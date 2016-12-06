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مجلس المنافسة يغرم شركة “أرز الشعلان “5 ملايين

6 ديسمبر, 2016 , 14:39 م
مجلس المنافسة يغرم شركة “أرز الشعلان “5 ملايين
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صحيفة المرصد:شهر مجلس المنافسة اليوم بشركة استيراد وبيع الأرز في صحيفتين،و تغريمها خمسة ملايين ريال,أوضح المجلس أن الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض للعام 1437هـ. .كما كشف أن المخالفة التي ارتكبتها شركة عبد الرحمن ومحمد الشعلان قال المجلس: الاتفاق مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    محق

    ممكن توضحولنا ماهي الاشتراطات التي اتفقوا عليها مع الشركات
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  2. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    ساكن البجري

    عجبي على مستثمرين الاجانب في المطاعم الكبسه
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  3. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    ساكن البجري

    رخص الرز والدجاج واسعار المطاعم مانزلوها
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