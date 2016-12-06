شاهد.. ملكة جمال تونس تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل!

صحيفة المرصد: حالة من الجدل انتابت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تتويج إحدى الفتيات في مسابقة ملكة جمال تونس لسنة 2016، وذهب بعضهم للتشكيك في أحقية الفتاة في نيل اللقب بسبب ما اعتبروه ظلماً وتعسفاً على باقي المشتركات اللاتي يتفوقن عليها في معايير الجمال، على حد قولهم.

وتساءل المغرد “وجدي الحمدي” قائلًا:” هذه ملكة جمال تونس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله”، فيما قال “أيمن ولد نعيمة”: هههههه ملكة جمال تونس طلعت جمال بيدو، رغم التأخير المتعمد إلى الآن الشيشانية رابحة التونسية ههههههه حبيت نحايل مع بنت بلادي وللأسف تخسر”.

في السياق قالت المغرد “سميرة خيري”: ملكة جمال تونس عندها خوصة الزين ههه باش تنافس على ملكة جمال الكون”.

يشار إلى أن المشتركة الشابة آمنة عبد الهادي -20 عامًا- طالبة سنة أولى فنون جميلة من محافظة صفاقس جنوباً قد حصدت لقب ملكة جمال تونس لهذه السنة بعد منافسة استمرت لنحو ثلاثة أشهر مع 15 فتاة أخرى من مختلف محافظات الجمهورية في النسخة الـ 15 من التظاهرة.

يذكر أن الحاصلة على لقب ملكة جمال تونس لهذا العام ستشارك في ما بعد ضمن مسابقة ملكة جمال الكون وتتنافس على اللقب العالمي رفقة مشاركات من دول أخرى.

