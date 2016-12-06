بالفيديو.. حيلة جديدة لتهريب المواد المخدرة عن طريق المصاحف!

صحيفة المرصد: تداول الفنان فايز المالكي على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو٬ يظهر حيلة يستخدمها مهربو المخدرات لمحاولة تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة عن طريق المصاحف.

ويتضح من خلال مقطع الفيديو أن المهربين أحدثوا تجاويف داخل المصاحف عن طريق تمزيق بعض الصفحات من الداخل، لاستخدامها في عمليات تهريب المواد المخدرة، لتضليل جهات التفتيش في منافذ المملكة.

وأشاد المالكي، بدور رجال مكافحة المخدرات في ضبط هؤلاء المجرمين، قائلًا :” شكرا رجال المخدرات، شكرا نبراس، شوفوا إلى وين وصل تهريب المخدرات، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

