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عروسة تحلم بالزفاف إلى زوجها على متن “هليكوبتر” وقبل وصولها إلى الحفل بدقائق وقعت الكارثة

6 ديسمبر, 2016 , 15:46 م
عروسة تحلم بالزفاف إلى زوجها على متن “هليكوبتر” وقبل وصولها إلى الحفل بدقائق وقعت الكارثة
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ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على قصة حياة فتاة برازيلية تدعى “روزمري”، عاشت طول حياتها تتمنى الزفاف على متن طائرة هيلكوبتر، وبعد أن تحقق حلمها توفت قبل الوصول لزوجها بدقائق حيث تحطمت الطائرة.
استمرت الرحلة 15 دقيقة وكان معها في الطائرة شقيقها وإمرأة أخرى، وتوفى الجميع بعد الحادث المأسوي، وكانوا على بعد خطوات قليلة من الوصول للمكان الذي سيتم فيه حفل الزفاف.
وكان العريس ويدعى “داماسينو” وعمره 26 عامًا، ينتظر بشغف وصول عروسته وقد أعد جميع مستلزمات الفرح، والجميع في انتظار وصول العروسة على متن الطائرة كما طلبت ونفذت طلباتها، إلا أنهم فوجئوا بسيارات الأسعاف تذهب لمكان قريب منهم، وعلموا بعد ذلك أن الطائرة تحطمت والجميع توفوا.
لم يكن جميع الحضور في الحفل على علم بأن العروسة ستأتي على متن طائرة هيلكوبتر، فكان الحضور حوالي 300 شخص، من كان يعلم منهم بالأمر 6 فقط، وأصيب الجميع بصدمة من الحادث.

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تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:6254

    بسمه

    صحيح يالمنتصر كلامك مع اني ما ادري ايش الحكايه لكن انت صح 😋😂
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  2. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    متحري

    تعليق 21وانت وش دخلك في السعوديات وتعايقاتهم اهتم بربعك وتعايقاتهم قاعدين لف في الاسواق*******
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  3. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    شف تعليق السعوديات يموت ضحك يالله يالثقافه والفهم اللي تدعي لكفره واللي تبيهم يتزوجون ع طريقتنا واللي تتحسب واللي تقول عين والهمداني صاف جنبهن هذا قدره
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  4. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    سماسم

    ساميه والهمداني فصلت عقولهم ههههههاااي
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  5. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    هي تزوجت قبل لا تتزوج ومر عليها كثير وشوي سوت كل شي باقي الشكليات بس وماهو كلهم يسوونها المضحك اللي تقول خذ زوجتك وحفله بسيطه جالسه تقيس واقعهم علينا وكان العادات والدين واحد هههها
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  6. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:6143

    المنتصر بالله

    من لا يعجبه تعليقي يدق رأسه في أقرب عمود كهرباء علم
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  7. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 17:13 م

    زائر المرصد

    قدر ومكتوب.رحم الله عباده الصالحين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:6143

    المنتصر بالله

    الله يرحم أجدادنا كانوا يزفون على جمل أو على صابر أو تدقهها كعابي إذا كان بيته قريب حوالي 5كم دايم جدي يحكي لي قصص يابسمه تشيب منها الغلمان عن حياة الناس قبل 100 عام لدرجه إني لا أصدق أحياناً 💘💘
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  9. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    جيهان

    لاحول ولا قوة الا بالله-ان لله وان اليه راجعون-
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  10. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    يشربون الشامبانيا والنخب المعزومين عليها وينسون بتخفف عليهم مـ،ـ
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  11. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 17:06 م

    أماني

    يازين الرجال اذا أخذ زوجته بدون خرابيط عشاء وحفله بسيطه بين العائلتين زواج ميسر ويارب لك الحمد
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  12. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 16:58 م

    مراقب عام

    داىماً افكار النساء هدامه لاخير في طاعه النساء باشياء تافه لا تقدم
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  13. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:6254

    بسمه

    ياحرررام يافرحةماتمت 😢نهاية مأساويه .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  14. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    الهمداني

    الله يرحمها ويسكنها الجنة مع الصالحين والصديقين والاتقياء
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  15. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    فريدة شوقي

    صكوها عين اللي ما يخافون الله
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  16. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:6143

    المنتصر بالله

    الهياط وصل هناك عندنا زفوا العريس على وايت ماء وعلى حراثه لاكن نحمد الله أن ماعندنا طيارات ولا كان شفت العجب العجائب تخيل عزيزي القارئ بعض الناس وش يركب في الزفه ددسن مديل 82 يحدر فيها من............?
    لا يعجبني(12) اعجبني(3)
  17. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:1320

    سامية

    الله يرحمك ياروزميري ومن معك ويسكنكم الجنة شهداء إن شاء الله 🌾😇
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  18. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    REALITY

    الهياط يؤدي للكوارث
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    نايـــف الـــعنزي

    هذه حلم الموت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    سبحان اللي خلق من الشبه أربعين . شبيهة بملكة جمال تونس المزعومة هههههه
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  21. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    Ksb

    وليت يا ذا الدهر ماكثر بلاويك الله يزودنا السلامه من اتلاك ياللي على العربان عمت شكاويك وليت يادهر الشقى ول ماقواك
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  22. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    ابوخالد الدمام

    سبحان الله وبحمده، الله يرحمها
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  23. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    قضاء وقدر
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