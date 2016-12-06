استولى على حديقة وقدم “الشيشة”.. مستثمر يضرب بالقرارات الرسمية عرض الحائط بالمدينة المنورة!

صحيفة المرصد : استولى أحد المستثمرين على أكثر من 3470 متراً في حديقة بالقرب من مسجد القبلتين بالمدينة المنورة، واستخدم اسم شركة عالمية معروفة، وقام باستغلال المكان في تقديم “المعسلات” و”الشيش”، وذلك وفقا لـ “سبق”.
وخاطب أمين منطقة المدينة المنورة، الوكلاء بضرورة التواصل مع المستثمر وإلزامه بالمساحة المحددة له داخل الحديقة، وإتاحة الفرصة لمرتادي الحديقة بالاستمتاع بها، إضافة إلى ضرورة تقديمه لجميع ما يثبت اسم الشركة العالمية التي نسبها للمقهى.
ووفقًا للخطاب الموجه إلى المستثمر، فإن عليه الامتناع عن تقديم “الشيش” و”المعسلات”، وبيع القهوة والعصائر والمرطبات والواجبات الخفيفة، وذلك التزامًا بالقرارات المنصوص عليها، وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة مكافحة التدخين.
وبعد مخاطبة المستثمر، فإنه رفض التجاوب مع الخطابات الموجهة إليه، وهو ما أدى إلى مخاطبة أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات الرسمية ضده.
تعليقات ( 26 )
محمد الزهرانيالمفروض يعاقب على الحديقه الي استولى عليها ويعاقب على رفضه للقرار ايض
ساكن البجريهذا ودك تقطع يده
ابن الوغيدهلماذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يوجد اناس لا تشملهم الانظمه واين امانة موظف الامانه،، هل اصبحت الامانه تشترى
الحربينفسي اشوف تعليق شيخ الشاهي على الجمر يعلق على موضوع الشيشه والمعسل بقرب المسجد النبوي ؟؟؟
المزينيوعند المسجد بعد ذا صرح اسالمي عظيم المفروض يجلدونة عندة قليل الحيا
الاسلام دينيلنجعل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم "طيبة الطيبة" خالية من التدخين .
عبد العزيز الحربيشيشه ومعسل.. تسقبل الزوار عند إشارة**.. ويقلون هذه مدينة المصطفي التي نظن بأن أهلها أبناء الصحابه رضي الله عنهم
اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -الحمدلله الحمدالله الحمدالله اكثروا من الحمدالله ع الله سبحانه وتعالى
كجمغلو** النهار
وهابي سابقمن الآخر , لن يحدث شئ لهذا المستثمر .
عبد العزيز الحربيالله يطهر وينظف مدينة المصطفى صل الله عليه وسلم من كل خاين ومفسد ومتسلط مستنفع.
يالطيفوالله رجال هذا الي ينطبق عليه ***
العسيريتعليق مخالف
عبد العزيز الحربيوين دور البلدية الفرعيه.. والمراقبين خرجوا جولات.. والمراجع تعال بعد الظهر ولابكره الصباح قبل الساعة ثمانيه صباحا تحصلهم بس لاتتاخر تراهم يخرجون بدري ههههه
شايمالضاهر انه ديكور لمستنفذ كبير افلا يتقي الله بجور بيت من اشرف بيوت الله ويتاجر بالشيش والمعسل اين الدين اين اخلاق المسلم الظاهر ان البلدية راضية ولوكان المستثمر انسان عادي لااقفل المحل بالشمع الحمر
عبد العزيز الحربي**. وعلى عينك ياتاحر...
غييييووووررررنظام امسك لي واقطع لك
Man40saاستغرب كيف طول هالمدة. مافيه احد. وقفه عند حدة..... أكيد واكيد ثم أكيد. محمي ورآه ظهر. جعله الكسر
88لو كان مقدم مخدارت لما صار الى صار له
زائر صريحوراه ناس تحميه
التاريخالقطط السمان في كل دولة هم اساس الفساد قبل عقد من الزمن نقراء ونسمع في الدولة الفلانية القبض على قط سمين استولي او ارتشي او رشي وهكذا الآن السيناريو والمخرج والممثل بين ظهرانينا ويتحدي الله المستعان .
كفواالسبب لانه ماوجد من يربيه ويطبق عليه العقوبة المغلظة الصارمة والحازمة ويكون عبرة وعظة للغيره من المستهترين
محمد العمريقوة عينه من قوة***