“عامل النظافة” يكشف عن حجم الهدايا التي تلقاها.. ومغرد بريطاني : أريد أن أعيش في المملكة أرض الأحلام

صحيفة المرصد: كشف عامل النظافة الخمسيني -“نزرول عبدالكريم”- عن حجم العطايا التي قدمت له بعد انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحًا أنه تلقى 6 أطقم ذهبية و7 أجهزة جوال، و10 أكياس أرز أهداها له عدد من التجار، مؤكدًا أنه سيعطيها لزوجته وابنته وأولاده الثلاثة.
وأبدى عامل النظافة وهو من بنجلاديش سعادته حيال لفتة المواطنين وكرمهم، قائلا: “كل الاحترام والتقدير للشعب السعودي على هذا الكرم والإنسانية”، ومشيراً إلى أنه ينتظر موافقة الشركة التي يعمل بها للذهاب إلى العمرة شكراً لله على نعمه والخير الذي منَّ عليه به.
وكان أحد المغردين قد نشر صورة العامل وسخر منه على موقع “تويتر”، وهو يطالع الأطقم الذهبية في “بترينة” بأحد المحلات بالرياض، في المقابل قام آخرين بالبحث عنه وأمطروه بالأموال والهدايا.
وأثار “عبدالكريم” أهتمام الصحف العربية والعالمية، حتى أنه تصدر صحيفة “الديلي ميل البريطانية” التي روت قصته بداية من السخرية عليه حتى إمطاره بالهدايا من قبل السعوديين. فيما شارك أحد البريطانيين على خبر عامل النظاقة قائلا عبر “تويتر”: “أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”.
تعليقات ( 74 )
اسمرعبرالعامل هذا اعرفه يعمل بأسواق طيبة وقيمة الأموال التي أعطاها إياه فاعلي الخير فاقت التصور لدرجة انه يستطيع الرجوع لبلده وفتح مشروع كبير يدر عليه الأموال . الله الرازق والمعطي والكريم وهذا المسكين يستحق
عدد التعليقات:428
♨ليالي نجد ♨جزاهم الله خيرا . سخر هذا المسكين من عامل النظافة وانعم الله عليه بالعطايا والهدايا وهو تحمل الازر والاثم
بدون اسمالله يجزاهم الف خير لتعاطفهم معه ومساعدتهم له وتفاعلهم مع هذا الانسان المسكين المتغرب الذي يتعب ويشقى ويتحمل الاهانة لأجل لقمة العيش..ولكن علينا ان نلتفت لأهل البلد ونساعد المحتاجين من أهل البلد !
عدد التعليقات:1318
ساميةصادق البريطاني🌺❤️🇸🇦 المملكة 🇸🇦❤️🌺أرض الأحلام لكن حاليا للذكور فقط ولو ساقت المرأة فإنها بلد الأحلام بالتمام😇🌹
محمد الزهرانيالحمد لله الذي سخر له اصحاب القلوب النقيه ونعوذ بالله من الذي يستهزء ويسخر من الضعفاء والفقراء ونقول لهم اتقوا الله والدنيا تدور
عدد التعليقات:1318
ساميةالمفروض الهدايا عبارة عن مبلغ مالي يوضع في حسابة لحمايته ويحول لعياله بسهولة ماذا سيستفيد من أكياس الرز وطقوم الذهب ممكن تنسرق بسهولة ولو راح يبيعها انتقصوها 😇
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل بلاد الإسلام هي بلاد الأحلام فلا أمريكا ولا أوربا ولا اليابان بعظمة وتقدم ورقي بلاد الإسلام فلا مسجونين ولافقراء ولا مشردين لا مستاجرين الكل ينعم بالعدل والخيرات
فيصلسبحان الله الي جعل المستهزئ سبب في رزقه
محقنقول للذين يقولون هياط الهياط هو الذي يبذر الأموال على قنوات العهر وإفساد المجتمع أخلاقيا والكرة واومدربيها ومحترفيها وللذين يريدون الشهرة بتصوير أنفسهم وذكر أسمائهم علنا وبكم تصدق لااعني من يحفز لصدق
ابو شداالي مو فاهم لا يعلق جزاء الله خيراً من اسعد هذا البائس الفقير. تفاعلوا معه رداً لكرامته بعد أن تطاول علي سفيه وصوره لأن لا حول له ولا قوه . ورب ضارة نافعه هذا من شعب طيب يرد كرامت هذا المسكين.
محقعلى شأن انه مطوع مع ذقن وسني واضح من وجهه ولانزكيه على الله الإيمان وذقنه هذا ذقن رجل سني ليس ذقن معمم يهودي أو مجوسي اوصوفي مبتدع يعني أكثر الذين يحبهم الله هم الذين يتبعون كتابه وسنة نبيه صلى الل
ابو سليمانإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
حقيقه مرهالبريطاني يقول "أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”..هدفهم فلوس وهدايا " هذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبية او مواطنة تتزوج من اجنبي"
ابوطلال العنزيمشاعرنا ليست نظام يرصد كلّ مقصر ، ولكن عندما تعلم عن فقيرٍ، فأنها ستدفعنا للمساعدة .
عادلبعض المعلقين من العمالة المخالفة موب عاجبهم وتعلموا لهجتنا يقولون هياط ههههههههههه هذه إنسانية وليس هياط يا ........
ابو شداإلى المسبار....... انت لاتعرف القصد من وراء هذا. امسك عليك لسانك احوجك الله إلى غيره لتعلم أيه الأحمق قدر الحاجه.
يالطيفارض الاحلام ليست مدحه مشكلتنا خلينا العالم يشوف كيف حنا تحركنا اعلام وليس..... يعلمون ان فيه فقراء يعني كل فقير لازم يعرض نفسه على اليوتيوب كي تغدق عليه الهدايا والعطايا قريب بسوي مقطع واثق اني ساكسب
مفصول من وظيفةاي ارض احلام و ناس مو لاقية وظيفة الي يطلع له مقاطع فيديو ياخذ الي ياخذ و الي ساتر على حالة ما له رزق
صاملالا هذه يابريطاني نصيحة لاتسويها من اجل مستقبل اولادك ؟؟؟
ابوطلال العنزيالفقر ليس عيباً أن تكون فقيراً ، ولكن العيب عندما تكون عديم تربية . عندما تبصق في وجهك الإنسانية والأخوة في الإسلام هذا ماسيحصل ! .
F15*** 😂 دمتي يا مملكتنا الغالية بحكومتك الرشيدة وشعبك الأبي القوي رمز الشهامة والرجولة
السرواتيالكرم والتعاطف طبع في السعوديين ......وفقهم الله
المسباريا حب بعض الناس للهياط..والسمعة..أجل فيه واحد..منكم..يا المهايطية..تذكر واحد محتاج من أهل البلد وعطاه كيس أرز ..أو شاب ضعيف حال يبغى يتزوج وأهديت له طقم ذهب..ولا سدد فاتورة مستشفى عن محتاج..
💎💛عــــهــــــود💛💎عمي كان معها لكن زوجته لاتحبها وكانوا يسافرون بالصيفية لجدة ويتركونها لحالها الحاصل بعد سنتين تزوجت عمتي رجل ميسور الحال وأصبحت تسافر للخارج بالصيفية واللي يسخرون منهم يقولون وش ذَا الرزق اللي جاها
💎💛عــــهــــــود💛💎قصة واقعية / جدي هذا الذي يقول هذا الكلام توفي وجدتي كانت متوفية قبله ولم يبق سوى عمتي وكانت مطلقة ولديها طفلة أخذها زوجها منها فلما مات بدأ الكل بالسخرية والتنابز ومسكينة مسكينة بغرض الاستهزاء تابع
سلطان1دعوني ابكي
💎💛عــــهــــــود💛💎رزقه جاء بسبب سخرية الآخرين سبحان الله جدي الله يرحمه كان يقول اذا رأيت شخص استحقروه الناس واستصغروه وأكثروا من السخرية عليه وتكالبوعليه فاعلم أنه سيرزقه الله رزق يتمنى الذين سخروا منه أن يحصلوا مثله
متابعالحمد لله على نعمة الإسلام قبل كل شي ..
الراي الاخرياليت تذكرون اسم البريطاني الذي ذكر ارض الاحلام! ارض الاحلام قطر الامارات الدول الاسكندنافية
الله أكبردعوة مستجابة .
💎💛عــــهــــــود💛💎سبحان الذي رزقه من حيث لايحتسب فعلاً هذا مصداقاً للآية الكريمة .
احمدالحمد الله الةللهم لاتمنع عنافضلك
احمدالحمد الله الةللهم لاتمنع عنافضلك
hima***,اللي منتشرين في كل الدنيا واكلين الاخضر واليابس,وماوراهم غير الحسد والريحه.
ابوبنيانسبحان الله رزقه وساقه الله عليه
صبحيفيه من الشعب الكثير زي ** اتمنى يهايطون المهايطون على الاغلبيه من الشعب بالهدايا واطقم الذهب.
كايد الكايدالسخرية علامة من علامات الإعجاب بالنفس نعوذ بالله من الغرور فكيف توجه السخرية لشخص طاعن بالسن ؟!
ام العيالدعواتكم لي ان الله يفرجها عليه
سعدليت شعري بماذا دعا الله فاستجاب له.
عويد العنزيالله يبارك له وجزاكم خير ايها الشعب الكريم بس ليه ماتفزعون للمحتاجين من الشعب كم حاله فقيرة وكم مريض نفسي في البلد اهله عجزوا في علاجه ومصاريفه نتمنى انكم تفزعون لأهل المرضى النفسي
صنداحيمازال مجتمعنا فيه ناس طيبه قلوبها ناصعة بالبياض الملائكي. لا تلتفت إلى حظوظ النفس وجشعها.يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة ومن يوقع شح نفسه فؤلائك هم المفلحون.نسأل الله أن يجزيهم من واسع فضله ورحمته
احمد باشتعال عيش يا بريطاني😂😂 9 سنوات عاطل .وشعب خيره للاجنبي .
أبو محمدالخير في أمة محمد صلً الله عليه وسلم إلي يوم الدين .
جبال سديرقلم الخنبقة في تعليق 23 جنيتة سارحة وشياطينة مربطة الله هم سكنهم في مساكنهم
عدد التعليقات:2581
سهمالله عليكم يالشعب السعودي ، اللي تحبونه ترفعونه للسحماء بطيبكم وكرمكم ، واللي يهينكم والله مايشوف خير ، برك الله فيكم واحد واحد ورفع قدركم .
علي. العمرييستاهل. وربي. شي جميل. الرحمه. بين. الناس
هو رزق لهلكن هل ما قام به البعض هو الصحيح؟ الجواب لاء نحن نظهر للعالم بأننا نملك صنابير النفط وكان النفروض التعامل مع حالته بطريقة اخرى لا تسيء لسمعتنا. لدينا فقراء عوائل لا تجد لقمة العيش لكنها لا تقف موقفه.
عدد التعليقات:16121
قلم الحقيقهيستاهل وقليل ماوصل اليه . لأن هذا الرجل المسلم لديه مخزون من قناعة النفس والرضى بما كتبه الله له في هذه الحياة تعادل كنوز الدنيا ومافيها.اسأل الله أن لايحرمه رضاه ولاجناته.
مسمارصدق الله العظيم حين قال (( ياايها الذين امنو لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونو خيرا منهم.... ) ).
الستينيمثل هذه الأخبار تجدد الثقه بطيبه السعوديون
عبدالرحمنسبحان الرزاق الكريم سخر له من يسخر منه ليرزقة من حيث لا يحتسب الحمد لله ان هناك قلوب تحب المساكين ومن ادخل سرور على مومن افرحة الله
المتوكل على اللهالله يوفق ويثيب كل من ساهم في رفع قدر هاذا المسلم . التعامل الحسن من مميزات المسلمين الأخيار
همساتماشاء الله تبارك الله ،، الله يزيده من فضله ويستاهل ماجاه ،، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، سبحان الله سخر منه وربي اكرمه ،، ياكريم اكرمني ووالدي وابنائي وبناتي وجميع المسلمين بجنات النعيم
الحقبانيعلم يقول وكرار هذه الابلاد الاحد يشبع من خيره بل ماله فيه بركه وهذا سوف يخرج نهائي الاياتي جديد بدل عنه الاكسجين هنا ماله مثلي اسال السيسي مصر عنه يعرف كيف طعمه علم
استغفر الله واتوب اليهثق ثقه تامه عندما تكون مع الله وتقترب إليه بالعبادة والطاعة والاستغفار فإن الله لا يخيب رجاك،عندما يسخر منك العباد فلا تنسى أن معك رب العباد سبحانه
فهدسبحانك يا رب يارب ترزقنا وجميع المؤمنين نعيم النيا والاخره
حقيقه مرهالبريطاني يقول "أنا لا أريد أن أعيش في المملكة المتحدة! أتمنى أن أعيش في المملكة العربية السعودية (أرض الأحلام)”..هدفهم فلوس وهدايا " هذي رساله لكل مواطن يتزوج من اجنبية او مواطنة تتزوج من اجنبي"
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيرزقكم من حيث لا تحتسبون .. رزقه بسبب تغريدة غبية من سفهاء القوم
،.) (ماشاء الله . االله يرزقنا ويرزقه من واسع فضله
عدد التعليقات:16121
قلم الحقيقهيستاهل وقليل ماوصل اليه . لأن هذا الرجل السلم لديه مخزون من قناعة النفس والرضى بما كتبه الله له في هذه الحياة تعادل كنوز الدنيا ومافيها.اسأل الله أن لايحرمه رضاه وغفرانه ولاجناته.
ابو ريونسبحان الرازق لا اله الا الله
عدد التعليقات:2524
توووووونسيةالله يرزق من يريد من غير حساب والله بحياتي ما شفت أكرم وأطيب من الشعب السعودي بالرغم هناك قلة يريدون تشويه صورة المملكة وشعبها لكن يبقو هم من أكثر شعوب الأرض طيبة وكرم الله يجازي خير كل من اهداه
الزبدةالزبدة هنا ( وكان أحد المغردين قد نشر صورة العامل وسخر منه على موقع “تويتر”، وهو يطالع الأطقم الذهبية ) (وفي السماء رزقكم وماتوعدون) يستاهل كل خير وفضل من الله
يااللهابوي الله يرحمه كان كل فتره يجمع والمقيمين في الحاره يذبح لهم ذبيحه اوذبحتين يقول صدق لنا وله والوالديه لمن مات الوالد استمرنا سنتين بعده لنا 9سنوات مانسوي زي ضروف تفرقنا الله يهديهم
ابو ريونسبحان الرازق لا اله الا الله
جبال سديروفي السماء رزقكم وماتوعدون \ صدق الله العظيم
متابع عن بعدوالله إنني فرحت له .. نال جوائزه في الدنيا وعند الله ما هو أعظم ... والذي سخر منه سيسخر الله منه في الدنيا والآخرة..
سعودي🇸🇦وافتخرصدوقوني ان الله اذا احب عبد يسبب الاسباب لرزقه اللي نشر صورته ماهو الا سبب والمسكين يتريق ونشرها للسخريه هذا العامل يكسب رزقه من عمل يده ويعول اسره شاكرا عابدا افضل من كثير من المسرفين اللي ينظف وراهم
جبال سديروفي السماء رزقكم وماتوعدون \ صدق الله العظيم
يااللهبني ادم ضعيف الله يسره امره من كل جه يمكن الانسان دعا ربه في صلاه او وهو ينظف او اهو ماشي كانت ابواب سماء مفتوحه او احد من ناس شافه دعاء له استجاب ربنا
عبدالعزيز العقيلي الهذليلاتكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم لقد كانت تلك الصوره والتغريده الساخره خيراً له
شايمومن يتقي الله يجعله مخرج ويرزقه من حيث لايحتسب
يزن الرشيديمازال الناس فيها خير ولله الحمد