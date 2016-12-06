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بالفيديو: ماذا قال 4 عسكريين أشقاء يرابطون بالحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني!

6 ديسمبر, 2016 , 12:19 م
بالفيديو: ماذا قال 4 عسكريين أشقاء يرابطون بالحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني!
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صحيفة المرصد: عبر أربعة أشقاء عسكريين في مواقع مختلفة بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، ضمن قوات الحرس الوطني التي تدافع عن الوطن- عن سعادتهم بالوجود والمرابطة مع إخوانهم في مواقع الذود عن حياض الوطن وحماية المقدسات.

ووفق تقرير مصور لقناة “سكاي نيوز عربية” بثّه المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه في “تويتر” أمس الإثنين، أكدوا أن وجودهم مع بعض في خندق واحد على الحدود السعودية – اليمنية يزيدهم قوة، ويرفع من روحهم المعنوية لبذل مزيد من التضحية.

وطلب المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه بتخلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي عن العمل السياسي، والخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة 10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 14:54 م

    بدر

    تعليق مخالف
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  2. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 14:33 م

    المسافر

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  3. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    الزهراني9512

    حفظ الله جميع المرابطين جميعكم ذخر وفخر للأمة . ونقول نحن كذلك مستعدون للمشاركة اذا طَلب منا ولي الامر . سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله
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  4. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 13:22 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يحفظهم ويرعاهم
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  5. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:1318

    سامية

    الله يحميهم ويهزم من يعاديهم 🌹🇸🇦
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  6. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 12:57 م

    همسات

    الله ينصرهم ويحفظهم ويدحر عدوهم ويردهم سالمين غانمين منصورين ووليدي وعيال المسلمين اجمعين ،، ادعوا لهم جميعا لجيشنا ومرابطينا وجنودنا وضباطنا يارب تحفطهم وتنصرهم نصر عزيز مقتدر
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  7. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    محمد علي عسيري

    اسال الله ان يحفظهم بحفظه وجميع زملائهم في اي مكان . وانا افتخر بأن لي 3 من الابناء جميعهم بالحد الجنوبي فنسأل الله تعالى ان يحفظهم وينصرهم على عدوهم ويسدد رميهم وان يخذل عدوهم انه على ذالك لقدير
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  8. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    احمد عسيري

    الله يسعد في الدارين من على الطيب رباكم
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  9. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 12:33 م

    محمد الغامدي

    اسال اللخ في علاه نصرا مؤزرا لأل سعود وحكومتهم وعساكرهم وأن يجعل اعداءهم من ايران الى العراق الى اليمن مغنما لهم وان يحفظ جنودنا البواسل فوق كل ارض وتحت كل سماء ليرفعوا راية التوحيد خفاقة منتصرين
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  10. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 12:32 م

    حماك الله ياوطني

    كفو ياابطال بارك الله فيكم الله يعطيكم العافية
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  11. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 12:32 م

    نايـــف الـــعنزي

    كفوو الله بيض الله وجيهكم ***
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  12. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 12:30 م

    غرم الله

    استودعناهم الله الذي لاتضيع ودائعه اللهم احفضهم واحفظ زملائهم من شر الاشرار واهلك دولة المجوس ومن يشايعهم يا الله
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  13. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 12:29 م
    عدد التعليقات:580

    ابونواف...

    الله يحفظهم ويحمي جميع منسوبي القوات المسلحة...
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