صحيفة المرصد: تداول الفنان فايز المالكي على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو٬ يظهر حيلة يستخدمها مهربو المخدرات لمحاولة تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة عن طريق المصاحف.
ويتضح من خلال مقطع الفيديو أن المهربين أحدثوا تجاويف داخل المصاحف عن طريق تمزيق بعض الصفحات من الداخل، لاستخدامها في عمليات تهريب المواد المخدرة، لتضليل جهات التفتيش في منافذ المملكة.
وأشاد المالكي، بدور رجال مكافحة المخدرات في ضبط هؤلاء المجرمين، قائلًا :” شكرا رجال المخدرات، شكرا نبراس، شوفوا إلى وين وصل تهريب المخدرات، لا حول ولا قوة إلا بالله”.
بالفيديو.. حيلة جديدة لتهريب المواد المخدرة عن طريق المصاحف!
صحيفة المرصد: تداول الفنان فايز المالكي على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو٬ يظهر حيلة يستخدمها مهربو المخدرات لمحاولة تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة عن طريق المصاحف.
تعليقات ( 10 )
الماااااضي2030صح المصحف لو صكرناه نجده مجوف حسبي الله عليكم يا الروافض المجرمين
الفجر القريبتم عرضها قبل ١٥ سنه في الجنادرية
التاريخهذا الذي يمسكونة مفروض من منفذ الجمرك على السياف مباشرة حرام والله بة وجبة غداء او عشاء ومصاريف سجن وجلسات ووو ماذا بعد هذا الاجرام امتهان كتاب الله الكريم وتهريب مخدرات لقتل الشعب هل بعد ذلك رأفة
اببببباااااياللهم انك العلي القدير القوي المتين عليك بمن دنس كلامك يارب .
ابوترباسلعهنم الله ماتركو حيله هذولي الخبثاء الا وسووها المفروض اي مهرب مخدرات يقتل فورا بدون محاكمه
محقلعنة الله على هؤلاء الروافض حزب الشيطان والنظام النصيري ودولة المجوس الاثني عشرية المجرمة طبعا بمباركة الشرق والغرب واليهود بخيانة من بعض ضعاف النفوس في الداخل والخارج
المزن🌸حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، مهربي المخدرات الله يشل يدينهم ويعيقهم 🌸
سيفحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل نسأل الله ان يذلهم ويخزيهم في الدنيا والاخرة
عدد التعليقات:1320
ساميةالله يخزيهم ويكشفهم حتى المصاحف ماسلمت وش هالإجرام لعنهم الله 😡