عروسة تحلم بالزفاف إلى زوجها على متن “هليكوبتر” وقبل وصولها إلى الحفل بدقائق وقعت الكارثة

ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على قصة حياة فتاة برازيلية تدعى “روزمري”، عاشت طول حياتها تتمنى الزفاف على متن طائرة هيلكوبتر، وبعد أن تحقق حلمها توفت قبل الوصول لزوجها بدقائق حيث تحطمت الطائرة.

استمرت الرحلة 15 دقيقة وكان معها في الطائرة شقيقها وإمرأة أخرى، وتوفى الجميع بعد الحادث المأسوي، وكانوا على بعد خطوات قليلة من الوصول للمكان الذي سيتم فيه حفل الزفاف.

وكان العريس ويدعى “داماسينو” وعمره 26 عامًا، ينتظر بشغف وصول عروسته وقد أعد جميع مستلزمات الفرح، والجميع في انتظار وصول العروسة على متن الطائرة كما طلبت ونفذت طلباتها، إلا أنهم فوجئوا بسيارات الأسعاف تذهب لمكان قريب منهم، وعلموا بعد ذلك أن الطائرة تحطمت والجميع توفوا.

لم يكن جميع الحضور في الحفل على علم بأن العروسة ستأتي على متن طائرة هيلكوبتر، فكان الحضور حوالي 300 شخص، من كان يعلم منهم بالأمر 6 فقط، وأصيب الجميع بصدمة من الحادث.