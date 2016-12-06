  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. حيلة جديدة لتهريب المواد المخدرة عن طريق المصاحف!

6 ديسمبر, 2016 , 15:30 م
بالفيديو.. حيلة جديدة لتهريب المواد المخدرة عن طريق المصاحف!
  • 1٬252
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول الفنان فايز المالكي على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو٬ يظهر حيلة يستخدمها مهربو المخدرات لمحاولة تهريب الحبوب المخدرة إلى المملكة عن طريق المصاحف.
ويتضح من خلال مقطع الفيديو أن المهربين أحدثوا تجاويف داخل المصاحف عن طريق تمزيق بعض الصفحات من الداخل، لاستخدامها في عمليات تهريب المواد المخدرة، لتضليل جهات التفتيش في منافذ المملكة.
وأشاد المالكي، بدور رجال مكافحة المخدرات في ضبط هؤلاء المجرمين، قائلًا :” شكرا رجال المخدرات، شكرا نبراس، شوفوا إلى وين وصل تهريب المخدرات، لا حول ولا قوة إلا بالله”.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 18:00 م

    الماااااضي2030

    صح المصحف لو صكرناه نجده مجوف حسبي الله عليكم يا الروافض المجرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 18:00 م

    الفجر القريب

    تم عرضها قبل ١٥ سنه في الجنادرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    التاريخ

    هذا الذي يمسكونة مفروض من منفذ الجمرك على السياف مباشرة حرام والله بة وجبة غداء او عشاء ومصاريف سجن وجلسات ووو ماذا بعد هذا الاجرام امتهان كتاب الله الكريم وتهريب مخدرات لقتل الشعب هل بعد ذلك رأفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 17:13 م

    اببببباااااي

    اللهم انك العلي القدير القوي المتين عليك بمن دنس كلامك يارب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 17:10 م

    ابوترباس

    لعهنم الله ماتركو حيله هذولي الخبثاء الا وسووها المفروض اي مهرب مخدرات يقتل فورا بدون محاكمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    محق

    لعنة الله على هؤلاء الروافض حزب الشيطان والنظام النصيري ودولة المجوس الاثني عشرية المجرمة طبعا بمباركة الشرق والغرب واليهود بخيانة من بعض ضعاف النفوس في الداخل والخارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    المزن

    🌸حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، مهربي المخدرات الله يشل يدينهم ويعيقهم 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    ( ومن يهن الله فما له من مكرم ) هذا حال من يزعم ويدعي أنه من اﻹسﻻم والسنة وهو في الحقيقة يعبد رموز مذهبه ومن يعبد المال والمخدرات والشهرة والسلطة ولهذا سماهم النبي بعبد الدينار والدرهم والخميصة والخمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    سيف

    حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل نسأل الله ان يذلهم ويخزيهم في الدنيا والاخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:1320

    سامية

    الله يخزيهم ويكشفهم حتى المصاحف ماسلمت وش هالإجرام لعنهم الله 😡
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم