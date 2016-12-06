عروسة تحلم بالزفاف إلى زوجها على متن “هليكوبتر” وقبل وصولها إلى الحفل بدقائق وقعت الكارثة

ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على قصة حياة فتاة برازيلية تدعى “روزمري”، عاشت طول حياتها تتمنى الزفاف على متن طائرة هيلكوبتر، وبعد أن تحقق حلمها توفت قبل الوصول لزوجها بدقائق حيث تحطمت الطائرة.
استمرت الرحلة 15 دقيقة وكان معها في الطائرة شقيقها وإمرأة أخرى، وتوفى الجميع بعد الحادث المأسوي، وكانوا على بعد خطوات قليلة من الوصول للمكان الذي سيتم فيه حفل الزفاف.
وكان العريس ويدعى “داماسينو” وعمره 26 عامًا، ينتظر بشغف وصول عروسته وقد أعد جميع مستلزمات الفرح، والجميع في انتظار وصول العروسة على متن الطائرة كما طلبت ونفذت طلباتها، إلا أنهم فوجئوا بسيارات الأسعاف تذهب لمكان قريب منهم، وعلموا بعد ذلك أن الطائرة تحطمت والجميع توفوا.
لم يكن جميع الحضور في الحفل على علم بأن العروسة ستأتي على متن طائرة هيلكوبتر، فكان الحضور حوالي 300 شخص، من كان يعلم منهم بالأمر 6 فقط، وأصيب الجميع بصدمة من الحادث.
تعليقات ( 23 )
عدد التعليقات:6254
بسمهصحيح يالمنتصر كلامك مع اني ما ادري ايش الحكايه لكن انت صح 😋😂
متحريتعليق 21وانت وش دخلك في السعوديات وتعايقاتهم اهتم بربعك وتعايقاتهم قاعدين لف في الاسواق*******
سماسمساميه والهمداني فصلت عقولهم ههههههاااي
عدد التعليقات:6143
المنتصر باللهمن لا يعجبه تعليقي يدق رأسه في أقرب عمود كهرباء علم
زائر المرصدقدر ومكتوب.رحم الله عباده الصالحين.
عدد التعليقات:6143
المنتصر باللهالله يرحم أجدادنا كانوا يزفون على جمل أو على صابر أو تدقهها كعابي إذا كان بيته قريب حوالي 5كم دايم جدي يحكي لي قصص يابسمه تشيب منها الغلمان عن حياة الناس قبل 100 عام لدرجه إني لا أصدق أحياناً 💘💘
جيهانلاحول ولا قوة الا بالله-ان لله وان اليه راجعون-
أمانييازين الرجال اذا أخذ زوجته بدون خرابيط عشاء وحفله بسيطه بين العائلتين زواج ميسر ويارب لك الحمد
مراقب عامداىماً افكار النساء هدامه لاخير في طاعه النساء باشياء تافه لا تقدم
عدد التعليقات:6254
بسمهياحرررام يافرحةماتمت 😢نهاية مأساويه .
الهمدانيالله يرحمها ويسكنها الجنة مع الصالحين والصديقين والاتقياء
فريدة شوقيصكوها عين اللي ما يخافون الله
عدد التعليقات:6143
المنتصر باللهالهياط وصل هناك عندنا زفوا العريس على وايت ماء وعلى حراثه لاكن نحمد الله أن ماعندنا طيارات ولا كان شفت العجب العجائب تخيل عزيزي القارئ بعض الناس وش يركب في الزفه ددسن مديل 82 يحدر فيها من............?
عدد التعليقات:1320
ساميةالله يرحمك ياروزميري ومن معك ويسكنكم الجنة شهداء إن شاء الله 🌾😇
REALITYالهياط يؤدي للكوارث
نايـــف الـــعنزيهذه حلم الموت
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهسبحان اللي خلق من الشبه أربعين . شبيهة بملكة جمال تونس المزعومة هههههه
Ksbوليت يا ذا الدهر ماكثر بلاويك الله يزودنا السلامه من اتلاك ياللي على العربان عمت شكاويك وليت يادهر الشقى ول ماقواك
ابوخالد الدمامسبحان الله وبحمده، الله يرحمها