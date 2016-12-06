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استولى على حديقة وقدم “الشيشة”.. مستثمر يضرب بالقرارات الرسمية عرض الحائط بالمدينة المنورة!

6 ديسمبر, 2016 , 13:35 م
استولى على حديقة وقدم “الشيشة”.. مستثمر يضرب بالقرارات الرسمية عرض الحائط بالمدينة المنورة!
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صحيفة المرصد : استولى أحد المستثمرين على أكثر من 3470 متراً في حديقة بالقرب من مسجد القبلتين بالمدينة المنورة، واستخدم اسم شركة عالمية معروفة، وقام باستغلال المكان في تقديم “المعسلات” و”الشيش”، وذلك وفقا لـ “سبق”.

وخاطب أمين منطقة المدينة المنورة، الوكلاء بضرورة التواصل مع المستثمر وإلزامه بالمساحة المحددة له داخل الحديقة، وإتاحة الفرصة لمرتادي الحديقة بالاستمتاع بها، إضافة إلى ضرورة تقديمه لجميع ما يثبت اسم الشركة العالمية التي نسبها للمقهى.

ووفقًا للخطاب الموجه إلى المستثمر، فإن عليه الامتناع عن تقديم “الشيش” و”المعسلات”، وبيع القهوة والعصائر والمرطبات والواجبات الخفيفة، وذلك التزامًا بالقرارات المنصوص عليها، وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة مكافحة التدخين.

وبعد مخاطبة المستثمر، فإنه رفض التجاوب مع الخطابات الموجهة إليه، وهو ما أدى إلى مخاطبة أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات الرسمية ضده.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    محمد الزهراني

    المفروض يعاقب على الحديقه الي استولى عليها ويعاقب على رفضه للقرار ايض
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  2. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    ساكن البجري

    هذا ودك تقطع يده
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  3. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 14:48 م

    ابن الوغيده

    لماذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يوجد اناس لا تشملهم الانظمه واين امانة موظف الامانه،، هل اصبحت الامانه تشترى
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  4. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 14:40 م

    الحربي

    نفسي اشوف تعليق شيخ الشاهي على الجمر يعلق على موضوع الشيشه والمعسل بقرب المسجد النبوي ؟؟؟
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  5. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    المزيني

    وعند المسجد بعد ذا صرح اسالمي عظيم المفروض يجلدونة عندة قليل الحيا
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  6. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    الاسلام ديني

    لنجعل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم "طيبة الطيبة" خالية من التدخين .
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  7. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    عبد العزيز الحربي

    شيشه ومعسل.. تسقبل الزوار عند إشارة**.. ويقلون هذه مدينة المصطفي التي نظن بأن أهلها أبناء الصحابه رضي الله عنهم
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  8. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

    الحمدلله الحمدالله الحمدالله اكثروا من الحمدالله ع الله سبحانه وتعالى
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  9. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 14:30 م

    كجمغلو

    ** النهار
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  10. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    وهابي سابق

    من الآخر , لن يحدث شئ لهذا المستثمر .
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  11. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    هذا وأشكاله من الذين يتاجرون بالشيش والمعسﻻت وغيرها الضارة بالصحه المفروض علي من يعتلون المنابر اﻹنكار عليهم وليس علي الضعوف من أصحاب شاهي الجمر
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  12. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    عبد العزيز الحربي

    الله يطهر وينظف مدينة المصطفى صل الله عليه وسلم من كل خاين ومفسد ومتسلط مستنفع.
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  13. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    يالطيف

    والله رجال هذا الي ينطبق عليه ***
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  14. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 14:19 م

    العسيري

    تعليق مخالف
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  15. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    عبد العزيز الحربي

    وين دور البلدية الفرعيه.. والمراقبين خرجوا جولات.. والمراجع تعال بعد الظهر ولابكره الصباح قبل الساعة ثمانيه صباحا تحصلهم بس لاتتاخر تراهم يخرجون بدري ههههه
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  16. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    شايم

    الضاهر انه ديكور لمستنفذ كبير افلا يتقي الله بجور بيت من اشرف بيوت الله ويتاجر بالشيش والمعسل اين الدين اين اخلاق المسلم الظاهر ان البلدية راضية ولوكان المستثمر انسان عادي لااقفل المحل بالشمع الحمر
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  17. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 14:10 م

    عبد العزيز الحربي

    **. وعلى عينك ياتاحر...
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  18. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    غييييوووورررر

    نظام امسك لي واقطع لك
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  19. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    Man40sa

    استغرب كيف طول هالمدة. مافيه احد. وقفه عند حدة..... أكيد واكيد ثم أكيد. محمي ورآه ظهر. جعله الكسر
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  20. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    88

    لو كان مقدم مخدارت لما صار الى صار له
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  21. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    من أمن العقاب أساء الأدب
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  22. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  23. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 13:49 م

    زائر صريح

    وراه ناس تحميه
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  24. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    التاريخ

    القطط السمان في كل دولة هم اساس الفساد قبل عقد من الزمن نقراء ونسمع في الدولة الفلانية القبض على قط سمين استولي او ارتشي او رشي وهكذا الآن السيناريو والمخرج والممثل بين ظهرانينا ويتحدي الله المستعان .
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  25. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    كفوا

    السبب لانه ماوجد من يربيه ويطبق عليه العقوبة المغلظة الصارمة والحازمة ويكون عبرة وعظة للغيره من المستهترين
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  26. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 13:37 م

    محمد العمري

    قوة عينه من قوة***
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