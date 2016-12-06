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“عامل النظافة” يكشف عن حجم الهدايا التي تلقاها.. ومغرد بريطاني : أريد أن أعيش في المملكة أرض الأحلام

6 ديسمبر, 2016 , 13:04 م
“عامل النظافة” يكشف عن حجم الهدايا التي تلقاها.. ومغرد بريطاني : أريد أن أعيش في المملكة أرض الأحلام
  • 7٬014
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صحيفة المرصد: كشف عامل النظافة الخمسيني -“نزرول عبدالكريم”- عن حجم العطايا التي قدمت له بعد انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحًا أنه تلقى 6 أطقم ذهبية و7 أجهزة جوال، و10 أكياس أرز أهداها له عدد من التجار، مؤكدًا أنه سيعطيها لزوجته وابنته وأولاده الثلاثة.

وأبدى عامل النظافة وهو من بنجلاديش سعادته حيال لفتة المواطنين وكرمهم، قائلا: “كل الاحترام والتقدير للشعب السعودي على هذا الكرم والإنسانية”، ومشيراً إلى أنه ينتظر موافقة الشركة التي يعمل بها للذهاب إلى العمرة شكراً لله على نعمه والخير الذي منَّ عليه به.

وكان أحد المغردين قد نشر صورة العامل وسخر منه على موقع “تويتر”، وهو يطالع الأطقم الذهبية في “بترينة” بأحد المحلات بالرياض، في المقابل قام آخرين بالبحث عنه وأمطروه بالأموال والهدايا.

وأثار “عبدالكريم” أهتمام الصحف العربية والعالمية، حتى أنه تصدر صحيفة “الديلي ميل البريطانية” التي روت قصته بداية من السخرية عليه حتى إمطاره بالهدايا من قبل السعوديين. فيما شارك أحد البريطانيين على خبر عامل النظاقة قائلا عبر “تويتر”: “أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”.

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تعليقات ( 74 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 74
    6 ديسمبر, 2016 , 15:10 م

    اسمرعبر

    العامل هذا اعرفه يعمل بأسواق طيبة وقيمة الأموال التي أعطاها إياه فاعلي الخير فاقت التصور لدرجة انه يستطيع الرجوع لبلده وفتح مشروع كبير يدر عليه الأموال . الله الرازق والمعطي والكريم وهذا المسكين يستحق
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  2. 73
    6 ديسمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:428

    ♨ليالي نجد ♨

    جزاهم الله خيرا . سخر هذا المسكين من عامل النظافة وانعم الله عليه بالعطايا والهدايا وهو تحمل الازر والاثم
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  3. 72
    6 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    بدون اسم

    الله يجزاهم الف خير لتعاطفهم معه ومساعدتهم له وتفاعلهم مع هذا الانسان المسكين المتغرب الذي يتعب ويشقى ويتحمل الاهانة لأجل لقمة العيش..ولكن علينا ان نلتفت لأهل البلد ونساعد المحتاجين من أهل البلد !
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  4. 71
    6 ديسمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:1318

    سامية

    صادق البريطاني🌺❤️🇸🇦 المملكة 🇸🇦❤️🌺أرض الأحلام لكن حاليا للذكور فقط ولو ساقت المرأة فإنها بلد الأحلام بالتمام😇🌹
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  5. 70
    6 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    محمد الزهراني

    الحمد لله الذي سخر له اصحاب القلوب النقيه ونعوذ بالله من الذي يستهزء ويسخر من الضعفاء والفقراء ونقول لهم اتقوا الله والدنيا تدور
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  6. 69
    6 ديسمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:1318

    سامية

    المفروض الهدايا عبارة عن مبلغ مالي يوضع في حسابة لحمايته ويحول لعياله بسهولة ماذا سيستفيد من أكياس الرز وطقوم الذهب ممكن تنسرق بسهولة ولو راح يبيعها انتقصوها 😇
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  7. 68
    6 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    اللي عطوه أطقم ذهب الله يجزاهم خير ، الآسيويين يحبون الذهب وله قيمته عندهم
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  8. 67
    6 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل بلاد الإسلام هي بلاد الأحلام فلا أمريكا ولا أوربا ولا اليابان بعظمة وتقدم ورقي بلاد الإسلام فلا مسجونين ولافقراء ولا مشردين لا مستاجرين الكل ينعم بالعدل والخيرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 66
    6 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    فيصل

    سبحان الله الي جعل المستهزئ سبب في رزقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 65
    6 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    محق

    نقول للذين يقولون هياط الهياط هو الذي يبذر الأموال على قنوات العهر وإفساد المجتمع أخلاقيا والكرة واومدربيها ومحترفيها وللذين يريدون الشهرة بتصوير أنفسهم وذكر أسمائهم علنا وبكم تصدق لااعني من يحفز لصدق
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  11. 64
    6 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    ابو شدا

    الي مو فاهم لا يعلق جزاء الله خيراً من اسعد هذا البائس الفقير. تفاعلوا معه رداً لكرامته بعد أن تطاول علي سفيه وصوره لأن لا حول له ولا قوه . ورب ضارة نافعه هذا من شعب طيب يرد كرامت هذا المسكين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 63
    6 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    محق

    على شأن انه مطوع مع ذقن وسني واضح من وجهه ولانزكيه على الله الإيمان وذقنه هذا ذقن رجل سني ليس ذقن معمم يهودي أو مجوسي اوصوفي مبتدع يعني أكثر الذين يحبهم الله هم الذين يتبعون كتابه وسنة نبيه صلى الل
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  13. 62
    6 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    ابو سليمان

    إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 61
    6 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    حقيقه مره

    البريطاني يقول "أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”..هدفهم فلوس وهدايا " هذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبية او مواطنة تتزوج من اجنبي"
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  15. 60
    6 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    ابوطلال العنزي

    مشاعرنا ليست نظام يرصد كلّ مقصر ، ولكن عندما تعلم عن فقيرٍ، فأنها ستدفعنا للمساعدة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 59
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    عادل

    بعض المعلقين من العمالة المخالفة موب عاجبهم وتعلموا لهجتنا يقولون هياط ههههههههههه هذه إنسانية وليس هياط يا ........
    لا يعجبني(2) اعجبني(14)
  17. 58
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    ابو شدا

    إلى المسبار....... انت لاتعرف القصد من وراء هذا. امسك عليك لسانك احوجك الله إلى غيره لتعلم أيه الأحمق قدر الحاجه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 57
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    يالطيف

    ارض الاحلام ليست مدحه مشكلتنا خلينا العالم يشوف كيف حنا تحركنا اعلام وليس..... يعلمون ان فيه فقراء يعني كل فقير لازم يعرض نفسه على اليوتيوب كي تغدق عليه الهدايا والعطايا قريب بسوي مقطع واثق اني ساكسب
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  19. 56
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    مفصول من وظيفة

    اي ارض احلام و ناس مو لاقية وظيفة الي يطلع له مقاطع فيديو ياخذ الي ياخذ و الي ساتر على حالة ما له رزق
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  20. 55
    6 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    صامل

    الا هذه يابريطاني نصيحة لاتسويها من اجل مستقبل اولادك ؟؟؟
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  21. 54
    6 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    ابوطلال العنزي

    الفقر ليس عيباً أن تكون فقيراً ، ولكن العيب عندما تكون عديم تربية . عندما تبصق في وجهك الإنسانية والأخوة في الإسلام هذا ماسيحصل ! .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 53
    6 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    F15

    *** 😂 دمتي يا مملكتنا الغالية بحكومتك الرشيدة وشعبك الأبي القوي رمز الشهامة والرجولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 52
    6 ديسمبر, 2016 , 14:02 م

    السرواتي

    الكرم والتعاطف طبع في السعوديين ......وفقهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 51
    6 ديسمبر, 2016 , 13:58 م

    المسبار

    يا حب بعض الناس للهياط..والسمعة..أجل فيه واحد..منكم..يا المهايطية..تذكر واحد محتاج من أهل البلد وعطاه كيس أرز ..أو شاب ضعيف حال يبغى يتزوج وأهديت له طقم ذهب..ولا سدد فاتورة مستشفى عن محتاج..
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  25. 50
    6 ديسمبر, 2016 , 13:58 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    عمي كان معها لكن زوجته لاتحبها وكانوا يسافرون بالصيفية لجدة ويتركونها لحالها الحاصل بعد سنتين تزوجت عمتي رجل ميسور الحال وأصبحت تسافر للخارج بالصيفية واللي يسخرون منهم يقولون وش ذَا الرزق اللي جاها
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  26. 49
    6 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    قصة واقعية / جدي هذا الذي يقول هذا الكلام توفي وجدتي كانت متوفية قبله ولم يبق سوى عمتي وكانت مطلقة ولديها طفلة أخذها زوجها منها فلما مات بدأ الكل بالسخرية والتنابز ومسكينة مسكينة بغرض الاستهزاء تابع
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  27. 48
    6 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    سلطان1

    دعوني ابكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 47
    6 ديسمبر, 2016 , 13:52 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    رزقه جاء بسبب سخرية الآخرين سبحان الله جدي الله يرحمه كان يقول اذا رأيت شخص استحقروه الناس واستصغروه وأكثروا من السخرية عليه وتكالبوعليه فاعلم أنه سيرزقه الله رزق يتمنى الذين سخروا منه أن يحصلوا مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 46
    6 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    متابع

    الحمد لله على نعمة الإسلام قبل كل شي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 45
    6 ديسمبر, 2016 , 13:49 م

    الراي الاخر

    ياليت تذكرون اسم البريطاني الذي ذكر ارض الاحلام! ارض الاحلام قطر الامارات الدول الاسكندنافية
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  31. 44
    6 ديسمبر, 2016 , 13:49 م

    الله أكبر

    دعوة مستجابة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 43
    6 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    سبحان الذي رزقه من حيث لايحتسب فعلاً هذا مصداقاً للآية الكريمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 42
    6 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    احمد

    الحمد الله الةللهم لاتمنع عنافضلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 41
    6 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    احمد

    الحمد الله الةللهم لاتمنع عنافضلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 40
    6 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    hima

    ***,اللي منتشرين في كل الدنيا واكلين الاخضر واليابس,وماوراهم غير الحسد والريحه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 39
    6 ديسمبر, 2016 , 13:44 م

    ابوبنيان

    سبحان الله رزقه وساقه الله عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    صبحي

    فيه من الشعب الكثير زي ** اتمنى يهايطون المهايطون على الاغلبيه من الشعب بالهدايا واطقم الذهب.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  38. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    كايد الكايد

    السخرية علامة من علامات الإعجاب بالنفس نعوذ بالله من الغرور فكيف توجه السخرية لشخص طاعن بالسن ؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    ام العيال

    دعواتكم لي ان الله يفرجها عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    سعد

    ليت شعري بماذا دعا الله فاستجاب له.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    عويد العنزي

    الله يبارك له وجزاكم خير ايها الشعب الكريم بس ليه ماتفزعون للمحتاجين من الشعب كم حاله فقيرة وكم مريض نفسي في البلد اهله عجزوا في علاجه ومصاريفه نتمنى انكم تفزعون لأهل المرضى النفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    صنداحي

    مازال مجتمعنا فيه ناس طيبه قلوبها ناصعة بالبياض الملائكي. لا تلتفت إلى حظوظ النفس وجشعها.يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة ومن يوقع شح نفسه فؤلائك هم المفلحون.نسأل الله أن يجزيهم من واسع فضله ورحمته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    احمد باش

    تعال عيش يا بريطاني😂😂 9 سنوات عاطل .وشعب خيره للاجنبي .
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  44. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    أبو محمد

    الخير في أمة محمد صلً الله عليه وسلم إلي يوم الدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    جبال سدير

    قلم الخنبقة في تعليق 23 جنيتة سارحة وشياطينة مربطة الله هم سكنهم في مساكنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:2581

    سهم

    الله عليكم يالشعب السعودي ، اللي تحبونه ترفعونه للسحماء بطيبكم وكرمكم ، واللي يهينكم والله مايشوف خير ، برك الله فيكم واحد واحد ورفع قدركم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 13:31 م

    علي. العمري

    يستاهل. وربي. شي جميل. الرحمه. بين. الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  48. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    هو رزق له

    لكن هل ما قام به البعض هو الصحيح؟ الجواب لاء نحن نظهر للعالم بأننا نملك صنابير النفط وكان النفروض التعامل مع حالته بطريقة اخرى لا تسيء لسمعتنا. لدينا فقراء عوائل لا تجد لقمة العيش لكنها لا تقف موقفه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    يستاهل وقليل ماوصل اليه . لأن هذا الرجل المسلم لديه مخزون من قناعة النفس والرضى بما كتبه الله له في هذه الحياة تعادل كنوز الدنيا ومافيها.اسأل الله أن لايحرمه رضاه ولاجناته.
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  50. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    مسمار

    صدق الله العظيم حين قال (( ياايها الذين امنو لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونو خيرا منهم.... ) ).
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  51. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    الستيني

    مثل هذه الأخبار تجدد الثقه بطيبه السعوديون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    عبدالرحمن

    سبحان الرزاق الكريم سخر له من يسخر منه ليرزقة من حيث لا يحتسب الحمد لله ان هناك قلوب تحب المساكين ومن ادخل سرور على مومن افرحة الله
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  53. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    المتوكل على الله

    الله يوفق ويثيب كل من ساهم في رفع قدر هاذا المسلم . التعامل الحسن من مميزات المسلمين الأخيار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    همسات

    ماشاء الله تبارك الله ،، الله يزيده من فضله ويستاهل ماجاه ،، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، سبحان الله سخر منه وربي اكرمه ،، ياكريم اكرمني ووالدي وابنائي وبناتي وجميع المسلمين بجنات النعيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    الحقباني

    علم يقول وكرار هذه الابلاد الاحد يشبع من خيره بل ماله فيه بركه وهذا سوف يخرج نهائي الاياتي جديد بدل عنه الاكسجين هنا ماله مثلي اسال السيسي مصر عنه يعرف كيف طعمه علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    استغفر الله واتوب اليه

    ثق ثقه تامه عندما تكون مع الله وتقترب إليه بالعبادة والطاعة والاستغفار فإن الله لا يخيب رجاك،عندما يسخر منك العباد فلا تنسى أن معك رب العباد سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  57. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    فهد

    سبحانك يا رب يارب ترزقنا وجميع المؤمنين نعيم النيا والاخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    حقيقه مره

    البريطاني يقول "أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”..هدفهم فلوس وهدايا " هذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبية او مواطنة تتزوج من اجنبي"
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  59. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 13:18 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يرزقكم من حيث لا تحتسبون .. رزقه بسبب تغريدة غبية من سفهاء القوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    ،.) (

    ماشاء الله . االله يرزقنا ويرزقه من واسع فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:16121

    قلم الحقيقه

    يستاهل وقليل ماوصل اليه . لأن هذا الرجل السلم لديه مخزون من قناعة النفس والرضى بما كتبه الله له في هذه الحياة تعادل كنوز الدنيا ومافيها.اسأل الله أن لايحرمه رضاه وغفرانه ولاجناته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    ابو ريون

    سبحان الرازق لا اله الا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    الله يرزق من يريد من غير حساب والله بحياتي ما شفت أكرم وأطيب من الشعب السعودي بالرغم هناك قلة يريدون تشويه صورة المملكة وشعبها لكن يبقو هم من أكثر شعوب الأرض طيبة وكرم الله يجازي خير كل من اهداه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  64. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    الزبدة

    الزبدة هنا ( وكان أحد المغردين قد نشر صورة العامل وسخر منه على موقع “تويتر”، وهو يطالع الأطقم الذهبية ) (وفي السماء رزقكم وماتوعدون) يستاهل كل خير وفضل من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(71)
  65. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    ياالله

    ابوي الله يرحمه كان كل فتره يجمع والمقيمين في الحاره يذبح لهم ذبيحه اوذبحتين يقول صدق لنا وله والوالديه لمن مات الوالد استمرنا سنتين بعده لنا 9سنوات مانسوي زي ضروف تفرقنا الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    ابو ريون

    سبحان الرازق لا اله الا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    جبال سدير

    وفي السماء رزقكم وماتوعدون \ صدق الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 13:13 م

    متابع عن بعد

    والله إنني فرحت له .. نال جوائزه في الدنيا وعند الله ما هو أعظم ... والذي سخر منه سيسخر الله منه في الدنيا والآخرة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 13:13 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    صدوقوني ان الله اذا احب عبد يسبب الاسباب لرزقه اللي نشر صورته ماهو الا سبب والمسكين يتريق ونشرها للسخريه هذا العامل يكسب رزقه من عمل يده ويعول اسره شاكرا عابدا افضل من كثير من المسرفين اللي ينظف وراهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 13:10 م

    جبال سدير

    وفي السماء رزقكم وماتوعدون \ صدق الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    ياالله

    بني ادم ضعيف الله يسره امره من كل جه يمكن الانسان دعا ربه في صلاه او وهو ينظف او اهو ماشي كانت ابواب سماء مفتوحه او احد من ناس شافه دعاء له استجاب ربنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    لاتكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم لقد كانت تلك الصوره والتغريده الساخره خيراً له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    شايم

    ومن يتقي الله يجعله مخرج ويرزقه من حيث لايحتسب
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  74. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 13:08 م

    يزن الرشيدي

    مازال الناس فيها خير ولله الحمد
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