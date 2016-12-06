  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القتل تعزيراً لـ 15 مداناً من أفراد خلية التجسس لصالح إيران

6 ديسمبر, 2016 , 12:07 م
القتل تعزيراً لـ 15 مداناً من أفراد خلية التجسس لصالح إيران
  • 3٬535
  • 38
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية بحق 32 متهماً ينتمون لخلية تجسس لصالح إيران، وحكمت بالقتل تعزيراً لـ 15 منهم بعد ثبوت تهم الخيانة العظمى، واثنان لم تثبت إدانتهم، وسجن البقية مدد متفاوتة ما بين 6 أشهر إلى 25 سنة مع المنع من السفر، وعقدت المحاكمة بحضور أهالي المتهمين وممثل حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.



تعليقات ( 38 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 14:48 م

    سامر

    هذي الاخبار اللي تثلج الصدر خونه عملاء انجاس اعداء لبلدنا اقسم بالله لو تمكنت ايران منا لاسمح الله لذبحونا ذبح الخراف حلالاه لو يسلموني واحد ولا اثنين انفذ حد الله فيهم...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    قدم الحقيقة مذهول من هول الصدمه

    الشعب السعودي اليوم فرحان وعيد بمقتل العملاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    قدم الحقيقة اعمل نفسك ماشفت

    نعم نعم لقتل هملاء ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    المزيني

    اتمنى سرعة تنفيذ الحكم هؤلاء في رقابهم دماء كل رجل امن قتل او اصيب في الداخل وعلى الحدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    ع . الحربي

    المفروض أن لا يتم قتلهم ولكن يتم حرقهم وهم أحياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    صامل

    وحضور وسائل الاعلام ؟؟؟؟ اي اعلام هذا على المريخ والا وين ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    فهـــــــــد

    المفروض جميع من ورد اسمه ان يتم قتلهم جميعا *** ايران لا بارك الله فيهم الخونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 13:36 م

    اطياف راحلة

    التعزير ... يعني ذبح بسكين ولا بالرمي ولا بالتقطيع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    الناقد

    أتمنى سرعة تنفيذ الحكم باسرع وقت ليكونوا عبرة للخونه ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    احسن قرار تم اتخاذه ضد هذه الزمرة الفاسدة من الخونة اذناب ايران المجوس لعنة الله عليهم وعلى كل كلب ينبح على دولة التوحيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    الحقباني

    علم متي تنفيذه هنا الاحكم الاتصدر الابعد سنوات يعني بسرع تنفيذه علم من خائن واطنه ومن سرقه وطنه يدفن حي علم ومن سرقه ارض الحكومه كيف يكون وضع علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 13:21 م
    عدد التعليقات:14525

    برق الحرم

    ((((((لاتزال الاحكام تعصم دماء الخونة .......50 % اعدام)))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    المحتار

    هذا جزاء من خان وطنه وغيرهم الكثير في السجون أتمنى تنفيذ حكم اﻷعدام فيهم جميعآ في اسرع وقت حتى تشفى قلوب المواطنين الشرفاء الذين هم يعتزون في دينهم ووطنهم ومليكهم .حفظك الله ياوطنا من شر اﻷعداء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    كان قصيتوهم

    كان قصيتوهم كلهم السبب خيانة الوطن والتامر ضده يستدعي القتل تفوه عليهم خونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  15. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 13:02 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وهل فيه اعظم من خيانه وطن ويكونون عيون لاعداء الوطن وهم يعيشون بيننا وياكلون من خيرات الوطن لو فيه عقوبه اكثر من القتل لاتكفي بحقهم اذناب المجوس وعبدة الاوثان لهم خزي بالدنبا،، واحرقهم الله بجهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 13:01 م

    Sam

    كلهم مجوس** الله عليهم ايران عندهم إغلاء من بلدهم اللي عيشهم هم واولادهم . الى جهنم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    رانيا

    عاش الوطن والموت للخونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    ابوخالد الدمام

    يستاهلون ، خيانة الوطن الغالي وتهديد أمنه يستحق مرتكبها الاعدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 12:57 م

    شايم

    يالله بسرعه نفذو حتى يهجد الاخرين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 12:54 م

    همسات

    حسبي الله عليهم وعلى من جندهم يارب ترد كيد المجوس في نحورهم وياهازم الاحزاب اهزمهم وشتت شملهم واقطع دابرهم ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    منصور

    اللهم اهلك هؤلاءالإرهابيين قاتلهم الله انايؤفكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    منصور

    اللهم اهلك هؤلاءالإرهابيين قاتلهم الله انايؤفكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    خيانة الوطن لايكفي فيها القتل ألف 1000 مرة ، ولكن هم استحقوها بجدارة ، من يحون وطنه فلا بقاء له على وجه الأرض ولا في الوطن العزيز الذي رضع منه وفيه خيراته ... تباً لكم ....!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 12:48 م

    محب آل البيت

    خونة كخياتة بن العلقمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    اسمرعبر

    يستاهلون .. تخون بلدك من اجل ماذا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    علي. العمري

    اي. احد. بخوان. بلده. يجب. قتله. الحمد. الله. بلدي. افضل. بلد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 12:30 م

    البيروقراطي

    السيف الاملح بعنق هولاء الخونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 12:28 م

    كاره الروافض

    الى جهنم وبئس المصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 12:26 م

    علي. العمري

    الله. لا. يرحمهم. من. خان. الوطن. ليسه. به. خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 12:26 م

    واضح

    المفروض المجموعة بالكامل تقتل اي شخص تجسس او شارك او ساعد او تستر او شجع العمل القذر العفن يستحق اقصى العقوبة فالمفروض جميعهم للسيف بتذكرة حجز مؤكدة الى حبيبهم الخميني صاحب فتوة تفخيذ الرضيعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 12:25 م
    عدد التعليقات:580

    ابونواف...

    ندعوالله من تثبت عليه هذه الفعل الدني ان يتم تثبيت الحكم والقصاص منه وجميع الخونه الذين باعو وطنهم في زمن الامن مقابل طائفية خبيثه ومالاً قذر ودوله مارقه ايران التي تعدم ابنها بتهمة التجسس الكاذبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    سبهلل

    إذا ثبتت إدانتهم فيستاهلون الاصطفاف مع الأعداء جريمة عظمى تستحق القتل لمرتكبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 12:21 م

    أنا مسلم

    المفروض قتل وصلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 12:16 م

    ابو ماهر

    تنفيذأحكام الله فيهم مجرمون خونه أذناب إيران ماهو الثمن الذي قبضوه من المجوس مقابل تدمير وطني وشعبي.وطني ياقوم مالنا بديل سواه كل من تسول له بيع وطنه بثمن بخس هذا جزائه وغير حد الله ينفذبهم لا نقبل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:29

    سلمان البقمي

    هؤلاء الخونة والعملاء لإيران الإرهابية يستحقون القتل وترمى جثثهم النجسة مع الكلاب.. من يخون دينه ووطنه لا يستحق العيش في هذا البلد الطاهر.. كلنا رجال أمن ضد المفسدين والشرذمة المجرمة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  36. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 12:12 م

    ابوبنيان

    خل إيران تنفعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 12:11 م

    الهمداني

    التجسس موزين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 12:09 م

    غرم الله

    كلهم اعطوهم السيف بلاش السجن اهل غدر وخيانه لايستحقون الحياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم