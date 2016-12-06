أحمد قطان يكشف كواليس انسحاب دول الخليج من القمة العربية الإفريقية

صحيفة المرصد: كشف السفير السعودي بالقاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، كواليس انسحاب دول الخليج من القمة العربية الإفريقية، وذلك في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وقال قطان:” تشرفت بتكليفي برئاسة وفد المملكة للقمة العربية الافريقية الرابعة، وللأسف الشديد انسحبت المملكة والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن واليمن والصومال من اجتماعات القمة العربية الأفريقية تضامناً مع المغرب، وذلك لإصرار الاتحاد الإفريقي على وضع علم ما تسمى “الجمهورية الصحراوية” في قاعة الاجتماعات.

ومضى :” وهذا الأمر لم يسبق الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدت قبل القمة ولم نعلم به كما يُشاع، حيث تم في اجتماع لجنة الشراكة الذي حضرته الكويت ومصر وموريتانيا وتشاد واثيوبيا وغينيا الاستوائية ومفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، الاتفاق على الالية التي تم اعتمادها في قمة الكويت، عند توجيه الدعوات للدول الافريقية وعدم توجيه الدعوة لما يسمى بالجمهورية الصحراوية.

وعقب ذلك أكد البلد المضيف انه لن يقوم بتوجيه الدعوة لما يسمى بـالجمهورية الصحراوية، كما أكد رئيس غينيا الاستوائية لسمو أمير دولة الكويت عند زيارته للكويت انه لن يقوم بتوجيه الدعوة لتلك الجمهورية، فكيف نفاجئ بعد وصولنا بغير ما اتفقنا عليه ونجد علم ويافطة تلك الجمهورية في قاعة الاجتماعات؟.

وتابع:” إن سبب انسحاب بعض الدول العربية يعود الى اصرار دول الاتحاد الأفريقي على أمر لم نتفق عليه من قبل، وعدم التزامنا بما تم الاتفاق عليه في إعلان نواكشوط، مؤكدًا أن ما قام به الاتحاد الأفريقي هو محاولة لفرض الأمر الواقع ولم نقبل بذلك.

وبين أن الدول العربية التي دافعت عن بقاء العلم واليافطة يعود الي اعترافها بتلك الجمهورية وهذا حق سيادي لها لا يحق لأحد ان يعارضه”.

واختتم السفير السعودي تغريداته بـ”ما يمس المغرب يمس المملكة وسوف نقف معها قلباً وقالباً لأنها على حق.