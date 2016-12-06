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بالصور : خادم الحرمين يصل البحرين

6 ديسمبر, 2016 , 15:40 م
بالصور : خادم الحرمين يصل البحرين
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صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى مملكة البحرين ليرأس – رعاه الله – وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين بمطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

كما وصل في معية الملك المفدى – رعاه الله – معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:333

    الصميل

    حفظ الله قادة الخليج وعلى رأسهم سلمان الحزم
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  2. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:14528

    برق الحرم

    (((((( الله أكبر ....... ياخليج ضمنا ..... الله أكبر...... انا الخليجي ..... انا الخليجي ..... وافتخر اني خليجي )))))))
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  3. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    المزن

    🌸الله يحفظ ملكنا سلمان وقادة دول الخليج ويسدد خطاهم آمين 🌸
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