بالفيديو: ماذا قال 4 عسكريين أشقاء يرابطون بالحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني!

صحيفة المرصد: عبر أربعة أشقاء عسكريين في مواقع مختلفة بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، ضمن قوات الحرس الوطني التي تدافع عن الوطن- عن سعادتهم بالوجود والمرابطة مع إخوانهم في مواقع الذود عن حياض الوطن وحماية المقدسات.

ووفق تقرير مصور لقناة “سكاي نيوز عربية” بثّه المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه في “تويتر” أمس الإثنين، أكدوا أن وجودهم مع بعض في خندق واحد على الحدود السعودية – اليمنية يزيدهم قوة، ويرفع من روحهم المعنوية لبذل مزيد من التضحية.

وطلب المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه بتخلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي عن العمل السياسي، والخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة 10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما.