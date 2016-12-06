بالفيديو: ماذا قال 4 عسكريين أشقاء يرابطون بالحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني!

صحيفة المرصد: عبر أربعة أشقاء عسكريين في مواقع مختلفة بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، ضمن قوات الحرس الوطني التي تدافع عن الوطن- عن سعادتهم بالوجود والمرابطة مع إخوانهم في مواقع الذود عن حياض الوطن وحماية المقدسات.
ووفق تقرير مصور لقناة “سكاي نيوز عربية” بثّه المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه في “تويتر” أمس الإثنين، أكدوا أن وجودهم مع بعض في خندق واحد على الحدود السعودية – اليمنية يزيدهم قوة، ويرفع من روحهم المعنوية لبذل مزيد من التضحية.
وطلب المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني على حسابه بتخلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي عن العمل السياسي، والخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة 10 سنوات، وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما.
تعليقات ( 13 )
بدرتعليق مخالف
المسافرتعليق مخالف
الزهراني9512حفظ الله جميع المرابطين جميعكم ذخر وفخر للأمة . ونقول نحن كذلك مستعدون للمشاركة اذا طَلب منا ولي الامر . سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله يحفظهم ويرعاهم
عدد التعليقات:1318
ساميةالله يحميهم ويهزم من يعاديهم 🌹🇸🇦
همساتالله ينصرهم ويحفظهم ويدحر عدوهم ويردهم سالمين غانمين منصورين ووليدي وعيال المسلمين اجمعين ،، ادعوا لهم جميعا لجيشنا ومرابطينا وجنودنا وضباطنا يارب تحفطهم وتنصرهم نصر عزيز مقتدر
محمد علي عسيرياسال الله ان يحفظهم بحفظه وجميع زملائهم في اي مكان . وانا افتخر بأن لي 3 من الابناء جميعهم بالحد الجنوبي فنسأل الله تعالى ان يحفظهم وينصرهم على عدوهم ويسدد رميهم وان يخذل عدوهم انه على ذالك لقدير
احمد عسيريالله يسعد في الدارين من على الطيب رباكم
محمد الغامدياسال اللخ في علاه نصرا مؤزرا لأل سعود وحكومتهم وعساكرهم وأن يجعل اعداءهم من ايران الى العراق الى اليمن مغنما لهم وان يحفظ جنودنا البواسل فوق كل ارض وتحت كل سماء ليرفعوا راية التوحيد خفاقة منتصرين
حماك الله ياوطنيكفو ياابطال بارك الله فيكم الله يعطيكم العافية
نايـــف الـــعنزيكفوو الله بيض الله وجيهكم ***
غرم اللهاستودعناهم الله الذي لاتضيع ودائعه اللهم احفضهم واحفظ زملائهم من شر الاشرار واهلك دولة المجوس ومن يشايعهم يا الله
عدد التعليقات:580
ابونواف...الله يحفظهم ويحمي جميع منسوبي القوات المسلحة...