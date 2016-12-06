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شاهد.. ملكة جمال تونس تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل!

6 ديسمبر, 2016 , 13:02 م
شاهد.. ملكة جمال تونس تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل!
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صحيفة المرصد: حالة من الجدل انتابت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تتويج إحدى الفتيات في مسابقة ملكة جمال تونس لسنة 2016، وذهب بعضهم للتشكيك في أحقية الفتاة في نيل اللقب بسبب ما اعتبروه ظلماً وتعسفاً على باقي المشتركات اللاتي يتفوقن عليها في معايير الجمال، على حد قولهم.
وتساءل المغرد “وجدي الحمدي” قائلًا:” هذه ملكة جمال تونس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله”، فيما قال “أيمن ولد نعيمة”: هههههه ملكة جمال تونس طلعت جمال بيدو، رغم التأخير المتعمد إلى الآن الشيشانية رابحة التونسية ههههههه حبيت نحايل مع بنت بلادي وللأسف تخسر”.
في السياق قالت المغرد “سميرة خيري”: ملكة جمال تونس عندها خوصة الزين ههه باش تنافس على ملكة جمال الكون”.
يشار إلى أن المشتركة الشابة آمنة عبد الهادي -20 عامًا- طالبة سنة أولى فنون جميلة من محافظة صفاقس جنوباً قد حصدت لقب ملكة جمال تونس لهذه السنة بعد منافسة استمرت لنحو ثلاثة أشهر مع 15 فتاة أخرى من مختلف محافظات الجمهورية في النسخة الـ 15 من التظاهرة.
يذكر أن الحاصلة على لقب ملكة جمال تونس لهذا العام ستشارك في ما بعد ضمن مسابقة ملكة جمال الكون وتتنافس على اللقب العالمي رفقة مشاركات من دول أخرى.

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تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    فالعيون معروف جمالها لايقاوم عند المرأة. فكيف نست هذا الأمر هذه التونسية .طيب عيونك ماهي حلوة كل واحدة منها متخالفة مع الأخرى واحدة شرق والأخرى غرب.روحي اعملي وزنية لها وتعالي ادخلي المسابقة.
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  2. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    سويميه تنكت فقاقيعيون ؟؟ وفيه ناس مرضى خنابيقيون يلاحقون المريض خنبوقه ويعطونه لايكات لأن الطيور على اشكالها تقع
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  3. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    وسنونها بعد عيونها تحتاج الى ارجاع الصفة الأمامية الجسرين العلوي والسفلي الى الداخل قليلآ مع الوزنية أيضآ حتى تتناسب مع ملامح الوجه أثناء الضحكة والابتسامة. حينها ربما تنجح بالواسطة.
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  4. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    أكثر شيء جلب عليها عدم النجاح عيونها غير طبيعية. لو ذهبت لطبيب عيون قبل المسابقة لعمل وزنية لها كان يمكن تاخذ المركز العاشر ناجحة بتقدير مقبول.
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  5. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:1318

    سامية

    أكثر المصوتون فقاقيعيون فتأتي النتائج فقاقيعية همن يزعلون 😂😂😂
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  6. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    خبير

    من وجهة نظري هي اجمل من ملكات جمال تونس خلال الخمس سنوات السابقة.
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  7. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 14:38 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    البنت كيوت وليس بلا جمال بل هي كيوت وجميلة لكن لا ترتقي لمستوى ملكة جمال تونس لانو هناك أجمل منها بكثير على كل مبروك عليها
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  8. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    تركي

    المهم ندخل الجنه
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  9. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    عجيب

    البنت جميلة و تستاهل اللقب واللي ينتقدونها اتمنى اشوف صورهم الشخصية يمكن زعلانين انهم اجمل منها.
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  10. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:1318

    سامية

    الحق القوة والبقاء للأصلح 😂
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  11. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    احمد باش

    تونس بلد الجمال ولهجتهم جميلة..و بناتهم خقق👍👍👍
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  12. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    لكل من يتكلم على النقد هذه الفتاة نحن لا ننتقد جمالها بل ننتقد من اختارها لأنه هناك من اجمل منها باميال للاسف نحن العرب اذا ما عندك واسطة لا تمشي أمورك في أغلب الاشياء
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  13. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    ********
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  14. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    تعليق مخالف
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  15. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 14:02 م

    الواسطة دخلت كل شيء
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  16. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    رسولكم قدوة لكم

    شيئين لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد : - خلقة الله واعراض البشر .
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  17. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    محب المرصد

    لكل من سخر من خلقة الله .هل انت اتعييب الخالق ام المخلوق !!
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  18. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 13:49 م

    زائر المرصد

    نحن نعيب الخلق وننسى أن الخالق هو الله الذي صور كل شيء و أراد ان يكون هكذا وأن المخلوق لا حول له و لا قوة أمام عظمة الخالق كما ننسى أيضا أن الكمال لله وحده فنعيب الناس و ننسى عيوبنا
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  19. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 13:47 م

    بكرا تشوفون الاسبانين المتناقضين اصحاب الوجهين يركضون وراها ويعرضون عليها الزواج
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  20. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 13:41 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    هالحين يتطامرون أثرياء الخليج يخطبونها يصدقون انها جميلة 😂 وتاركين بناتهم اللي جمالهم أصيل
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  21. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    الله المستعان

    وغضب منها رسوله صلى الله عليه وسلم كالتعييب على شخص بسبب شكل وجهه او الحبوب التي في وجهه او انفه او كبر اذنيه او شكل جسمه اوكرشه وكبر بطنه او سمنه او مشيته حرام على الانسان ان يسخر من ما خلق الله
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  22. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 13:36 م

    الله المستعان

    عادة الاستهزاء بشخص من اجل شكله او لونه و السخرية منه والضحك عليه او التعييب على على ماخلق الله سبحانه وتعالى عادة بغيضة ووضيعة وخلق سيء من اخلاق البشر ومن اشد الحرام والامور التي حرمها الله
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  23. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    التونسيات كلهم على بعضهم مافيهم من الجمال ولاشيءيذكر.حتى ** لايتنازل أن يتم وصفهم به.هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء.أقرب جيران لهم في الجمال المغربيات زوجمال الكون السعوديات.
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  24. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    اخر الزمان

    هذي من نتائج سوء استغلال مواقع التواصل اصبح الناس يستخدمون مواقع التواصل للسخرية من فلان والسب في فلان والشتم في فلان والاساءة لفلان وتشوية صورة فلان ...من حقك ان تبدي رأيك لكن لا تسخر من خلقة الله.
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  25. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    الى الوراء ايها العرب ، تعلموا واصنعوا وقارعوا الكبار بالقوة والعلم ، لا بالعري والجمال الزائف .
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  26. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    فهد

    دا الحين اللي يسخر منها اليست خلقة الله؟ جاوب ثاني نبي نشوف خشتك انت ياالمتسخر
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  27. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    احذر

    كل انسان محاسب عن كلمة كتبها يوم لا ينفع مالاً ولا بنون
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  28. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 13:17 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    امحق .. بالله هل هذه اذواق لجنة الاختيار ام ان هناك واسطة فوق اللجنة لإجبار الاخرين على قبول هذه الاشكال مع ان فيه من هو اطلق منها جمالاً ودلالاً ونعومة وفوق هذا كله طراوة ولعوب دعوب
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  29. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 13:10 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله أصبح كل شي بالواسطة حتى في مسابقة الجمال لكن نسو أن الجمال يكشف غشهم مهما خبو الحقيقة
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  30. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    يقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ}
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  31. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 13:08 م

    أبو شنب

    اكيد البضاعة الي تحت ذو جوده عالية
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  32. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    اين انتم من

    قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم
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