها بجدارة ، من يحون وطنه فلا بقاء له على وجه الأرض ولا في الوطن العزيز الذي رضع منه وفيه خيراته ... تباً لكم ....!!!!!!!!!!!
محب آل البيتخونة كخياتة بن العلقمي
اسمرعبريستاهلون .. تخون بلدك من اجل ماذا ؟
علي. العمرياي. احد. بخوان. بلده. يجب. قتله. الحمد. الله. بلدي. افضل. بلد.
البيروقراطيالسيف الاملح بعنق هولاء الخونه
كاره الروافضالى جهنم وبئس المصير
علي. العمريالله. لا. يرحمهم. من. خان. الوطن. ليسه. به. خير
واضحالمفروض المجموعة بالكامل تقتل اي شخص تجسس او شارك او ساعد او تستر او شجع العمل القذر العفن يستحق اقصى العقوبة فالمفروض جميعهم للسيف بتذكرة حجز مؤكدة الى حبيبهم الخميني صاحب فتوة تفخيذ الرضيعة
عدد التعليقات:580
ابونواف...ندعوالله من تثبت عليه هذه الفعل الدني ان يتم تثبيت الحكم والقصاص منه وجميع الخونه الذين باعو وطنهم في زمن الامن مقابل طائفية خبيثه ومالاً قذر ودوله مارقه ايران التي تعدم ابنها بتهمة التجسس الكاذبه
سبهللإذا ثبتت إدانتهم فيستاهلون الاصطفاف مع الأعداء جريمة عظمى تستحق القتل لمرتكبها
أنا مسلمالمفروض قتل وصلب
ابو ماهرتنفيذأحكام الله فيهم مجرمون خونه أذناب إيران ماهو الثمن الذي قبضوه من المجوس مقابل تدمير وطني وشعبي.وطني ياقوم مالنا بديل سواه كل من تسول له بيع وطنه بثمن بخس هذا جزائه وغير حد الله ينفذبهم لا نقبل.
عدد التعليقات:29
سلمان البقميهؤلاء الخونة والعملاء لإيران الإرهابية يستحقون القتل وترمى جثثهم النجسة مع الكلاب.. من يخون دينه ووطنه لا يستحق العيش في هذا البلد الطاهر.. كلنا رجال أمن ضد المفسدين والشرذمة المجرمة..
ابوبنيانخل إيران تنفعهم
الهمدانيالتجسس موزين
غرم اللهكلهم اعطوهم السيف بلاش السجن اهل غدر وخيانه لايستحقون الحياه