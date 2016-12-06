بعد استخدام روسيا الفيتو ضد مشروع الهدنة في حلب.. الخارجية المصرية تعلق

صحيفة المرصد: أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، بياناً رسمياً، تعلق فيه على رفض مجلس الأمن لمشروع قرار الذي قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا ويطالب بهدنة 7 أيام في حلب وإنهاء القتال في أنحاء سوريا، وذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.
وجاء في بيان الوزارة : “تعقيباً على عدم تبنى مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر واسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية الى أبناء الشعب السوري، تؤكد وزارة الخارجية أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لا سيما وأن مصر قد بذلت جهداً كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرّت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.”
وأضاف البيان: “كانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد بذلت جهوداً مضنية على مدار الأسابيع الأخيرة لتحقيق التوافق المطلوب على مشروع القرار إيماناً من جانب مصر بأولوية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب، واتساقاً مع الموقف المصري الواضح منذ بداية الأزمة بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، وأن يسمو الجميع فوق أي اعتبارات، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى دون تحقيق الهدف المطلوب.”
واختتمت الوزارة البيان: “وتأمل مصر ان يستمر مجلس الأمن في الاضطلاع بمسئولياته تجاه الشعب السوري، ويواصل جهوده من اجل التوصل الى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية في حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق.”
CNN
تعليقات ( 39 )
💎🎀سُندُسمن أكبر أسرار "النجاح" أن تخوض الحياة بلا كلل👌
وهابي سابقمصر السيسي تمر بأسوأ فترة في علاقاتها الخارجية مع دول العالم ورغم ذلك وزير الخارجية مستمر في منصبه ! ! !
ع . الحربيما فائدتكم يا جماعة السيسي في الدنيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طبعاً لا شيء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
F15ياخي ركزوا على مشاكل بلدكم أفضل لكم وبعدين تدخلوا في مواضيع دولية الله يرحم ايامك يا حسني مبارك
من تحت الماءتبون رز مابوش رزززز
مؤرخ عتيق***منافقة ، ما يطل لها رز إيراني ، بدءت كأنها حريصة على دم السوريين ، ما رأيت اكذب من هذه الدولة في حياتي
المثاليتعنت الروس ونقض الفيتو في كل مره هل ورائه خطط او مشروع ضد المسلمين نسال الله ان يسلط على روسيا من لا يرحمهم ومن بني جلدتهم ويشغلهم في انفسهم عن ديار المسلمين ويجعل المصائب والكواراث تتوالى عليهم
عبدالعزيز//للاسف في الاشهر القادمه ستسلم المعارضة سلاحها للنظام بعد الخذلان الذي تلاقيه من المجتمع الدولي وحفاظا على ارواح السوريين من القتل والجوع نصر الله الشعب السوري واهلك الله روسيا وايران واذنابهم
عليوهذا التصريح يؤيد روسيا لاستخدامها الفيتو...من بعدك يامبارك مصر لم تعد مصر حتى مرسي اعتبره كان يسير في الطريق الصحيح
احمداهم شي انكم بذلتم جهودا مضنيه لمشروع القرار الذي استخدم فيه الفيتو,,,والقرار السابق كان صوتكم لصالح روسيا ضد الشعب السوري !!!
A.awadكـلـو ( خـوابــير ) روســـيا أحـســن لكـم من الــرز .... الـعـرب أغـبـياء المـعـطـي للــرز ... ومـكـال الـخـوابــيـر ...!!!!!
اطياف راحلةللاسف اصبح دور مصر هامشيا بالمنطقة واصبحت المملكة وقطر هما الدولتان البارزتان بمنطقتنا العربية ..مصر دولة عربية كبيرة بتاريخها وسكانها وموقعها لكن للاسف لم تجد الشخص المناصب لتمثيلها بالمحافل الدولية
جبال سديرافهمو ماتقولة الخارجية المصرية \ تقول ان بعض الدول اصرت على طرحة باالصيغة الحالية اي ان مصر ترغب في اجراء تعديلات علية بما يتماشى مع رغبة روسياء يعني ياروسياء ترى انا معكم وارغب في تعديل القرار
الحكاية مدروسةوموقفكم معلن رسميا من كل ما يدور في سوريا وما يلاقيه الشعب السوري من قتل وتدمير.
كبتشينوغادروالمعلقين الطيبين والمخضرمين!!!!والسبب الخنبوقي بأسائاته المستمرة للجميع .وتعليقاته الأستفزازية للمعلقين وهو المناسب هنا كما تراه المرصد وهذا خطاء عموما !!لف مبروك عليكم الخنبوقي.الوداع مع السلامة
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالهدنة دائماً تطبق اذا حصل هناك تقدم للمجاهدين والثوار بل ويجبرون على قبولها .. اما اذا تقدم الخونه من المجوس والنصيرية بدعم من الروس الملحدين فإن الهدنة مرفوضة !!
فارسرجع حطها في التسرع من بعض الدول التي ارادت عرض الهدنه بحلتها هذه وكانه يجد مخرج للروس بأستخدامهم الفيتو ...شفتم انهم خلاص مافيهم خير حتى وان صوتت روسيا ضد مقترهم برضهم راضين لعبه قذره من بلحه واعوانه
عدد التعليقات:59
ana wbasحسبنا الله ونعم الوكيل ، لاتستهينوا بالدعاء فلقد كان سنة الرسل والانبياء عند كل مصيبة وشدة ، دعاء ايوب ودعاء ذاالنون ودعاء ابراهيم ودعاءنوح ودعاء محمد عليهم الصلاة والسلام
خالدين بريدةبيان خرابيطي بيان لا هو شجب ولا هو إستنكار بيان رعديدي تحاول فيه مصر أن تمسك العصا من النص - من جهة طبطبة عبيطة على الإنسانية ومن جهة تستميت كي لا تزعل روسيا بالمختصر بيان رمادي رخيص مش أبيض ولا أسود
الصولجانالمشكلة ليست هنا ولكن بعد طرد بشار بإذن الله سوف تأتي حكومة وتحسن علاقتة بالصين وروسيا المفروض لانسى موقف من قتل شعبنا واهلنا ولكننا امة امعه لانعرف نقتص لحقوقنا ممن وقف ضدنا وساعد المجرمين ضدنا
تبوك الوردهياكر على الظالم تدور الدواير
حسنكذاب ... شكري الد اعداء السعوديه
عدد التعليقات:1318
ساميةشكرا مصر العروبة 🌹❤️
ابونادر*** ولم تكن لديهم الشجاعة ليسموا الأشياء با اسمها أصبحت **وشكري
ماحدفيه مثل بيقول يقتل الاقتيل ويمشي بجنازته علينا يا بتوع الرز
خالدكذابين وبيانكم كذاب تقصفون الشعب السوري بقواتكم الموجودة بسوريا وترحوا تقدموا وقف الحرب لدخول المساعدات اي كذب يا مصريين يا محتلين الارض السعودية تيران وصنافير
ابونادريا سيسي... كانت مصر تتغنى بالامن القومي العربي... هاهو الأمن العربي يذبح بيد روسيا و ميليشيات ايران... لا تتغنى أيها ***بالامن العربي لتقلد مبارك اطال الله عمره
Samكذابين أيها الانقلابيين . اذ أنتم صادقين اسحبو المرتزقة من جيشكم إللي يدعم قوات النصيري الأسد في حلب .
المجدحسبنا الله ونعم الوكيل ، لاتستهينوا بالدعاء فلقد كان سنة الرسل والانبياء عند كل مصيبة وشدة ، دعاء ايوب ودعاء ذالنون ودعاء ابراهيم ودعاءنوح ودعاء محمد عليهم الصلاة والسلام
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينحسبنا الله ونعم الوكيل في طاغية الشام واعوانه
عدد التعليقات:2581
سهمتعليق بارد ، ليس فيه أقل قدر من الإنسانية أو الشعور بمعاناة الشعب السوري ومايعانيه من ويلات السلحة الفتاكة التي تقذفه بها طائرات روسيا وبشار ، بالشعبي : أمحق تعليق .
ااببووححممووددحتى أسفها لم تبديه إتجاه روسيا، قد يكون خوف من عواقب الأمور .. مصر لن تستطيع التحليق بدون العرب ، والسعودية على وجه الخصوص ⁉
السياسة والتحركات الدوليةلها سياسيين متخصصين يحركون الملفات الدولية باحترافية ، حكومتنا الله يحفظها تعرف متى تتحرك ، سياسة السعودية تتميز بالنفس الطويل وعدم الاستعجال . وتتحرك وتتفاوض مع دول عضمى مثل امريكا وروسيا والصين .
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامهههههه
محب آل البيتهل الجيش المصري مشارك في قتل السوريون مع بشار النعجة
سلطان البيشيلن تعود مصر العروبه كـ سابق عهدها و فيها هذا المدعو " سيسي " ❗️ ما هذا البيان الضعيف والذي فيه تنصَّل من المسؤولية العربية الإسلامية إتجاه إخواننا المضطهدين في سوريّا ⁉️ ملاحظه ؛ لست إخوانياً
السياسة والتحركات الدوليةلها سياسيين متخصصين يحركون الملفات الدولية باحترافية ، حكومتنا الله يحفظها تعرف متى تتحرك ، سياسة السعودية تتميز بالنفس الطويل وعدم الاستعجال . وتتحرك وتتفاوض مع دول عضمى مثل امريكا وروسيا والصين .
عاصم عبداللهالدب الروسي لا يمكن الوثوق به وها هو نظام السيسي يشرب من نفس الكأس ظنا منه بأن روسيا ستنساق خلفه كما فعل هو معها من قبل المتزر بروسيا عريان يا عم السيسي