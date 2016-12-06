استولى على حديقة وقدم “الشيشة”.. مستثمر يضرب بالقرارات الرسمية عرض الحائط بالمدينة المنورة!

صحيفة المرصد : استولى أحد المستثمرين على أكثر من 3470 متراً في حديقة بالقرب من مسجد القبلتين بالمدينة المنورة، واستخدم اسم شركة عالمية معروفة، وقام باستغلال المكان في تقديم “المعسلات” و”الشيش”، وذلك وفقا لـ “سبق”.

وخاطب أمين منطقة المدينة المنورة، الوكلاء بضرورة التواصل مع المستثمر وإلزامه بالمساحة المحددة له داخل الحديقة، وإتاحة الفرصة لمرتادي الحديقة بالاستمتاع بها، إضافة إلى ضرورة تقديمه لجميع ما يثبت اسم الشركة العالمية التي نسبها للمقهى.

ووفقًا للخطاب الموجه إلى المستثمر، فإن عليه الامتناع عن تقديم “الشيش” و”المعسلات”، وبيع القهوة والعصائر والمرطبات والواجبات الخفيفة، وذلك التزامًا بالقرارات المنصوص عليها، وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة مكافحة التدخين.

وبعد مخاطبة المستثمر، فإنه رفض التجاوب مع الخطابات الموجهة إليه، وهو ما أدى إلى مخاطبة أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات الرسمية ضده.