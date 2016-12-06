“عامل النظافة” يكشف عن حجم الهدايا التي تلقاها.. ومغرد بريطاني : أريد أن أعيش في المملكة أرض الأحلام

صحيفة المرصد: كشف عامل النظافة الخمسيني -“نزرول عبدالكريم”- عن حجم العطايا التي قدمت له بعد انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحًا أنه تلقى 6 أطقم ذهبية و7 أجهزة جوال، و10 أكياس أرز أهداها له عدد من التجار، مؤكدًا أنه سيعطيها لزوجته وابنته وأولاده الثلاثة.

وأبدى عامل النظافة وهو من بنجلاديش سعادته حيال لفتة المواطنين وكرمهم، قائلا: “كل الاحترام والتقدير للشعب السعودي على هذا الكرم والإنسانية”، ومشيراً إلى أنه ينتظر موافقة الشركة التي يعمل بها للذهاب إلى العمرة شكراً لله على نعمه والخير الذي منَّ عليه به.

وكان أحد المغردين قد نشر صورة العامل وسخر منه على موقع “تويتر”، وهو يطالع الأطقم الذهبية في “بترينة” بأحد المحلات بالرياض، في المقابل قام آخرين بالبحث عنه وأمطروه بالأموال والهدايا.

وأثار “عبدالكريم” أهتمام الصحف العربية والعالمية، حتى أنه تصدر صحيفة “الديلي ميل البريطانية” التي روت قصته بداية من السخرية عليه حتى إمطاره بالهدايا من قبل السعوديين. فيما شارك أحد البريطانيين على خبر عامل النظاقة قائلا عبر “تويتر”: “أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”.